El Salvador

El Salvador lanza estrategia nacional para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil

La propuesta establece intervenciones desde el embarazo hasta la adolescencia, abarcando promoción de hábitos saludables y formación orientada a familias, docentes y personal de salud en distintos entornos del país.

Guardar
El ministro de Salud, Francisco Alabi, presentó la estrategia y explicó en qué consiste para mejorar la situación de sobrepeso u obesidad en el país./(Cortesía)
El ministro de Salud, Francisco Alabi, presentó la estrategia y explicó en qué consiste para mejorar la situación de sobrepeso u obesidad en el país./(Cortesía)

El gobierno de El Salvador presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA). Con esta iniciativa, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en contar con una estrategia nacional integral de este tipo, orientada a promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional y fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia.

La estrategia surge en un contexto de alarma nacional y global. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y reportes del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetriss) del 2025, el 65% de los salvadoreños presentaba sobrepeso u obesidad. Esta situación no solo representa un reto sanitario, sino que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, afectando la calidad de vida, el aprendizaje y el desarrollo desde edades tempranas.

El plan, respaldado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Gobierno de Canadá, adopta un enfoque de curso de vida. Desde el embarazo hasta la adolescencia, se impulsan prácticas clave como la lactancia materna, la alimentación saludable y la actividad física durante todas las etapas del desarrollo.

Acciones concretas y líneas estratégicas

Entre las principales líneas de acción destacan la promoción de hábitos alimentarios saludables, el impulso del juego y la actividad física, el fortalecimiento de la educación nutricional y la generación de entornos más saludables en hogares, escuelas y comunidades. Se contemplan también medidas para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y el lanzamiento de la Norma Técnica para el Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la Leche Materna.

La estrategia nacional promueve la alimentación saludable, la lactancia materna y la actividad física como pilares para prevenir enfermedades crónicas en la niñez./(Cortesía)
La estrategia nacional promueve la alimentación saludable, la lactancia materna y la actividad física como pilares para prevenir enfermedades crónicas en la niñez./(Cortesía)

Como parte de la implementación inmediata de la estrategia, se pondrá en marcha una guía nacional de refrigerios saludables, jornadas de formación dirigidas a familias, docentes, personal de salud y líderes comunitarios, así como la actualización de guías alimentarias y normativas. Se prevé el fortalecimiento de la educación nutricional desde la etapa prenatal y la ampliación de espacios que apoyen la lactancia materna.

Durante el lanzamiento, un chef de la FAO presentó recetas saludables incluidas en la Guía de Refrigerios, que será compartida con escuelas y la población en general. Además, se promovieron los agromercados impulsados por el Ministerio de Agricultura como una alternativa accesible para que las familias puedan adquirir alimentos frescos y locales.

Estadísticas que evidencian la urgencia

El problema en El Salvador es notorio. Para 2025, el 65% de la población enfrentaba sobrepeso u obesidad, una cifra superior al promedio global, donde el 43% de los adultos mayores de 18 años presentaba sobrepeso y el 16% obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la región de las Américas la prevalencia de sobrepeso alcanza el 67%, lo que subraya la urgencia de intervenciones a nivel nacional y regional.

Entre las acciones destacadas se encuentra la guía nacional de refrigerios saludables y jornadas de formación para familias, docentes y personal sanitario./(Cortesía)
Entre las acciones destacadas se encuentra la guía nacional de refrigerios saludables y jornadas de formación para familias, docentes y personal sanitario./(Cortesía)

Las consecuencias de este fenómeno se traducen en un aumento de enfermedades no transmisibles, hospitalizaciones y una reducción significativa en la calidad de vida y la productividad de la población.

Recomendaciones internacionales para prevenir el sobrepeso y la obesidad

De acuerdo con la OMS y organismos internacionales de salud, se recomienda promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación hasta los dos años o más. Fomentar hábitos de alimentación saludable, privilegiando frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Limitar el consumo de azúcares, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Realizar actividad física regular en todas las etapas de la vida, adecuada a la edad y condición física. También se recomienda limitar el tiempo frente a pantallas y promover el juego activo en niños y adolescentes. Asimismo, sugieren implementar políticas públicas que faciliten el acceso a alimentos saludables y el desarrollo de entornos alimentarios y escolares protectores.

