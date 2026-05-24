Honduras

Medicos en Honduras alertan alto riesgo de contagio por sarampión y llama a la vacunación

El médico y diputado Carlos Umaña pidió reforzar urgentemente la vacunación contra el sarampión luego de que Honduras confirmara su primer caso en casi tres décadas.

Guardar
Google icon
El doctor Carlos Umaña pidió reforzar urgentemente la vacunación contra el sarampión. (Foto: Cortesía)
El doctor Carlos Umaña pidió reforzar urgentemente la vacunación contra el sarampión. (Foto: Cortesía)

La confirmación del primer caso de sarampión en Honduras desde 1997 encendió las alertas sanitarias en el país y provocó llamados urgentes por parte de especialistas y autoridades médicas para reforzar las campañas de vacunación y prevenir posibles brotes de la enfermedad.

El doctor y diputado Carlos Umaña advirtió sobre el alto nivel de contagio del virus y pidió a la población acudir a los centros de salud para completar los esquemas de inmunización, especialmente en niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud confirmó oficialmente el jueves el primer caso de sarampión registrado en territorio hondureño en casi tres décadas, situación que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias debido al riesgo de propagación del virus.

Umaña recordó que Honduras no reportaba un caso confirmado desde 1997 y señaló que mantener una cobertura de vacunación superior al 95 por ciento es fundamental para evitar la aparición de brotes.

PUBLICIDAD

“El sarampión es el más contagioso de los virus conocidos”, afirmó el médico al explicar que el número básico de reproducción de la enfermedad oscila entre 12 y 18.

El médico advirtió que el sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos. (Foto: Archivo)
El médico advirtió que el sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos. (Foto: Archivo)

El especialista detalló que una persona infectada puede contagiar directamente a entre 12 y 18 personas susceptibles dentro de una población que no cuenta con protección mediante vacunas.

“Número Básico de Reproducción (R₀): Es de 12 a 18. Esto significa que una sola persona infectada puede contagiar directamente a un promedio de 12 a 18 personas susceptibles en una población sin vacuna”, explicó.

Según Umaña, el virus se transmite a través de partículas microscópicas suspendidas en el aire, conocidas comúnmente como gotitas respiratorias, las cuales pueden permanecer activas dentro de una habitación incluso hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar.

El médico indicó que esta característica convierte al sarampión en una enfermedad altamente peligrosa, especialmente en comunidades con bajos niveles de vacunación.

Además, explicó que una persona contagiada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas visibles, situación que facilita aún más la propagación de la enfermedad.

“Periodo de Transmisibilidad: Un paciente transmite el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema”, señaló Umaña al referirse a las ronchas características del sarampión.

El virus puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona el lugar. (Composición: Infobae)
El virus puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona el lugar. (Composición: Infobae)

El diputado advirtió que esta condición provoca que muchas personas transmitan el virus sin saber que están enfermas, aumentando el riesgo de contagio dentro de escuelas, hogares, transporte público y otros espacios concurridos.

De acuerdo con la información brindada por el galeno, el paciente confirmado ingresó al país por la zona occidental de Honduras, aunque las autoridades sanitarias continúan desarrollando labores de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos para evitar una mayor propagación.

Umaña insistió en que el resto del territorio nacional debe mantener coberturas de vacunación con la vacuna SRP —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— por encima del 95 por ciento.

El médico también alertó sobre las complicaciones que puede provocar el sarampión, especialmente en adolescentes y adultos no inmunizados.

Entre los principales riesgos mencionó la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede generar secuelas neurológicas graves e incluso provocar la muerte en casos severos.

Asimismo, recordó que el sarampión puede ocasionar neumonía, deshidratación severa y otras complicaciones médicas, principalmente en menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las autoridades recomendaron a viajeros cumplir con los esquemas de inmunización obligatorios. (Foto: Cortesía)
Las autoridades recomendaron a viajeros cumplir con los esquemas de inmunización obligatorios. (Foto: Cortesía)

Ante este escenario, el diputado hizo un llamado directo a padres de familia para llevar a sus hijos a los centros de vacunación y verificar que cuenten con el esquema completo de inmunización.

“Las vacunas son seguras, gratuitas”, reiteró Umaña, quien además aclaró que la vacuna SRP no forma parte de la vacuna hexavalente, por lo que debe aplicarse de manera independiente dentro del calendario nacional de vacunación.

El especialista también exhortó a las personas que tienen previsto viajar fuera o dentro del país a cumplir con el esquema obligatorio de vacunación recomendado por las autoridades sanitarias.

Organismos internacionales de salud han alertado que el descenso en la cobertura de inmunización ha permitido el resurgimiento de enfermedades que anteriormente se encontraban controladas o prácticamente erradicadas en varias regiones del mundo.

En Honduras, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente mientras continúan las campañas de inmunización en centros de salud públicos.

Temas Relacionados

HondurasCarlos Umañasarampionalertaalto riesgo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Qué es el sarampión modificado detectado en Panamá?

El paciente panameño desarrolló una forma atenuada de la enfermedad y no presenta riesgo de complicaciones graves.

¿Qué es el sarampión modificado detectado en Panamá?

El presidente Abinader destaca impacto económico de nueva planta de EcoAcero

La instalación fue presentada como un proyecto que favorecerá la competitividad, la expansión industrial y la generación de nuevos empleos en beneficio del crecimiento nacional y el desarrollo de las comunidades

El presidente Abinader destaca impacto económico de nueva planta de EcoAcero

Costa Rica: Más de 80 personas con diarrea y 9 casos confirmados de salmonela en brote alimentario

La autoridad sanitaria continúa evaluando medidas en un establecimiento comercial tras identificar un aumento de cuadros gastrointestinales y varios casos confirmados de salmonela en personas que consumieron ahí alimentos en días recientes

Costa Rica: Más de 80 personas con diarrea y 9 casos confirmados de salmonela en brote alimentario

Los países centroamericanos enfrentan desafíos para cerrar brechas en inmunización infantil

Un balance de la situación sanitaria enfatiza que sectores rurales y grupos móviles continúan con bajos niveles de vacunación, situación que amenaza la sostenibilidad de los avances en salud pública y expone riesgos latentes de brotes epidémicos

Los países centroamericanos enfrentan desafíos para cerrar brechas en inmunización infantil

El Salvador: La FESFUT anuncia revisión urgente del drenaje tras polémica en la final

Las autoridades futbolísticas señalaron la necesidad de investigar el funcionamiento del sistema de desagüe luego de que las condiciones del campo despertaran cuestionamientos de clubes y reavivaran el debate sobre mantenimiento deportivo

El Salvador: La FESFUT anuncia revisión urgente del drenaje tras polémica en la final

TECNO

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Funciones del celular y de apps que ayudan a protegerte de software espía

ENTRETENIMIENTO

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

El Festival de Cannes encumbra a Los Javis como directores y otorga la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu

De ‘The Pitt’ al Congreso: Noah Wyle alzó la voz en campaña por médicos y enfermeros

Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, relató la crisis psicótica que vivió en una secta: “Sentí que daba a luz por el cráneo”

Todo lo que hay que saber sobre el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción con “El día de la revelación”

MUNDO

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev y hay alerta en toda Ucrania

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev y hay alerta en toda Ucrania

Diez países de África se encuentran en “alto riesgo” por el brote de ébola

Serbia vivió una nueva jornada de violentos choques entre la policía y manifestantes que exigieron la renuncia del presidente

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una infraestructura energética rusa y un buque de la flota fantasma de Moscú