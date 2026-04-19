Honduras

Secretaría de Salud reporta 2,284 casos de dengue en Honduras en lo que va de 2026

Las estrategias de las autoridades priorizan eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y la vigilancia continua en los departamentos de mayor incidencia

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La Secretaría de Salud de Honduras reporta 2,284 casos de dengue en las primeras trece semanas de 2026, con 27 clasificados como graves.(Cortesía: Noticiero Hoy Mismo)

La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal) confirmó un total de 2,284 casos de dengue a nivel nacional, de los cuales 27 se han clasificado como dengue grave, según reportó Noticieros Hoy Mismo con base en información oficial recopilada entre las primeras trece semanas epidemiológicas de 2026.

El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Omer Mejía, detalló que la mayoría de los casos corresponde a formas leves o con signos de alarma.

De estos 2,284 casos, 2,257 corresponden a la categoría de dengue sin signo o con algún signo de alarma y 27 casos de dengue grave a nivel nacional de forma acumulada”, precisó Mejía. Las autoridades destacaron que hasta el momento no se han registrado muertes a causa del dengue en el país, lo que representa un dato alentador en el contexto regional.

La vigilancia epidemiológica en Honduras se ha intensificado ante la circulación predominante del serotipo tres del virus del dengue, conocido por su vinculación con formas severas de la enfermedad.

No se han confirmado muertes por dengue en Honduras durante 2026. (Cortesía: PAHO)
No se han confirmado muertes por dengue en Honduras durante 2026. (Cortesía: PAHO)

El monitoreo se realiza a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, que mantiene seguimiento permanente sobre diferentes eventos que afectan a la población.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sus principales síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, malestar general, dolores musculares y, en algunos casos, erupciones cutáneas en el abdomen.

Mejía advirtió que, ante la aparición de signos de peligro como náuseas, vómitos, dolor abdominal persistente o disminución en la frecuencia urinaria, es fundamental buscar atención médica inmediata.

El funcionario recomendó evitar el uso de aspirinas o derivados, ya que pueden agravar el estado de salud del paciente, y sugirió el consumo de soluciones orales como Litrosol y la evaluación oportuna por personal de salud.

Las campañas de prevención de dengue resaltan la importancia de cambiar el agua de floreros y resguardar recipientes, ya que el vector se reproduce en cualquier entorno con agua estancada. (Cortesía: Poder Noticia)
Las campañas de prevención de dengue resaltan la importancia de cambiar el agua de floreros y resguardar recipientes, ya que el vector se reproduce en cualquier entorno con agua estancada. (Cortesía: Poder Noticia)

De igual forma, recomiendan eliminar objetos como latas, botellas y llantas en desuso, cambiar el agua de los floreros cada tres días y mantener tapados los recipientes de almacenamiento de agua. “En cualquier acúmulo de agua va a depositar sus huevecillos”, puntualizó el jefe de vigilancia.

El reporte de la Secretaría de Salud incluye llamados reiterados a la población para no automedicarse y acudir de inmediato a los centros asistenciales al primer signo de alarma.

Si usted tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos, malestar general, dolor muscular y a esto le agregamos un exantema o un rash en la parte abdominal, estos son síntomas atribuibles a la enfermedad del dengue”, explicó Mejía.

Especialistas recomiendan no automedicarse ante síntomas como fiebre, erupciones abdominales y dolor ocular, y acudir a consulta médica inmediata para evitar complicaciones graves por dengue. (Cortesía: Freepik)
Especialistas recomiendan no automedicarse ante síntomas como fiebre, erupciones abdominales y dolor ocular, y acudir a consulta médica inmediata para evitar complicaciones graves por dengue. (Cortesía: Freepik)

Casos de dengue en regiones clave durante la temporada seca

Por su parte, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió sobre el incremento de atenciones por dengue en regiones sanitarias como la Departamental de Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, así como en las áreas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Algunas regiones sanitarias del país han reportado en las últimas semanas un incremento en cuanto al número de atenciones de personas con sintomatología a causa del dengue”, dijo Rodríguez en entrevista con Noticieros Hoy Mismo.

El especialista remarcó que durante los meses de enero a abril, la temporada seca favorece la proliferación del vector y, por tanto, de la enfermedad.

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