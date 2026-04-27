La doctrina militar china sitúa el dominio del espacio como eje de la supremacía bélica

El jefe del régimen chino Xi Jinping aparece vestido de astronauta, sosteniendo dos satélites en el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pulso por el control del espacio exterior ha dejado de ser una proyección futurista: los desarrollos recientes de China en tecnología satelital, detectados a través de maniobras consideradas por Estados Unidos como “dogfighting en el espacio”, han redefinido la dimensión estratégica de la órbita terrestre y elevan el riesgo de un conflicto con consecuencias globales, según un extenso análisis de Financial Times basado en decenas de documentos militares y académicos vinculados al Ejército Popular de Liberación (EPL).

La magnitud de la ambición china queda ilustrada por el plan, revelado en julio pasado por Tian Qingfeng, subdirector del centro de fusión militar-civil de la Universidad Politécnica del Noroeste, de lanzar más de 37.000 nuevos satélites entre 2024 y 2030, aspirando a asegurar capacidad para entre 60.000 y 100.000 aparatos en órbita terrestre baja (LEO). Según la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los recursos de frecuencia orbital se asignan bajo el principio de “primero en llegar, primero en servir”, lo que obliga a acelerar los cronogramas de lanzamiento para no perder posiciones técnicas y comerciales, señaló Tian en People’s Daily.

China prioriza la guerra por el dominio espacial

El libro de texto Introduction to Space Operations, publicado en 2024 y revisado por Financial Times, recoge el principio rector de la doctrina china: “El potencial para controlar la Tierra controlando el espacio constituye un incentivo estratégico y militar poderoso”. Su autor, el experto militar Jiang Lianju, subraya que “el espacio ya está envuelto en humo de potencial conflicto”, y que “el desarrollo de capacidades de guerra espacial se ha vuelto el foco de la carrera armamentística”.

El antecedente de tensión más reciente ocurrió en abril con el encuentro entre el satélite estadounidense USA 324 y sus contrapartes chinas, TJS-16 y TJS-17. Si bien China los califica de vehículos de prueba para telecomunicaciones, Estados Unidos sospecha que cumplen funciones de vigilancia, lo que incremento la desconfianza recíproca.

El general Chance Saltzman, jefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, describió maniobras chinas como “combate cerrado” orbital en su declaración ante la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, y advirtió: “El espacio es un dominio de combate, no un conjunto de actividades accesorias”.

La línea divisoria entre inspección rutinaria y operaciones antisatélite queda cada vez más difusa, ya que muchos artefactos poseen capacidades de doble uso. El sistema militar estadounidense comparte esa dualidad: el concepto Joint All-Domain Command and Control busca canalizar datos de sensores para coordinar respuestas rápidas y precisas. Sin embargo, una sola acción deliberada en el espacio podría neutralizar el “sistema nervioso central” del aparato militar y económico de cualquier nación.

ARCHIVO: El cohete portador Zhuque-2 Y-3, un cohete de metano y oxígeno líquido de la empresa china LandSpace, que transporta satélites, despega del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en la provincia de Gansu, China, el 9 de diciembre de 2023 (Reuters)

La doctrina china encuadra el espacio como el teatro más flexible y eficiente para la disuasión estratégica —por encima incluso del arsenal nuclear— y proyecta su control como condición para la superioridad en otros ámbitos militares. Así lo detalla Jiang Lianju: “Sin supremacía en el espacio, no puede haber supremacía en ningún otro terreno de guerra”.

La escalada tecnológica

En enero de 2022, el satélite chino Shijian-21 —oficialmente diseñado para remover desechos espaciales— utilizó un brazo robótico para trasladar un satélite de navegación Beidou fuera de órbita geoestacionaria (GEO), a unos 36.000km de distancia de la Tierra.

Generales estadounidenses, según reporta Financial Times, consideraron alarmante la capacidad china de “capturar” y desplazar artefactos rivales en regiones críticas para las comunicaciones globales.

El avance se aceleró en 2024 cuando cinco satélites experimentales de China —tres del tipo Shiyan-24C y dos Shijian-6 05A y B— realizaron maniobras cercanas en GEO, consideradas equivalentes a simulacros de combate orbital. Datos de la firma Comspoc evidencian que en junio dos satélites chinos ejecutaron una “operación de rendezvous” probablemente inédita en esa órbita, lo que eleva el nivel de sofisticación alcanzado.

Al tiempo que Estados Unidos aumentó en casi un 80% el presupuesto destinado a la Fuerza Espacial para el próximo año, alcanzando los USD 76.000 millones, China profundizó su apuesta por herramientas de guerra electrónica: dispositivos de interferencia, láseres y sistemas capaces de remolcar objetos a órbitas “cementerio”.

En paralelo, existe una carrera por el dominio de la comunicación cuántica. En marzo de 2025, la Academia China de Ciencias reportó el primer enlace cuántico en tiempo real entre un microsatélite y una estación terrestre móvil, considerado un avance global de referencia.

