Honduras: Decomisan cargamento de droga tras persecución en Pimienta, Cortés

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo antidrogas.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo en el que los ocupantes de un vehículo huyeron hacia una zona de cañaverales. Según la institución, el cargamento tendría un valor aproximado de 40 millones de lempiras en el mercado ilícito.

El operativo se ejecutó después de que agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) recibieran información de inteligencia sobre el traslado de un cargamento de estupefacientes por esa zona del norte del país.

Tras verificar la alerta, los equipos especializados iniciaron labores de vigilancia y seguimiento a un vehículo sospechoso. Al detectar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades y generaron una persecución por varios sectores del municipio.

PUBLICIDAD

Cómo ocurrió el decomiso

De acuerdo con el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, los sospechosos se desviaron hacia una zona de cañaverales para dificultar las labores de captura.

“Los transportistas abandonaron el vehículo y huyeron hacia el interior de las cañeras, logrando escapar momentáneamente de la acción policial”, explicó Mayes Ríos.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron los paquetes que contenían la cocaína y la marihuana y los aseguraron como parte de la prueba del caso.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo antidrogas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen operativos en la zona para identificar a los responsables y determinar el origen y destino final del cargamento.

PUBLICIDAD

La incautación ocurre mientras Honduras continúa siendo utilizada como punto de tránsito por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Olancho siguen entre los corredores de mayor interés para estas estructuras por su ubicación geográfica y sus conexiones terrestres y marítimas.

De acuerdo con datos oficiales de la DNPA, durante el primer trimestre de 2026 fueron decomisados 432 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 524 libras de marihuana en distintas operaciones desarrolladas a nivel nacional. También se reportó la captura de 95 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Las autoridades estiman que esas acciones evitaron que más de cuatro millones de dosis de sustancias ilícitas llegaran a las calles y representaron pérdidas superiores a 100 millones de lempiras para las organizaciones criminales.

Investigación abierta

Los resultados operativos reflejan una ofensiva sostenida de los cuerpos antidrogas. Solo entre finales de abril y mediados de mayo, la DNPA informó sobre múltiples operaciones que incluyeron el decomiso de 70 kilos de supuesta cocaína en Olancho, así como capturas y aseguramiento de vehículos utilizados para actividades ilícitas.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo antidrogas.

La Policía Nacional también reportó a inicios de 2026 el aseguramiento de cerca de 895 kilos de cocaína en distintos operativos ejecutados bajo el Plan Alcázar, una estrategia orientada a combatir el crimen organizado y la delincuencia común en zonas de alta incidencia delictiva.

PUBLICIDAD

Tras el decomiso realizado en Pimienta, equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios para establecer quiénes integraban la estructura responsable del traslado de la droga.

Los peritos analizarán el vehículo abandonado y otros elementos encontrados en la escena con el propósito de obtener información que permita identificar a los implicados y fortalecer las acciones judiciales correspondientes.

El cargamento decomisado fue trasladado bajo medidas de seguridad para los procedimientos legales y periciales correspondientes, mientras las investigaciones permanecen abiertas.