Los precios del petróleo cayeron más de 4% y borraron un repunte previo

FOTO DE ARCHIVO. Gases de combustión y vapor se elevan desde las chimeneas y los conductos de una refinería de petróleo en la ciudad siberiana de Omsk, Rusia. 8 de febrero de 2023. REUTERS/Alexey Malgavko

Los precios del petróleo cayeron más de un 4% este viernes, borrando las ganancias de la sesión anterior y situando al crudo en niveles inferiores a los registrados antes del conflicto en Oriente Medio, ante el aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz pese al ataque del jueves a un carguero de bandera singapurense.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, cerró en USD 71,99 por barril, una caída del 4,34% frente a la sesión previa. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 3,74% hasta USD 69,23 por barril. Ambos contratos acumularon pérdidas semanales de dos dígitos: el Brent cedió un 10,86% desde el cierre del viernes anterior, mientras que el WTI perdió un 9,62% en el mismo período.

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Los precios se ubican ahora por debajo de los USD 72,48 que registraba el Brent el 27 de febrero, víspera del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El detonante inmediato de las bajas fue la normalización progresiva del paso por el estrecho. Según datos de la plataforma de seguimiento Kpler, al menos 42 buques transitaron por Ormuz el jueves, tras un máximo de 57 el miércoles, entre ellos petroleros, gaseros y cargueros con fertilizantes. Ese volumen supera con amplitud el registrado durante toda la guerra en Oriente Medio.

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“Existe una sensación cada vez mayor de que el petróleo seguirá circulando por el estrecho de Ormuz”, afirmó Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group. Flynn agregó: “Vamos a recibir una avalancha de petróleo”. June Goh, de Sparta Commodities, describió la jornada como “una liquidación generalizada”, atribuida al aumento de los flujos que salen del estrecho y a que China aún no ha recuperado su demanda de crudo a niveles previos a la guerra.

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

El jueves, el carguero Ever Lovely, de bandera de Singapur, fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Omán, al sur del estrecho, sin dejar víctimas aunque con daños en el puente de mando. El incidente llevó a la Organización Marítima Internacional (OMI) a suspender temporalmente su plan de evacuación voluntaria.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el ataque a un dron iraní y lo calificó de “violación insensata” del alto el fuego vigente con Teherán. Irán había advertido reiteradamente contra cualquier tránsito por el estrecho sin su autorización.

A pesar de la suspensión, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, confirmó este viernes en rueda de prensa que “algunos buques siguen transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz”. El organismo informó que, en los últimos tres días y medio, al menos 2.500 marineros a bordo de 115 buques lograron salir de Ormuz de forma segura bajo el plan coordinado con Irán, Omán y Estados Unidos. A lo largo del viernes, al menos otros 15 buques atravesaron el paso.

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En paralelo, Saudi Aramco reanudó la carga de petróleo en su terminal de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, tras una interrupción de casi cuatro meses, según datos de transporte marítimo de LSEG. Dos petroleros de gran tamaño (VLCC), con capacidad para 2 millones de barriles cada uno, cargaban crudo en la instalación, mientras un tercero aguardaba en las inmediaciones.

Tamas Varga, analista de PVM, señaló que “la opinión predominante sigue siendo la de un exceso de oferta inminente”. A esa perspectiva se sumó el anuncio de un acuerdo marco de paz entre Israel y el Líbano, mediado por Washington, que también ejerció presión a la baja sobre los precios.

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Antonio di Giacomo, analista sénior de mercado de XS.com, describió en un comentario remitido a EFE que el petróleo atraviesa una “fase de corrección” impulsada por la mejora de las condiciones de suministro y el optimismo sobre una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán. “Aunque persisten algunos riesgos geopolíticos en Oriente Medio, el mercado parece estar otorgando mayor peso a la recuperación de los flujos comerciales y a la posibilidad de una oferta más abundante”, agregó.

Irak solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un aumento de sus cuotas de producción para compensar las pérdidas sufridas durante el conflicto, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí el jueves. Estados Unidos, en tanto, levantó las sanciones al comercio de hidrocarburos iraníes, otro factor que amplía la perspectiva de mayor oferta en el mercado global.

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