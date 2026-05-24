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Honduras: Banco de leche impulsa donación materna para alimentar a recién nacidos en estado crítico

En el principal centro hospitalario público de Honduras, autoridades del Hospital Escuela de Tegucigalpa hacen un llamado a madres lactantes para integrarse a un banco de leche humana que abastece a bebés hospitalizados en condiciones delicadas de salud

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El programa de donación representa un alivio económico para los hogares hondureños, al ser un recurso gratuito que aporta a la economía familiar.
El programa de donación representa un alivio económico para los hogares hondureños, al ser un recurso gratuito que aporta a la economía familiar.

El Banco de Leche Humana del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, Honduras, reforzó su llamado a madres lactantes para sumarse al programa de donación de leche materna, una iniciativa destinada a garantizar la alimentación de recién nacidos en condición delicada dentro de las unidades de cuidados intermedios y críticos.

La doctora Angélica Lupian, coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital Escuela, explicó que este recurso es fundamental para la atención neonatal, ya que permite alimentar a bebés que no pueden ser amamantados por sus madres o que requieren soporte nutricional especializado durante su hospitalización.

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Según la especialista, la leche materna donada no solo cumple una función alimenticia, sino que aporta beneficios inmunológicos esenciales que fortalecen el sistema de defensa de los recién nacidos y reducen el riesgo de complicaciones en sus primeras etapas de vida.

Lupian además remarcó que la lactancia materna tiene efectos positivos en la salud de las mujeres, al contribuir a la prevención de enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, además de favorecer la recuperación física posterior al embarazo.

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Adicionalmente, se suma un impacto económico importante para los hogares, ya que la leche materna es un recurso gratuito que reduce gastos familiares y representa un apoyo directo para la economía doméstica.

“Es completamente gratuita y representa beneficios tanto para la madre como para el recién nacido y para la economía del hogar”, indicó la doctora Lupian.

Beneficios para la salud materna

La coordinadora del Banco de Leche explicó que el servicio neonatal del Hospital Escuela atiende en distintos momentos a decenas de recién nacidos, con una demanda que puede rondar los 60 pacientes en algunas áreas del hospital.

Cada bebé requiere varias tomas diarias, lo que equivale aproximadamente a ocho onzas de leche materna al día (236 mililitros), dependiendo de su condición clínica y necesidades médicas.

No obstante, el centro hospitalario enfrenta un déficit constante de donantes, especialmente en casos donde las madres no producen suficiente leche o presentan condiciones médicas que impiden la lactancia directa.

La leche materna donada fortalece el sistema inmunológico de bebés hospitalizados y reduce riesgos de complicaciones en sus primeras etapas de vida.
La leche materna donada fortalece el sistema inmunológico de bebés hospitalizados y reduce riesgos de complicaciones en sus primeras etapas de vida.

Ante este panorama, la doctora Lupian hizo un llamado a mujeres con producción láctea excedente a considerar la donación como un acto solidario que puede salvar vidas.

Requisitos para ser donante

Lupian detalló que el principal requisito para participar en el programa es la voluntad de la madre de donar su leche, especialmente en casos donde existe una producción superior a la necesaria para su propio bebé.

Posteriormente, las interesadas deben acudir al cuarto piso del Hospital Escuela, en el área de puerperio donde funciona el Banco de Leche Humana, para una evaluación médica de rutina.

Este proceso permite descartar enfermedades o condiciones que representen una contraindicación para la donación, garantizando la seguridad del alimento que será administrado a los recién nacidos.

El Hospital Escuela atiende hasta 60 recién nacidos al mismo tiempo, cada uno con un requerimiento diario cercano a ocho onzas de leche materna.
El Hospital Escuela atiende hasta 60 recién nacidos al mismo tiempo, cada uno con un requerimiento diario cercano a ocho onzas de leche materna.

La especialista reconoció que el acceso al centro hospitalario puede representar una dificultad para algunas madres, y por ello el programa ha habilitado mecanismos de coordinación previa mediante redes sociales y canales institucionales.

El objetivo es facilitar la logística de ingreso y evitar que obstáculos de movilidad o tiempo impidan la participación de potenciales donantes.

Esperanza de vida

El Banco de Leche Humana del Hospital Escuela opera de lunes a viernes, en horario de 6:00 de la mañana a 14:00, como parte de los servicios de apoyo a la atención neonatal en el principal hospital público de Honduras.

Las autoridades reiteraron el llamado a fortalecer la cultura de donación de leche materna en el país, destacando que este tipo de iniciativas puede ser determinante para la supervivencia de recién nacidos en condición crítica.

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