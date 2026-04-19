Policía hondureña identifica la presencia de una organización transnacional detrás de delitos financieros

La detención de un ciudadano colombiano en Tegucigalpa revela una red transnacional de clonación de tarjetas bancarias y falsificación de cheques de viaje en Honduras. (Visual IA)

La captura de un colombiano de 40 años en una de las calles principales de la capital hondureña expone la existencia y el modus operandi de una organización criminal transnacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, ilícito que, según el reporte de la Agencia EFE, atentan contra la estabilidad financiera y la fe pública en Honduras.

Durante el arresto, efectuado el 18 de abril de 2026 según medios internacionales, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones interceptaron al sospechoso, quien había ingresado de manera irregular al territorio hondureño por el punto fronterizo de Corinto desde Guatemala el 13 de marzo. Las autoridades confiscaban al imputado divisas en efectivo, un teléfono móvil y dos tarjetas bancarias presuntamente clonadas. Las investigaciones han identificado hasta el momento a diez víctimas dentro de Honduras, con pérdidas económicas superiores a 900.000 lempiras (aproximadamente USD 33,864), según la Policía Nacional.

El arresto revela en detalle el funcionamiento de la organización: utilizaban dispositivos electrónicos ocultos en cajeros automáticos para interceptar información confidencial contenida en las bandas magnéticas y en los códigos de seguridad de los usuarios durante retiros de dinero. De acuerdo con el informe policial publicado por EFE, esta información era utilizada para materializar la duplicación física de tarjetas, con las que realizaban transacciones fraudulentas que permitían vaciar las cuentas de los afectados.

La operación, coordinada por la Dirección Policial de Investigaciones y el Departamento Contra Delitos Especiales junto al sistema bancario nacional, apunta a la existencia de más integrantes.

La gravedad de los delitos imputados se sustenta en el marco jurídico previsto por el Código Penal vigente de Honduras (Decreto 130-2017). La legislación prevé las siguientes condenas: tres a nueve años de prisión para la falsificación de documentos de crédito o títulos-valores (artículo 284); tres a seis años para quienes fabriquen, importen o posean maquinaria o programas informáticos con el propósito de realizar estas falsificaciones (artículo 291).

La Policía Nacional documenta pérdidas económicas superiores a 900,000 lempiras debido a fraudes que afectan a usuarios bancarios hondureños. (Visuales IA)

El tráfico o distribución de tarjetas y cheques de viaje falsos, aunque los involucrados no hayan participado directamente en la fabricación, recibe una sanción equiparable a la falsificación de moneda (artículo 464). Además, la adquisición o recepción de tales documentos para ponerlos en circulación constituye también un delito penalizado (artículo 465).

La falsificación de cheques de viaje y tarjetas bancarias representa uno de los delitos que afectan directamente no solo a las víctimas individuales, sino también a la confianza institucional del sistema financiero, según la interpretación judicial citada por SWI swissinfo.ch. Aunque la emisión de cheques sin fondos puede resolverse en el ámbito civil, la alteración fraudulenta de estos documentos se persigue penalmente, debido a la amenaza que supone para la fe pública.

Las modalidades detectadas por la Dirección Policial de Investigaciones incluyen la implantación de dispositivos ocultos en cajeros automáticos para clonar la banda magnética y obtener los códigos PIN, así como el uso de programas informáticos para replicar tarjetas emitidas tanto por bancos nacionales como extranjeros. La utilización de software especializado y la globalidad de la operación demuestran que la amenaza es transfronteriza.

Las investigaciones continúan activas para dar con el paradero del resto de la organización. Las autoridades hondureñas han reforzado el trabajo conjunto con el sistema bancario y han alertado sobre el “grave perjuicio económico” que esta modalidad representa, como indicó la Policía Nacional a EFE.

La detención del colombiano es el primer paso para desarticular la estructura completa de una red transnacional que, según la Policía hondureña, ha logrado hasta ahora vulnerar el sistema financiero del país.