La OMS subraya que la prevención y el manejo del sobrepeso y la obesidad requieren acciones multisectoriales que integren al sector salud, la educación, la agricultura, el urbanismo y la sociedad civil, destacando la importancia de intervenciones sostenidas y colaborativas para generar cambios duraderos en los estilos de vida de la población.

Temas Relacionados

Prevención del SobrepesoEl SalvadorAlimentación SaludableEnfermedades No TransmisiblesSobrepeso u obesidad

Últimas Noticias

La OEA advierte sobre la importancia de la legitimidad en la designación del fiscal general en Guatemala y fundamentar de manera pública cada decisión en el proceso

El organismo internacional enfatiza que la selección del titular del Ministerio Público debe responder a estándares de independencia y confianza social, con énfasis en el mérito personal y la transparencia del proceso evaluador

La OEA advierte sobre la importancia de la legitimidad en la designación del fiscal general en Guatemala y fundamentar de manera pública cada decisión en el proceso

El régimen de Nicaragua reconoce crisis en zonas francas tras pérdida histórica de empleos

Por primera vez, las autoridades nicaragüenses reconocen la magnitud del deterioro en el sector de zonas francas, que ha visto una reducción significativa de empresas y exportaciones pese a recientes reformas fiscales y legales implementadas por el Gobierno

El régimen de Nicaragua reconoce crisis en zonas francas tras pérdida histórica de empleos

Incendios forestales afecta a 140 municipios en Honduras

Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han intensificado la propagación de incendios durante la temporada seca, generando riesgos para los ecosistemas y obligando a las autoridades a reforzar las medidas preventivas y de respuesta

Incendios forestales afecta a 140 municipios en Honduras

Motorizados de plataforma de servicio a domicilio exigen mejoras laborales y semiparalizan el servicio en Panamá

Bajo esta plataforma de servicio a domicilio en el país operan unos 3,000 repartidores motorizados

Motorizados de plataforma de servicio a domicilio exigen mejoras laborales y semiparalizan el servicio en Panamá

El gobierno de Guatemala firma acuerdo con la Cepal para fortalecer la planeación regional

La reciente alianza establece mecanismos para ampliar el intercambio de capacidades técnicas y formación profesional entre entidades estatales, permitiendo una gestión pública enfocada en resultados más efectivos y prácticas de administración modernizadas

El gobierno de Guatemala firma acuerdo con la Cepal para fortalecer la planeación regional

TECNO

El truco para encontrar la “papelera oculta” de WhatsApp y borrar archivos que no usas

El truco para encontrar la “papelera oculta” de WhatsApp y borrar archivos que no usas

Si usas Windows, Microsoft te da una nueva herramienta para proteger tus archivos de ataques

El día que un empresario guardó 7.000 Macs para revenderlas sin imaginar que Steve Jobs las recuperaría para destruirlas

Ahorro de tiempo, mayor seguridad y nuevas formas de ingreso: la tecnología transforma la movilidad en Latinoamérica

¿Por qué tarda tanto en responder?, esto dice la IA sobre lo que significa el silencio en el chat

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de Brooklyn reveló la ansiedad que vivió junto a los Beckham y el trasfondo del quiebre familiar

La exnovia de Brooklyn reveló la ansiedad que vivió junto a los Beckham y el trasfondo del quiebre familiar

La película de “Juegos de Tronos” ya tiene título oficial: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

El streamer Clavicular fue hospitalizado tras sufrir una presunta sobredosis mientras transmitía en vivo

“Confessions II”: el regreso de Madonna al dancefloor con una secuela de su álbum de 2005

Debut y despedida: J Cole firmó con un equipo de básquet chino pero jugó un solo partido por problemas burocráticos

MUNDO

Nuevo balance de EEUU sobre el bloqueo a los puertos de Irán: “48 horas, nueve buques rechazados y ninguna filtración”

Nuevo balance de EEUU sobre el bloqueo a los puertos de Irán: “48 horas, nueve buques rechazados y ninguna filtración”

La fuerza aérea israelí intensificó los ataques contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Francia vota la ley para devolver arte saqueado a las antiguas colonias

El mensaje del papa León XIV tras el cruce de acusaciones con Trump: “Podemos vivir en paz a pesar de las diferencias”

Las lecciones de Budapest