CSJ y Ministerio Público acuerdan fortalecer coordinación en justicia penal y amplían cooperación académica con la UNAH

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público sostienen encuentro clave para mejorar la eficiencia del sistema penal hondureño. (Foto: Ministerio Público)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, sostuvo este miércoles una reunión clave con el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore, en la que ambas autoridades acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia de justicia penal, en un contexto en el que diversos sectores han señalado la necesidad de mejorar la coordinación institucional para garantizar procesos más ágiles, transparentes y efectivos.

El encuentro, desarrollado en la sede del Poder Judicial, fue calificado como un paso importante hacia la consolidación de una agenda común entre la CSJ y el Ministerio Público, especialmente en áreas sensibles como la investigación penal, el juzgamiento de delitos y la ejecución de políticas orientadas a combatir la impunidad.

El objetivo central de la reunión fue reforzar la coordinación interinstitucional en materia de justicia penal, con énfasis en la cooperación técnica, el intercambio de información estratégica y el acompañamiento a las reformas del proceso penal que actualmente se discuten en el Congreso Nacional de la República.

Las autoridades coincidieron en que una comunicación fluida y permanente entre jueces y fiscales resulta fundamental para garantizar el debido proceso, evitar retrasos innecesarios y mejorar los índices de resolución de casos, especialmente en un sistema judicial que enfrenta importantes desafíos en términos de carga procesal y recursos.

En ese sentido, tanto Vallecillo como Reyes Theodore subrayaron la importancia de fortalecer los equipos técnicos de ambas instituciones, quienes serán los encargados de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y de impulsar iniciativas concretas orientadas a mejorar la operatividad del sistema penal hondureño.

Wagner Vallecillo y Pablo Emilio Reyes Theodore acordaron dar seguimiento técnico a reformas del proceso penal en el Congreso Nacional de la República. (Foto: Ministerio Público)

“El diálogo institucional no solo es necesario, sino indispensable para avanzar hacia una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía”, destacaron fuentes del Poder Judicial, al tiempo que reiteraron que este tipo de reuniones continuarán desarrollándose de manera periódica.

Uno de los puntos relevantes abordados durante el encuentro fue el análisis de las reformas al proceso penal que actualmente se encuentran en discusión en el Congreso Nacional.

Si bien no se detallaron los aspectos específicos, trascendió que ambas instituciones buscan aportar criterios técnicos que permitan fortalecer el marco normativo, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la eficacia en la persecución del delito.

Expertos en derecho han señalado que la modernización del sistema penal pasa necesariamente por una mayor articulación entre los operadores de justicia, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos y cuerpos de investigación, lo que convierte este tipo de acercamientos en una señal positiva para el fortalecimiento institucional.

Además de los temas estrictamente judiciales, el presidente de la CSJ también sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, con quien abordó la necesidad de ampliar la cooperación académica e institucional entre el Poder Judicial y la academia.

Durante esta reunión se discutieron diversos aspectos relacionados con la formación de profesionales del derecho, la capacitación continua de operadores de justicia y el fortalecimiento de espacios de investigación jurídica que contribuyan a la mejora del sistema judicial.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la CSJ analizan convenios de capacitación y certificación de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”. (Foto: Poder Judicial)

Entre los temas destacados figura el establecimiento de convenios de capacitación conjunta, orientados a actualizar conocimientos en áreas clave del derecho penal, procesal penal y derechos humanos, así como la certificación de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”, considerada un pilar fundamental en la formación de jueces y personal del Poder Judicial.

La certificación de esta escuela representa un paso importante para garantizar estándares de calidad en la capacitación judicial, alineados con las mejores prácticas internacionales y adaptados a las necesidades del contexto nacional.

Asimismo, se abordó la necesidad de reglamentar la práctica profesional de los estudiantes de Derecho, con el objetivo de asegurar que esta etapa formativa contribuya efectivamente al desarrollo de competencias prácticas y al fortalecimiento del sistema de justicia.

En este punto, las autoridades coincidieron en que la vinculación entre la academia y las instituciones del Estado es clave para formar profesionales comprometidos con la ética, la legalidad y el servicio público.

“El fortalecimiento de la justicia no solo depende de reformas legales, sino también de la calidad de la formación de quienes integran el sistema”, señalaron representantes de ambas instituciones tras el encuentro.