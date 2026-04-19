El Salvador

Iniciativa Mipymes Verdes II: diez años de financiamiento y desarrollo empresarial en El Salvador

Un financiamiento superior a 28 millones de dólares permitió a pequeños negocios acceder a créditos e impulsó la modernización de procesos productivos en el país, fomentando la generación de puestos de trabajo y prácticas sostenibles

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La Iniciativa Mipymes Verdes II canalizó más de USD 28.3 millones en créditos verdes para pequeñas empresas en El Salvador. (Cortesía: BCIE)
La Iniciativa Mipymes Verdes II canalizó más de USD 28.3 millones en créditos verdes para pequeñas empresas en El Salvador. (Cortesía: BCIE)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el KfW de Alemania (banco de desarrollo estatal alemán) y la Unión Europea (UE) concluyeron la Iniciativa Mipymes Verdes II, tras diez años de funcionamiento, afirmaron las instituciones en un comunicado.

De acuerdo con la nota de prensa, durante su vigencia, el programa canalizó más de USD 28.3 millones en créditos verdes dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas en El Salvador, enfocándose en la sostenibilidad y la transformación productiva.

Este esfuerzo regional, según detalló la Delegación de la Unión Europea en El Salvador, refleja la expansión de una cooperación internacional iniciada en otros países de Centroamérica y Panamá.

El antecedente inmediato ha sido replicar un esquema de financiamiento que prioriza la protección climática y el desarrollo económico sostenible, integrando así al país en una red regional de políticas verdes y asistencia técnica para mipymes.

El 59% de los fondos del programa fue destinado a la recuperación económica de empresas salvadoreñas tras la pandemia de COVID-19. (Cortesía: BCIE)
El 59% de los fondos del programa fue destinado a la recuperación económica de empresas salvadoreñas tras la pandemia de COVID-19. (Cortesía: BCIE)

Entre los datos distintivos, el BCIE informó que 59 % de los fondos se destinó a la recuperación económica de empresas afectadas por la pandemia de covid-19, mientras que el 41 % restante impulsó inversiones ambientales, un reparto que generó capacidades empresariales para afrontar desafíos recientes.

El programa utilizó cuatro instituciones financieras intermediarias para canalizar los recursos, lo que permitió la formalización de 96 subpréstamos.

Según cifras difundidas por la UE, a través de estas operaciones se crearon 2,006 empleos y se facilitó el acceso a financiamiento para segmentos excluidos históricamente del sistema bancario tradicional. Más de USD 117,000 fortalecieron el esquema de garantías, permitiendo que empresas sin historial financiero accedieran por primera vez a créditos de crecimiento y transformación productiva.

A esto se sumó la capacitación de más de 1,400 personas en eficiencia energética y gestión ambiental, configurando un modelo de intervención integral.

El BCIE subrayó que este modelo, al nutrir el ecosistema mipyme con fondos y asistencia técnica, fortaleció la resiliencia y favoreció la base productiva nacional hacia modelos de negocio sostenibles y competitivos.

Más de 1,400 empresarios y colaboradores recibieron capacitación en gestión ambiental y producción más limpia, fortaleciendo la economía verde.(Cortesía: Unión Europea en El Salvador)
Más de 1,400 empresarios y colaboradores recibieron capacitación en gestión ambiental y producción más limpia, fortaleciendo la economía verde.(Cortesía: Unión Europea en El Salvador)

Capacitaciones masivas y cooperación técnica especializada impulsaron el cambio

El programa incrementó la competitividad mipyme y propició avances en producción más limpia, apuntalando la economía verde en El Salvador. La iniciativa fungió como marco experimental para integrar la protección ambiental en el ámbito financiero y empresarial de la región, con impacto directo en empleo y acceso al crédito.

El cierre oficial en San Salvador reunió a representantes de BCIE, KfW, Unión Europea y a empresarios beneficiados, quienes destacaron la transformación obtenida a través de la adopción de tecnologías limpias y asesoría en gestión sostenible.

Embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini se dirige al públivo en un evento. (Cortesía: Unión Europea)
Embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini se dirige al públivo en un evento. (Cortesía: Unión Europea)

El KfW, como brazo financiero del gobierno alemán, confirmó su interés en impulsar nuevos proyectos enfocados en protección climática y crecimiento inclusivo en América Central, consolidando la visión compartida de una economía resiliente y baja en carbono.

El BCIE destacó que la Iniciativa Mipymes Verdes II representó un impulso fundamental para robustecer el tejido empresarial en Centroamérica, al facilitar mecanismos de financiamiento orientados a proyectos de energía renovable, eficiencia energética y procesos productivos más limpios, con el objetivo de contribuir a la protección del clima y del entorno ambiental.

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