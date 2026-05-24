Medicos en Honduras alertan alto riesgo de contagio por sarampión y llama a la vacunación

El doctor Carlos Umaña pidió reforzar urgentemente la vacunación contra el sarampión. (Foto: Cortesía)

La confirmación del primer caso de sarampión en Honduras desde 1997 encendió las alertas sanitarias en el país y provocó llamados urgentes por parte de especialistas y autoridades médicas para reforzar las campañas de vacunación y prevenir posibles brotes de la enfermedad.

El doctor y diputado Carlos Umaña advirtió sobre el alto nivel de contagio del virus y pidió a la población acudir a los centros de salud para completar los esquemas de inmunización, especialmente en niños y adolescentes.

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La Secretaría de Salud confirmó oficialmente el jueves el primer caso de sarampión registrado en territorio hondureño en casi tres décadas, situación que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido al riesgo de propagación del virus.

Umaña recordó que Honduras no reportaba un caso confirmado desde 1997 y señaló que mantener una cobertura de vacunación superior al 95 por ciento es fundamental para evitar la aparición de brotes.

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“El sarampión es el más contagioso de los virus conocidos”, afirmó el médico al explicar que el número básico de reproducción de la enfermedad oscila entre 12 y 18.

El médico advirtió que el sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos. (Foto: Archivo)

El especialista detalló que una persona infectada puede contagiar directamente a entre 12 y 18 personas susceptibles dentro de una población que no cuenta con protección mediante vacunas.

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“Número Básico de Reproducción (R₀): Es de 12 a 18. Esto significa que una sola persona infectada puede contagiar directamente a un promedio de 12 a 18 personas susceptibles en una población sin vacuna”, explicó.

Según Umaña, el virus se transmite a través de partículas microscópicas suspendidas en el aire, conocidas comúnmente como gotitas respiratorias, las cuales pueden permanecer activas dentro de una habitación incluso hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar.

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El médico indicó que esta característica convierte al sarampión en una enfermedad altamente peligrosa, especialmente en comunidades con bajos niveles de vacunación.

Además, explicó que una persona contagiada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas visibles, situación que facilita aún más la propagación de la enfermedad.

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“Periodo de Transmisibilidad: Un paciente transmite el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema”, señaló Umaña al referirse a las ronchas características del sarampión.

El virus puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona el lugar. (Composición: Infobae)

El diputado advirtió que esta condición provoca que muchas personas transmitan el virus sin saber que están enfermas, aumentando el riesgo de contagio dentro de escuelas, hogares, transporte público y otros espacios concurridos.

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De acuerdo con la información brindada por el galeno, el paciente confirmado ingresó al país por la zona occidental de Honduras, aunque las autoridades sanitarias continúan desarrollando labores de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos para evitar una mayor propagación.

Umaña insistió en que el resto del territorio nacional debe mantener coberturas de vacunación con la vacuna SRP —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— por encima del 95 por ciento.

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El médico también alertó sobre las complicaciones que puede provocar el sarampión, especialmente en adolescentes y adultos no inmunizados.

Entre los principales riesgos mencionó la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede generar secuelas neurológicas graves e incluso provocar la muerte en casos severos.

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Asimismo, recordó que el sarampión puede ocasionar neumonía, deshidratación severa y otras complicaciones médicas, principalmente en menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las autoridades recomendaron a viajeros cumplir con los esquemas de inmunización obligatorios. (Foto: Cortesía)

Ante este escenario, el diputado hizo un llamado directo a padres de familia para llevar a sus hijos a los centros de vacunación y verificar que cuenten con el esquema completo de inmunización.

“Las vacunas son seguras, gratuitas”, reiteró Umaña, quien además aclaró que la vacuna SRP no forma parte de la vacuna hexavalente, por lo que debe aplicarse de manera independiente dentro del calendario nacional de vacunación.

El especialista también exhortó a las personas que tienen previsto viajar fuera o dentro del país a cumplir con el esquema obligatorio de vacunación recomendado por las autoridades sanitarias.

Organismos internacionales de salud han alertado que el descenso en la cobertura de inmunización ha permitido el resurgimiento de enfermedades que anteriormente se encontraban controladas o prácticamente erradicadas en varias regiones del mundo.

En Honduras, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente mientras continúan las campañas de inmunización en centros de salud públicos.