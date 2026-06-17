Honduras

Honduras: Autoridades alertan por lluvias con actividad eléctrica y piden evitar uso de celulares al aire libre

Copeco alertó sobre lluvias y actividad eléctrica en varios departamentos del país e instó a la población a evitar el uso de celulares al aire libre y no cruzar ríos o quebradas crecidas.

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Copeco mantiene vigilancia permanente ante las lluvias y tormentas eléctricas que afectan varios departamentos del territorio nacional. (Foto: Referencia)
Copeco mantiene vigilancia permanente ante las lluvias y tormentas eléctricas que afectan varios departamentos del territorio nacional. (Foto: Referencia)

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó sobre la presencia de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en distintas regiones del territorio nacional, por lo que hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, las condiciones climáticas afectan principalmente sectores de Copan, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Comayagua, Cortés, Lempira y Yoro, donde se registran precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y cielos nublados.

Ante esta situación, Copeco pidió a la ciudadanía evitar el uso de teléfonos celulares en espacios abiertos durante tormentas eléctricas y buscar refugio en lugares seguros mientras persistan las condiciones adversas.

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Asimismo, recomendó no cruzar ríos, quebradas, vados o zonas inundadas, ya que las lluvias pueden provocar incrementos repentinos en los caudales y poner en riesgo la vida de las personas.

“Si usted vive en estos lugares o se encuentra de gira, tome precaución”, reiteró la institución en su mensaje preventivo dirigido a la población de las zonas afectadas.

Las autoridades instaron a la población a evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, debido al riesgo de crecidas repentinas provocadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)
Las autoridades instaron a la población a evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, debido al riesgo de crecidas repentinas provocadas por las lluvias. (Foto: Redes sociales / captura de video)

Los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indican que las lluvias podrían continuar durante la tarde y la noche, acompañadas de actividad eléctrica aislada en varias regiones del país.

Según el pronóstico meteorológico vigente, departamentos como Intibucá, Copán, Lempira, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán presentan una alta probabilidad de lluvias y chubascos dispersos con tormentas eléctricas aisladas.

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La situación ocurre mientras el país continúa bajo monitoreo permanente por los efectos asociados a sistemas de humedad y fenómenos atmosféricos que han provocado lluvias frecuentes durante las últimas semanas.

Autoridades de gestión de riesgos mantienen vigilancia constante en diferentes regiones ante posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

Cabe recordar que Copeco mantiene una Alerta Verde para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje y las condiciones marítimas adversas registradas en esa zona del país.

Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia para evitar incidentes relacionados con las lluvias y las descargas eléctricas.

La institución mantiene una Alerta Verde para la línea costera del Golfo de Fonseca, debido al incremento del oleaje y las condiciones marítimas adversas. (FOTO: Bomberos Honduras)
La institución mantiene una Alerta Verde para la línea costera del Golfo de Fonseca, debido al incremento del oleaje y las condiciones marítimas adversas. (FOTO: Bomberos Honduras)

Además, recomendaron asegurar techos, limpiar drenajes, evitar permanecer bajo árboles durante tormentas y reportar cualquier situación de riesgo a los cuerpos de socorro correspondientes.

Copeco reiteró que la prevención continúa siendo la principal herramienta para proteger vidas y reducir los impactos que puedan generar las condiciones climáticas adversas en distintas zonas del territorio nacional.

Las autoridades también informaron que las precipitaciones están asociadas al ingreso de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, sumado al calentamiento diurno y al desplazamiento de una vaguada en superficie, condiciones que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse durante las horas de la tarde y la noche, especialmente en las regiones occidental, central y suroccidental del país.

En paralelo a las lluvias en el interior del país, Copeco mantiene vigente una Alerta Verde para toda la línea costera del Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje y a la presencia de mareas vivas.

Según los pronósticos oficiales, el oleaje podría alcanzar entre tres y cuatro pies de altura, mientras que el aumento en el período entre olas generará un fuerte rompimiento sobre la costa, elevando el riesgo de inundaciones costeras e intrusión del mar en comunidades cercanas al litoral.

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