República Dominicana: El presidente Abinader entrega 2,000 títulos de propiedad en Los Guandules

El presidente Luis Abinader entregó 2.000 títulos de propiedad en Los Guandules como parte del proyecto Nuevo Domingo Savio. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 2.000 títulos de propiedad en el sector Los Guandules, parte del proyecto Nuevo Domingo Savio, tras seis décadas en las que miles de familias vivieron en la incertidumbre sobre la legalidad de sus viviendas. Esta iniciativa, desarrollada por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y Bienes Nacionales, aspira a entregar un total de 8.000 certificados en el área de 117.067 metros cuadrados, lo que beneficiará directamente a 40.000 personas cuando concluya el proceso.

El director de la UTECT, Duarte Méndez, precisó que la gestión estatal permitió que los beneficiarios de este proceso ahorraran RD 160.000.000 que de otro modo habrían pagado si la regularización se realizaba de forma privada, dato que no había sido destacado en la comunicación inicial del gobierno. Méndez subrayó ante el público que este ahorro, junto con la gratuidad de los títulos, representa “una solución real” gracias al impulso personal de Abinader, lo que permite “obtener el título de propiedad de forma rápida, sin complicaciones y con plena seguridad jurídica”, según recogió el medio citado.

El propio presidente Abinader destacó que la entrega de títulos no solo reconoce el derecho de propiedad de las familias beneficiadas, sino que abre oportunidades concretas de desarrollo económico y justicia social. Por ello, aseguró que da seguimiento personal al proceso y trabaja para adelantar la segunda entrega de los 6.000 títulos restantes durante los próximos meses. Además, Abinader anunció que ya comenzaron labores para titular viviendas en los sectores colindantes de Gualey, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora, ampliando así el alcance del proyecto habitacional estatal.

La regularización liderada por la UTECT y Bienes Nacionales beneficiará directamente a 40.000 personas al finalizar el proceso de titulación. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Más de 8.000 personas obtienen certeza jurídica en sus viviendas tras seis décadas

Con la entrega oficial de los primeros 2.000 títulos en Los Guandules y la meta de sumar 8.000 familias regularizadas una vez concluido el proyecto, la administración de Abinader orienta su política habitacional hacia la inclusión de sectores históricamente postergados. Duarte Méndez precisó que la titulación gratuita evitará a los ciudadanos desembolsar altos costos notariales y burocráticos, al tiempo que facilita el acceso a servicios y créditos sobre inmuebles.

La presencia de autoridades como Rafael Burgos, titular de Bienes Nacionales; Jhonny Aristy, de Gestión Inmobiliaria del Instituto Agrario Dominicano; Héctor Mirambeaux, responsable de Catastro Nacional, y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, evidenció el carácter interinstitucional de la iniciativa.

El director de UTECT, Duarte Méndez, remarcó la motivación oficial detrás de la titulación estatal: “El respaldo constante ha sido el motor que nos permite, desde Titulación, seguir avanzando con compromiso y eficiencia”, dijo ante las familias beneficiarias. Méndez anunció que el equipo técnico trabaja para extender el modelo de titulación sin costo a los sectores vecinos incluidos en la parcela 1-B del polígono.

La gestión estatal permitió ahorrar RD 160 millones en costos de titulación para las familias beneficiadas del polígono intervenido. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La respuesta efectiva a seis décadas de espera fue resaltada en el mensaje del presidente: “Hoy estamos contentos. Ayúdennos a seguir entregando títulos, poniendo de acuerdo a las familias, y vamos a trabajar juntos para que, a partir de hoy, todo este sector de Los Guandules, Nuevo Domingo Savio, sea un sector diferente, que pueda progresar más rápido y en el que todas las familias empiecen a tener mucha más tranquilidad, paz y seguridad”.

Las próximas entregas de títulos, según el anuncio de UTECT y el propio presidente Abinader, convertirán a Los Guandules y los sectores adyacentes en unos de los primeros barrios populares del país completamente regularizados en materia de propiedad individual, con el consiguiente acceso a derechos patrimoniales y servicios públicos.