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Devoción y fe: Miles de personas conmemoran el día de la Virgen de los Ángeles, la patrona de Costa Rica

Cada 2 de agosto, miles de feligreses conmemoran la aparición de “Nuestra Señora de los Ángeles” o como de cariño le dicen “La Negrita” a quien consideran como la patrona de Costa Rica.

Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles es el punto de reunión de miles de feligreses para celebrar un año más a la Virgen de los Ángeles, considerada la patrona de Costa Rica. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
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Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
Desde una noche antes, los devotos a la virgen caminan varios kilómetros hacia la basílica. Se concentran afuera mientas se realizan diversas actividades religiosas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de Basílica Nuestra Señora de los Ángeles)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
La historia de la Virgen de los Ángeles se remonta a la primera mitad del siglo XVII, en el año de 1635, cuando, según cuenta la leyenda, una mujer joven, indígena y en situación de pobreza llamada Juana Pereira descubrió caminando por el bosque a una pequeña imagen de la Virgen sencillamente tallada en una piedra oscura. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de Basílica Nuestra Señora de los Ángeles)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica el 24 de septiembre de 1824 y Protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II después. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
Una vista panorámica que muestra la gran afluencia de feligreses fielmente se dan cita cada año para participar de la celebración. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de Basílica Nuestra Señora de los Ángeles)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
La devoción a la Virgen de los Ángeles tiene características propias en Costa Rica, ya que mezclan la tradición cristiana europea con elementos de la cultura indígena y afrodescendiente. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
Algunos feligreses caminan hasta 20 kilómetros hasta la Basíclica con el fin de cumplir su compromiso con la Virgen de los Ángeles. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
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Por la lejanía de los lugares desde dónde llegan los feligreses, algunos optan por dormir en las inmediaciones de la Basílica debido a la larga duración de las actividades. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Miles de personas conmemoran el día de la virgen de los ángeles de Costa Rica
Desde el hallazgo de la “negrita”, el pueblo costarricense ha manifestado su amor y devoción a Nuestra Señora de los Ángeles por medio de este tipo de tradiciones. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
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Esta imagen que mide aproximadamente 20 centímetros, tiene rasgos mestizos, cara redonda, ojos rasgados, nariz y boca pequeñas y está hecha de diferentes materiales, como jade, roca volcánica y grafito. (Infobae Centroamérica/Ezequiel BECERRA / AFP)
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La tradición también es acompañada por feligreses del extranjero. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook de Basílica Nuestra Señora de los Ángeles)
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Hay pocos acontecimientos capaces de detener el ritmo cotidiano de un país entero, pero este es uno de ellos. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
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La romería en honor a la Virgen de los Ángeles es una manifestación de fe, agradecimiento, esperanza y promesas cumplidas que reúne a millones de personas y que es considerada la mayor peregrinación de Centroamérica (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)

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