Honduras

Aún sin autorización oficial para incrementar tarifas, señala el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

El comisionado Emilio Maldonado afirmó que aún no hay autorización para un ajuste en las tarifas, mientras el sector del taxi colectivo demanda un aumento de cinco lempiras

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El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aclaró que no existe autorización oficial para elevar la tarifa de taxi colectivo tras la presión de transportistas. (Cortesía: Noticiero Hoy Mismo)

La nueva tabla de precios de los combustibles en Honduras ha encendido el debate sobre el costo del transporte público, en especial en San Pedro Sula, donde el comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, sostuvo este sábado que todavía no existe autorización para un incremento en las tarifas.

Según declaraciones recogidas por Noticieros Hoy Mismo, Maldonado explicó que el IHTT mantiene una agenda de reuniones técnicas con la dirigencia del sector taxi, abocadas a analizar la viabilidad de un ajuste tarifario temporal.

“Nosotros seguimos en mesas de trabajo con la dirigencia del sector del taxi. Todavía no está autorizado ningún incremento”, aclaró el funcionario, quien remarcó que la próxima semana será decisiva para definir si corresponde algún ajuste y de qué magnitud.

La inquietud de los transportistas se refleja en la propuesta de aplicar un incremento de cinco lempiras (0.19 centavos de dólar) en la tarifa del taxi colectivo, una medida que, según los conductores, responde a la imposibilidad de sostener los costos operativos bajo la nueva estructura de precios de los combustibles.

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aclaró que no existe autorización oficial para elevar la tarifa de taxi colectivo tras reunión transportistas. (Cortesía: Todo Taxi)
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aclaró que no existe autorización oficial para elevar la tarifa de taxi colectivo tras reunión transportistas. (Cortesía: Todo Taxi)

Esta cifra, sin embargo, aún no cuenta con el aval de las autoridades, que insisten en la necesidad de un análisis técnico y de consenso.

La definición de tarifas dependerá de criterios técnicos y consenso

Maldonado subrayó al citado medio que toda decisión se tomará en función de criterios técnicos y tras alcanzar un equilibrio entre las necesidades del sector y la protección del usuario. “Todo eso va a resumirse en las mesas de trabajo. Ahí se van a definir exactamente cuáles son las decisiones que se van a tomar en base a un tema técnico de revisión”, recalcó.

Y agregó: “No le podría decir exactamente si son esos cinco lempiras, si van a estar autorizados o no”, aseguró el comisionado.

El encuentro en San Pedro Sula sirvió también para abordar problemáticas históricas del sector, como la mora documental que afecta a conductores y concesionarios en la actualización de permisos, así como la competencia desleal dentro del rubro del taxi.

“Son temas que se han tocado en administraciones anteriores y que no han tenido una salida. Nosotros tenemos toda la voluntad, como Instituto Hondureño de Transporte, de sentarnos también y generar mesas de trabajo para cada uno de los temas que hemos estado abordando el día de hoy”, detalló Maldonado ante la prensa local.

El comisionado Emilio Maldonado informó que cualquier ajuste de tarifas será sometido a análisis técnico y diálogo. (Cortesía: Transporte Honduras)
El comisionado Emilio Maldonado informó que cualquier ajuste de tarifas será sometido a análisis técnico y diálogo. (Cortesía: Transporte Honduras)

El funcionario sostuvo que el IHTT impulsará una política de diálogo permanente, con la realización de giras y encuentros periódicos en diferentes ciudades del país, a fin de buscar alternativas viables y sostenibles para el sector.

“Vamos a estar haciendo estas giras más constantes porque creemos que la comunicación, que el diálogo, que las mesas de trabajo son importantes para buscar estrategias en consensos para poder afrontar cada uno de los temas”, apuntó Maldonado.

Según sus palabras, el objetivo es garantizar que las soluciones sean producto del consenso y respondan tanto a la realidad de los conductores como a la necesidad de mantener el acceso al transporte para la ciudadanía.

Mientras tanto, la expectativa persiste entre transportistas y usuarios, a la espera de definiciones que podrían darse en el transcurso de la próxima semana

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