República Dominicana

Comercios chinos cierran en República Dominicana y dejan a miles sin empleo

La paralización prolongada de una docena de establecimientos ha impactado a las familias de hasta tres mil empleados, quienes enfrentan incertidumbre por la falta de ingresos en medio de complejos trámites administrativos y regulaciones oficiales cada vez más estrictas

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Personas de pie y apoyadas en una acera frente a tiendas chinas con rejas metálicas en el centro de Santo Domingo, República Dominicana.
Exempleados de tiendas chinas, con semblantes afectados, se congregan frente a los negocios cerrados en las calles del centro de Santo Domingo, República Dominicana, tras perder sus trabajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre prolongado de al menos doce establecimientos comerciales chinos en Santo Domingo y Santiago ha generado el despido de hasta tres mil empleados y expone la crisis económica y social que atraviesa esta colectividad tras nueve meses de inactividad, reportó el medio dominicano Diario Libre.

La paralización de estos comercios ha obligado a los propietarios a realizar despidos masivos y a afrontar el pago de prestaciones laborales, así como otros gastos fijos, incluidas obligaciones tributarias, energía eléctrica y compromisos financieros, sin certeza sobre la reapertura.

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La afectación entre dos mil y tres mil empleos concentran el principal impacto social del cierre, mientras decenas de familias continúan sin ingresos.

Entre los negocios cerrados figuran Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me. Muchos de estos locales permanecen cerrados mientras esperan inspecciones y autorizaciones adicionales de las autoridades dominicanas.

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El caso de la tienda Suplax, ubicada en la avenida Nicolás de Ovando, ilustra el entramado administrativo y técnico que enfrentan estos comercios. Según Elisa Hg, asistente administrativa, el establecimiento concluyó trabajos de reforzamiento estructural, entre ellos el rellenado de columnas metálicas con concreto y el retiro de vidrios en la fachada, además de adecuaciones en vigas y muros superiores. Hg relató a Diario Libre que: “Ellos vinieron a inspeccionar y dijeron que todo estaba bien, pero luego enviaron un correo con nuevas observaciones que ya habían sido entregadas en informes anteriores”.

Establecimientos como Suplax, Shopping Center New World y Plaza Hope enfrentan cierres por incumplimientos estructurales, según el Ministerio de Vivienda de República Dominicana. Foto: DiarioDigitalRD
Establecimientos como Suplax, Shopping Center New World y Plaza Hope enfrentan cierres por incumplimientos estructurales, según el Ministerio de Vivienda de República Dominicana. Foto: DiarioDigitalRD

La documentación entregada al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed, autoridad regulatoria nacional), incluye memorias de cálculo, estudios estructurales, permisos municipales, autorizaciones ambientales, planos arquitectónicos y certificaciones sobre la calidad del acero importado desde China. Resta únicamente la entrega de algunos planos sanitarios y eléctricos para culminar el expediente. Suplax, que al momento del cierre contaba con trescientos empleados, ‘solo mantiene a veinte trabajadores encargados de limpieza y mantenimiento’. “Como la tienda no tiene ingresos, no tenemos forma de pagar salarios”, lamentó Hg.

Estos cierres de negocios ocurren en un contexto de más medidas regulatorias y estrictos controles oficiales, según reseñó el medio. Este escenario, de acuerdo con la presidenta de la comunidad china en República Dominicana, Rosa Ng, responde a procesos administrativos que, por su extensión, mantienen en incertidumbre a cientos de familias dependientes de estos negocios para su sustento.

Ng precisó al medio que ‘la inactividad ha alcanzado la cifra de entre dos mil y tres mil empleos impactados’, dato central para dimensionar la magnitud del daño. “Además, ninguno de los establecimientos ha logrado reabrir, pese a que algunos ya habrían cumplido con los requerimientos técnicos exigidos por las autoridades”, señaló la presidenta.

Ng atribuyó la demora a la burocracia excesiva y subrayó que los comerciantes deben solicitar permisos no solo al Ministerio de Vivienda, responsable de los cierres por irregularidades estructurales, sino también a entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual el proceso se extiende indefinidamente.

El cierre prolongado de comercios chinos en Santo Domingo y Santiago ha impactado hasta tres mil empleos en República Dominicana. Las autoridades han puesto más controles en los negocios. Foto: Redes sociales
El cierre prolongado de comercios chinos en Santo Domingo y Santiago ha impactado hasta tres mil empleos en República Dominicana. Las autoridades han puesto más controles en los negocios. Foto: Redes sociales

Las exigencias oficiales y la posición de la ONEC ante el cierre de tiendas chinas

Desde la perspectiva de la principal cámara de comercio minorista del país (ONEC), representada por su directora ejecutiva Jennifer Troncoso, la clausura de estos comercios responde a la detección de múltiples irregularidades legales y estructurales. Troncoso declaró a Diario Libre que muchos de estos establecimientos fueron cerrados porque no corrigieron deficiencias señaladas, entre ellas la omisión en el pago de impuestos, incumplimiento de la facturación electrónica, subvaluación en aduanas y faltas a las normas laborales, como el pago del salario mínimo y la afiliación a la seguridad social.

La directiva de la organización indicó que estos negocios presentaban deficiencias en infraestructuras, como la falta de salidas de emergencia adecuadas, insuficientes sistemas de prevención de incendios, escasez de parqueos o baños y edificaciones no acordes a los estándares de ingeniería en el país. Levantamientos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes revelaron irregularidades estructurales graves, incluidas vigas deterioradas y ‘materiales en mal estado’, lo que motivó la orden de clausura hasta que se ejecuten todas las adecuaciones requeridas.

Troncoso comentó que la salida de estas tiendas del mercado no ha tenido impacto negativo en el comercio formal dominicano, dado que operaban fuera de la normativa fiscal vigente y no aportaban al erario público. Sostuvo que la actuación de las autoridades contribuye a garantizar la seguridad de los consumidores y a promover una competencia más justa en el sector comercial.

Establecimientos como Suplax, Shopping Center New World y Plaza Hope enfrentan cierres por incumplimientos estructurales, según el Ministerio de Vivienda de República Dominicana. Foto: DiarioDigitalRD
Establecimientos como Suplax, Shopping Center New World y Plaza Hope enfrentan cierres por incumplimientos estructurales, según el Ministerio de Vivienda de República Dominicana. Foto: DiarioDigitalRD

El reclamo de la comunidad china y las perspectivas de reapertura

Rosa Ng reiteró la disposición de la comunidad china de colaborar con las autoridades y sugirió traducir las normativas técnicas del Mivhed al idioma chino para facilitar su comprensión y evitar hechos similares. “No hay explicación para que empresas que ya han cumplido continúen cerradas”, afirmó Ng, quien solicitó al gobierno dominicano fortalecer los vínculos con la República Popular China y habilitar un diálogo para resolver la parálisis persistente.

Actualmente, ‘la reapertura de los comercios sigue supeditada a revisiones oficiales’. Hg confirmó que las autoridades solo han pedido a la empresa concluir los trabajos pendientes lo más pronto posible, sin indicar un plazo concreto para la reanudación de operaciones. Frente a la ausencia de ingresos y la denegación de suspensiones temporales de contratos por parte del Ministerio de Trabajo, la tienda Suplax y otros establecimientos permanecen a la espera de una decisión administrativa sobre el expediente.

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