Desde la perspectiva de los estrategas chinos —según describe Howard Wang, investigador del instituto Rand—, el objetivo es paralizar los nodos vitales de una red enemiga con ataques selectivos de ciber-guerra, interferencias electrónicas o armas antisatélite, evitando en un principio daños masivos o víctimas para limitar la escalada.

El tablero Indo-Pacífico y el reto de Starlink

China ha priorizado la vigilancia satelital del Indo-Pacífico —región que considera de interés estratégico— gracias a nuevas tecnologías. Por ejemplo, es el único país que opera radar de apertura sintética desde satélites en GEO, capacidad que permite obtener imágenes de alta resolución día y noche, sin importar el clima. Brien Alkire, investigador de Rand, indica que este sistema brinda una vigilancia persistente sobre los movimientos navales estadounidenses en la zona.

ARCHIVO: El cohete Zhuque-3 de la empresa privada china LandSpace despega desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, China, el 3 de diciembre de 2025, en esta imagen proporcionada por LandSpace (Reuters)

La proliferación de constelaciones dispersas en órbita baja, como Starlink —desarrollada por SpaceX y utilizada también con fines militares por Estados Unidos— obligó a Beijing a reformular su estrategia. El propio Saltzman reconoció que pasar de “solo algunos” satélites en GEO a “cientos” en LEO cambia radicalmente el cálculo ofensivo y reduce la vulnerabilidad ante un ataque inicial.

El EPL considera ahora imprescindible masificar su presencia orbital para lograr resiliencia: “Los expertos de la Academia de Ciencias Militares de China sostienen que la red de Starlink ha transformado a la LEO en un subdominio crucial”, cita Financial Times.

Sin embargo, el costo de fabricación y puesta en órbita de satélites en China es sensiblemente más alto que el alcanzado por SpaceX, lo que generó preocupación entre autoridades y académicos chinos y llevó a invertir en nuevos puertos espaciales, plataformas marítimas de lanzamiento y cadenas de suministro para igualar la capacidad estadounidense.

La competencia por el espacio físico y espectral en LEO también responde a la regla internacional que obliga a hacer efectivas las posiciones orbitales dentro de un plazo de 14 años, presionando tanto al sector comercial como al militar chino a multiplicar sus lanzamientos y acortar el ciclo de innovación tecnológica.

Bloqueos, sabotaje y ataques a gran escala

Documentos y manuales elaborados en universidades bajo dirección militar presentan una visión detallada de cómo China efectuaría una eventual guerra orbital. La secuencia prevista parte de operaciones de disuasión —exhibición de capacidades, despliegue de armas espaciales, reposicionamiento de satélites y ejercicios demostrativos—, sigue con bloqueos en el espacio (e incluso incursiones de fuerzas especiales para sabotear infraestructuras en tierra), y culmina en ataques ofensivos contra activos satelitales y eventualmente blancos en la superficie terrestre.

Entre los métodos propuestos figuran desde interferencias electromagnéticas y cibernéticas, armas de energía dirigida (láseres, haces de partículas) y satélites autónomos capaces de capturar, inutilizar o destruir otros satélites, hasta el uso de minas espaciales y la conversión de desechos en proyectiles letales.

ARCHIVO: Un cohete Larga Marcha 2F que transporta la nave espacial Shenzhou-21 con los astronautas Zhang Hongzhang, Zhang Lu y Wu Fei despega hacia la estación espacial Tiangong de China desde la plataforma de lanzamiento en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, cerca de Jiuquan, provincia de Gansu, China, el 31 de octubre de 2025 (Reuters)

En el extremo de este desarrollo, Jiang Lianju describe la posibilidad de ataques orbitales contra instalaciones terrestres mediante sistemas de bombardeo en LEO equipados con propulsores para eludir la detección. Si bien Howard Wang relativiza en Financial Times la eficacia práctica de estos ataques por su complejidad y coste, reconoce que una perturbación limitada puede generar “efectos en cascada” dada la centralidad de los satélites en la infraestructura civil y militar actual.

La fragilidad del equilibrio

El análisis de los manuales y estudios revisados por Financial Times indica que China concibe la resiliencia satelital —el uso de constelaciones dispersas y la capacidad de rápida reposición— como un factor clave para contrarrestar la supremacía tecnológica estadounidense.

La apuesta es replicar el modelo de saturación adoptado por Estados Unidos y SpaceX, pero con la aspiración a superarlo tanto en número de satélites como en tecnologías ofensivas (comunicaciones cuánticas, armas cinéticas y sistemas autónomos de combate en órbita).

El desafío es doble: por un lado, la dependencia de ambos países de las redes espaciales para las telecomunicaciones, navegación y control militar los torna vulnerables a interrupciones; por otro, la falta de precedentes históricos sobre conflictos bélicos en el espacio implica que cualquier confrontación podría escalar rápidamente sin mecanismos de contención comprobados.

Un alto oficial militar occidental, citado por Financial Times, resume la inquietud: “Estamos en un dominio donde nunca se ha librado una guerra. El potencial para que todo salga mal muy rápido es inmenso”.