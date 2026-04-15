Honduras

Autoridades hondureñas desmantelan sistema de espionaje clandestino en Villa Florencia

Un grupo de fuerzas policiales realizó una operación para retirar una red de cámaras utilizadas por organizaciones criminales para monitorear movimientos en distintos sectores y dificultar el avance de operativos de seguridad en la colonia

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Autoridades desmantelan un sistema de espionaje instalado ilegalmente por estructuras criminales en Villa Florencia, San Pedro Sula. (Foto: Policía Nacional de Honduras)
Autoridades desmantelan un sistema de espionaje instalado ilegalmente por estructuras criminales en Villa Florencia, San Pedro Sula. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Autoridades desmantelaron un supuesto sistema de espionaje instalado ilegalmente por estructuras criminales en Villa Florencia, San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. La operación fue coordinada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Nacional, con el objetivo de retirar una red de cámaras de vigilancia no autorizadas que permitían el monitoreo de movimientos de residentes y patrullas policiales.

El hallazgo de estos dispositivos, según información de Diario La Tribuna, indica que se encontraban en puntos estratégicos de la colonia y que facilitaban la observación constante de la llegada de patrullas, así como el control sobre el ingreso y salida de personas en el sector. Este sistema de vigilancia permanente permitía a los grupos delictivos mantener bajo observación los movimientos internos y externos, contribuyendo a la evasión de operativos policiales.

La operación abarcó más que el simple retiro de los aparatos. Equipos de peritos técnicos examinaron detalladamente el lugar y, tras un análisis exhaustivo, concluyeron que los dispositivos no estaban vinculados a ningún sistema de seguridad ciudadana autorizado. De este modo, se estableció que su utilización respondía únicamente a fines de control y vigilancia clandestina por parte de organizaciones criminales.

Los informes técnicos señalan que el sistema contaba con video en alta calidad y capacidades de monitoreo de audio. Esto generaba preocupaciones sobre la privacidad de los vecinos y la seguridad de las patrullas policiales, ya que permitía captar conversaciones y sonidos en el entorno vigilado. La combinación de video y audio representaba una posible vulneración de la intimidad de los ciudadanos y un reto adicional para el trabajo policial en la zona.

Las cámaras clandestinas facilitaban el monitoreo constante de patrullas y el control del ingreso y salida de personas en la colonia. (Imagen: DIPAMPCO)
Las cámaras clandestinas facilitaban el monitoreo constante de patrullas y el control del ingreso y salida de personas en la colonia. (Imagen: DIPAMPCO)

Según la DIPAMPCO, el retiro de estas cámaras ilegales busca dificultar el control territorial que pretenden ejercer las organizaciones criminales. Las autoridades señalaron que la eliminación de estos sistemas afecta la capacidad de los grupos delictivos para realizar vigilancia sobre la zona.

Este operativo se enmarca en una estrategia orientada a contener el avance del crimen organizado, que recurre a tecnologías sofisticadas para fortalecer su presencia en áreas urbanas y complicar la labor de las autoridades. La existencia de estos sistemas sugiere un nivel considerable de organización y recursos por parte de las estructuras criminales en San Pedro Sula.

Con el objetivo de prevenir la reinstalación de dispositivos similares, la DIPAMPCO hizo un llamado a la población para denunciar de forma anónima cualquier instalación sospechosa de cámaras o equipos de vigilancia, facilitando la comunicación a través de la línea 143 y el número 3399-4862. Las autoridades destacaron que la colaboración ciudadana es un componente relevante para detectar y desmantelar nuevas amenazas a la seguridad en los barrios.

La intervención en Villa Florencia forma parte de los esfuerzos de las instituciones de seguridad para la recuperación de espacios públicos y la protección de los habitantes frente a la delincuencia organizada. El desmantelamiento del sistema de espionaje fue presentado como una medida para restablecer condiciones de seguridad y tranquilidad, enfatizando que la vigilancia debe estar bajo responsabilidad de instituciones autorizadas.

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