El Salvador

Presidente de ASTIC solicita estabilidad en el precio del diésel en El Salvador

La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga plantea que la incertidumbre generada por los constantes ajustes en el precio del diésel dificulta la planificación y eleva los costos logísticos

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Portada el transporte de carga terrestre en Centroamérica se reanuda con nuevas normas
El presidente de ASTIC solicita al Ministerio de Economía de El Salvador la fijación del precio del diésel para garantizar estabilidad en el sector transporte de carga. (EFE/Jorge Torres)

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), Raúl Alfaro, reiteró la solicitud al Ministerio de Economía de fijar el precio del diésel para dar previsibilidad al sector transporte de carga en El Salvador.

En entrevista con Frente a Frente, Alfaro insistió en que los constantes ajustes, realizados cada quince días, dificultan la planificación y generan incertidumbre entre los transportistas, importadores y toda la cadena de distribución nacional.

Alfaro pide a las autoridades que el precio del diésel se mantenga estable por periodos más largos, idealmente de al menos tres meses. Subrayó que su reclamo no es personal, sino una demanda del sector que representa tanto a nivel nacional como centroamericano.

“No hablo por mi carro, hablo por el sector transporte de carga… No solo la que yo represento, que a nivel centroamericano, sino toda carga a nivel nacional”.

El impacto directo de la volatilidad del diésel se refleja en las tarifas de flete. En la ruta Acajutla-San Salvador, el costo del transporte ascendió de $250 a $300 y podría alcanzar los $500 si el precio del combustible sigue en aumento.

Alfaro explicó que este incremento se traslada a toda la cadena. Señaló que “aquí se ocupa de que yo le subo el flete y el importador le sube a su producto y el que lo revende… le sube y le sube. Es una cadena que yo estoy tratando de hacer conciencia de que nosotros, sector transporte, a la subida del diésel, seamos razonables a subirle exactamente lo suficiente y necesario para seguir ganando lo mismo sin un solo centavo extra más que cubrir el costo de la materia prima”.

Exportaciones Transporte Terrestre
La variación en el precio del diésel cada quince días dificulta la planificación del sector transporte y afecta a importadores y distribuidores en El Salvador. (Imagen: cortesía)

Durante la conversación, Alfaro subrayó que El Salvador mantiene uno de los precios de combustible más bajos de América Central. Comparó el costo local con países vecinos, como Guatemala, donde el galón supera los cinco dólares, y con Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que presentan valores incluso más elevados.

“El precio que tenemos en El Salvador pareciese ser uno de los más bajos de América Central. Si no el más bajo”, recalcó.

Consultado sobre la existencia de subsidios, Alfaro negó que el diésel esté subsidiado en la actualidad.

El presidente de ASTIC explicó que la tabla de tarifas sugeridas ya fue actualizada para reflejar los nuevos precios del combustible. “La tabla esta ya tiene los nuevos precios... son precios sugeridos”, precisó.

Subrayó que no se trata de un acuerdo vinculante, sino de una referencia técnica que busca equilibrar la operación y evitar alzas indiscriminadas en otros sectores de la economía.

En el pasado existieron diferencias de hasta cinco centavos por galón de diésel entre regiones como San Miguel y San Salvador, lo que perjudicaba a los transportistas del oriente del país. Sin embargo, celebró que en la actualidad los precios estén nivelados en todo el territorio.

combustible
El costo del flete en la ruta Acajutla-San Salvador ha aumentado de $250 a $300 y podría alcanzar los $500 si sube el diésel. (Imagen: cortesía)

Con los datos actuales, la tarifa sugerida para un tráiler de veintidós toneladas con destino a Guatemala es de $765, mientras que para camiones de menor capacidad existen precios diferenciados, como $570 para unidades de doce toneladas.

Alfaro explicó que estos valores se calculan en función de los galones consumidos, el kilometraje y todos los costos asociados al viaje. Aclaró que la propuesta de tarifas responde a una metodología transparente y que cada incremento de treinta centavos en el precio del diésel puede traducirse en una subida de veinticinco a treinta y cinco dólares por flete a Guatemala.

Sostuvo que, pese a estas alzas, el gremio busca actuar con responsabilidad para no generar efectos inflacionarios mayores en la cadena de precios.

Competencia, sobreoferta y factores internacionales

El presidente de ASTIC reconoció que la sobreoferta de camiones en El Salvador ha reducido la rentabilidad de la actividad. A diferencia de años anteriores, cuando un transportista podía realizar dos viajes semanales cargado a Guatemala, ahora es difícil conseguir siquiera uno en las mismas condiciones, ya que la carga disponible se reparte entre un mayor número de unidades.

Esta presión competitiva, señaló, lleva a algunos transportistas a aceptar tarifas por debajo del costo real, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector. “¿Qué va a hacer usted con 550 si los gastos directos e indirectos de ese flete andan por ese valor?”, cuestionó.

transporte de mercancías
Factores internacionales, como la especulación y los conflictos en Medio Oriente, están presionando al alza los precios del combustible y afectan a toda la cadena productiva de El Salvador. (Foto: Shutterstock)

Alfaro también abordó las causas externas que influyen en los aumentos. Señaló que la especulación del mercado internacional y los conflictos en Medio Oriente están generando una subida en los precios del combustible.

Explicó que estas tensiones afectan la oferta y demanda global, repercutiendo directamente en los costos que enfrentan los sectores productivos de El Salvador.

Insistió en la necesidad de establecer criterios claros y públicos para la fijación de precios del transporte de carga, y reiteró que la viabilidad de las empresas depende de poder trasladar los aumentos de sus insumos a las tarifas. Advirtió que, de lo contrario, la cadena logística podría verse gravemente afectada.

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