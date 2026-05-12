El régimen de Nicaragua ordena el cierre de la emisora Stereo Romance y decomisa sus equipos

Una radio antigua Stereo Romance, auriculares y una luz de 'ON AIR' apagada yacen junto a un documento de Telcor con un sello de 'cancelado', simbolizando un cierre institucional en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua dispuso el cierre y el silenciamiento de las dos frecuencias de la emisora Stereo Romance, una de las más reconocidas del sur del país, según confirmó este lunes su propietario y director general, Francisco Javier Gadea López. La emisora, con más de treinta y un años de trayectoria, operaba en las frecuencias 105.3 FM y 91.1 FM hasta que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) oficializó la medida mediante una resolución administrativa fechada el 8 de mayo.

De acuerdo con la declaración pública difundida por Gadea López, las autoridades de Telcor ejecutaron de inmediato el retiro físico de los equipos principales de transmisión. “Hoy informamos que tras treinta y un años de ser ‘La Gigante del Sur de Nicaragua’, nuestras señales han sido silenciadas”, expresó el director general de la emisora en un mensaje recogido por la agencia internacional de noticias EFE. La emisora también cerró sus oficinas tras la intervención estatal.

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La comunicación dirigida a la audiencia enfatizó que el cierre de Stereo Romance representa “una herida a la libertad de todo un pueblo”. El mensaje, citado por la agencia internacional de noticias EFE, señaló: “Radio Stereo Romance no muere con un sello de clausura; vive en cada ciudadano que exige ser informado con la verdad”. El propietario de la emisora añadió que la estación fue “mucho más que una frecuencia en el dial; ha sido el hogar de la música, el servicio social y un periodismo independiente que se negó a callar”.

Francisco Javier Gadea López remarcó que la emisora fue “una escuela” y destacó su rol pionero en la modernización de la radiodifusión local. Según su testimonio, la cabina de Stereo Romance funcionó como un espacio plural donde “nunca se negó el micrófono a nadie”, bajo la premisa de informar con transparencia y resistir presiones externas.

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Una ilustración impactante describe la grave situación de la prensa independiente en Nicaragua, bajo la represión de las fuerzas policiales y la mirada de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clausura de Stereo Romance: Ola de cierres y represión a medios en Nicaragua

La clausura de esta radio se suma a una serie de cierres impulsados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes encabezan el Ejecutivo nicaragüense. Entre 2018 y lo que va de 2026, al menos 55 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua por decisión estatal, según reseña la agencia EFE. Entre estos figuran cinco medios allanados y con propiedades confiscadas, incluidos los diarios La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. La información fue proporcionada por la ONG regional FLED, organización con sede en Costa Rica.

En su declaración, Gadea López agradeció a la audiencia por el respaldo a lo largo de tres décadas y afirmó que “el dial puede estar en silencio, pero el vínculo que construimos es indestructible”. Añadió que la única deuda de la emisora fue con los oyentes, “bajo el sagrado compromiso de informar con transparencia, sin importar las presiones”.

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El impacto de la represión a los medios no se limita al cierre de empresas informativas. Según datos de la ONG regional FLED, citados por la agencia internacional de noticias EFE, 304 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses han abandonado el país por motivos de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.

Periodistas nicaragüenses exiliadas se manifiestan para exigir libertad de prensa, sosteniendo pancartas, una bandera y un mapa de Nicaragua frente a un mural con la palabra "Nicaragua" y una cadena rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias para periodistas y la libertad de prensa

El caso de radio Stereo Romance ilustra un proceso de cierre sistemático de espacios informativos independientes en Nicaragua. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, el control sobre la prensa ha intensificado la presión sobre periodistas y directores, quienes enfrentan la disyuntiva de exiliarse o cerrar sus proyectos.

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Aunque la emisora ha dejado de transmitir en el dial, su director indicó que el compromiso con la verdad permanece vigente. “Hoy nuestras oficinas están cerradas, pero nuestro compromiso con la verdad permanece intacto”.