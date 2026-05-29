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Honduras: Encuentran sin vida a menor desaparecido tras ingresar al río Chamelecón con amigos

Un menor de 13 años identificado como Josué David Calderón fue hallado sin vida en las aguas del río Chamelecón luego de permanecer varias horas desaparecido tras salir a nadar con amigos en San Pedro Sula, en un hecho que ha causado conmoción entre familiares y vecinos de la zona.

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Josué David Calderón fue hallado sin vida tras desaparecer en el río Chamelecón. (FOTO: Noticias 24/7)
Josué David Calderón fue hallado sin vida tras desaparecer en el río Chamelecón. (FOTO: Noticias 24/7)

Lo que comenzó como una tarde de recreación entre amigos terminó en tragedia luego de que autoridades localizaran sin vida a Josué David Calderón, un menor de apenas 13 años que había sido reportado como desaparecido tras ingresar al río Chamelecón.

El adolescente fue visto por última vez la tarde del martes 26 de mayo cuando salió desde la colonia Terencio acompañado de varios amigos con quienes pretendía pasar parte del día en el sector.

De acuerdo con el relato brindado por familiares, el grupo inicialmente se dirigió hacia un campo de fútbol y posteriormente se movilizó en una cuatrimoto hasta las cercanías del río.

La madre del menor explicó que Josué David salió aproximadamente a las 4:00 de la tarde junto a tres amigos y que, posteriormente, uno de ellos decidió llevarlo a bañarse al río Chamelecón mientras otros jóvenes fueron a comprar comida.

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Desde ese momento, la familia perdió comunicación con el adolescente, lo que generó preocupación inmediata entre sus seres queridos.

Horas después, familiares comenzaron una intensa búsqueda en diferentes sectores cercanos al río con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

La angustia aumentó luego de que únicamente fueran encontradas algunas prendas de vestir del menor, las cuales presuntamente estaban ocultas en una pequeña cueva cercana al lugar donde ingresó al agua.

Ante la desaparición, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se movilizaron hacia el sector para iniciar labores de rastreo y búsqueda en las aguas del río Chamelecón.

Tras varias horas de trabajo, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del menor dentro del río, confirmando preliminarmente que habría fallecido por ahogamiento.

La tragedia ocurrió luego de que el adolescente ingresara al río junto a varios amigos. (FOTO: El Heraldo)
La tragedia ocurrió luego de que el adolescente ingresara al río junto a varios amigos. (FOTO: El Heraldo)

La noticia provocó escenas de profundo dolor entre familiares, vecinos y personas que se habían unido a las labores de búsqueda esperando encontrar con vida al adolescente.

Personas cercanas a la familia lamentaron lo ocurrido y recordaron que Josué David había salido únicamente para compartir con sus amigos sin imaginar que el paseo terminaría en tragedia.

El caso también volvió a generar preocupación por los riesgos que representan distintos ríos y quebradas del país, especialmente durante temporadas donde las corrientes pueden aumentar o presentar zonas profundas de difícil acceso.

En Honduras, cada año se reportan múltiples incidentes relacionados con ahogamientos, principalmente de menores de edad que ingresan a ríos, playas o balnearios sin supervisión adulta.

Autoridades de socorro han insistido en reiteradas ocasiones sobre la importancia de extremar medidas de precaución al momento de visitar ríos y zonas acuáticas, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes.

Asimismo, recomiendan evitar ingresar a sectores desconocidos, no nadar en áreas de fuerte corriente y mantener vigilancia constante sobre menores de edad durante actividades recreativas.

Equipos de rescate realizaron intensas labores de búsqueda en el sector donde desapareció el menor. (FOTO: Abriendo Brecha)
Equipos de rescate realizaron intensas labores de búsqueda en el sector donde desapareció el menor. (FOTO: Abriendo Brecha)

La muerte de Josué David ha causado consternación en la colonia Terencio y otras comunidades sampedranas, donde vecinos y conocidos expresaron mensajes de solidaridad hacia la familia del menor.

Mientras tanto, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

El caso se suma a otras tragedias similares registradas en diferentes puntos del país, donde cuerpos de socorro reiteran constantemente llamados a la prevención para evitar nuevas pérdidas humanas relacionadas con actividades recreativas en ríos y balnearios.

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