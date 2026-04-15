El Salvador lanza estrategia nacional para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil

El ministro de Salud, Francisco Alabi, presentó la estrategia y explicó en qué consiste para mejorar la situación de sobrepeso u obesidad en el país./(Cortesía)

El gobierno de El Salvador presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA). Con esta iniciativa, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en contar con una estrategia nacional integral de este tipo, orientada a promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional y fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia.

La estrategia surge en un contexto de alarma nacional y global. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y reportes del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetriss) del 2025, el 65% de los salvadoreños presentaba sobrepeso u obesidad. Esta situación no solo representa un reto sanitario, sino que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, afectando la calidad de vida, el aprendizaje y el desarrollo desde edades tempranas.

El plan, respaldado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Gobierno de Canadá, adopta un enfoque de curso de vida. Desde el embarazo hasta la adolescencia, se impulsan prácticas clave como la lactancia materna, la alimentación saludable y la actividad física durante todas las etapas del desarrollo.

Acciones concretas y líneas estratégicas

Entre las principales líneas de acción destacan la promoción de hábitos alimentarios saludables, el impulso del juego y la actividad física, el fortalecimiento de la educación nutricional y la generación de entornos más saludables en hogares, escuelas y comunidades. Se contemplan también medidas para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y el lanzamiento de la Norma Técnica para el Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la Leche Materna.

La estrategia nacional promueve la alimentación saludable, la lactancia materna y la actividad física como pilares para prevenir enfermedades crónicas en la niñez./(Cortesía)

Como parte de la implementación inmediata de la estrategia, se pondrá en marcha una guía nacional de refrigerios saludables, jornadas de formación dirigidas a familias, docentes, personal de salud y líderes comunitarios, así como la actualización de guías alimentarias y normativas. Se prevé el fortalecimiento de la educación nutricional desde la etapa prenatal y la ampliación de espacios que apoyen la lactancia materna.

Durante el lanzamiento, un chef de la FAO presentó recetas saludables incluidas en la Guía de Refrigerios, que será compartida con escuelas y la población en general. Además, se promovieron los agromercados impulsados por el Ministerio de Agricultura como una alternativa accesible para que las familias puedan adquirir alimentos frescos y locales.

Estadísticas que evidencian la urgencia

El problema en El Salvador es notorio. Para 2025, el 65% de la población enfrentaba sobrepeso u obesidad, una cifra superior al promedio global, donde el 43% de los adultos mayores de 18 años presentaba sobrepeso y el 16% obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la región de las Américas la prevalencia de sobrepeso alcanza el 67%, lo que subraya la urgencia de intervenciones a nivel nacional y regional.

Entre las acciones destacadas se encuentra la guía nacional de refrigerios saludables y jornadas de formación para familias, docentes y personal sanitario./(Cortesía)

Las consecuencias de este fenómeno se traducen en un aumento de enfermedades no transmisibles, hospitalizaciones y una reducción significativa en la calidad de vida y la productividad de la población.

Recomendaciones internacionales para prevenir el sobrepeso y la obesidad

De acuerdo con la OMS y organismos internacionales de salud, se recomienda promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación hasta los dos años o más. Fomentar hábitos de alimentación saludable, privilegiando frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Limitar el consumo de azúcares, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Realizar actividad física regular en todas las etapas de la vida, adecuada a la edad y condición física. También se recomienda limitar el tiempo frente a pantallas y promover el juego activo en niños y adolescentes. Asimismo, sugieren implementar políticas públicas que faciliten el acceso a alimentos saludables y el desarrollo de entornos alimentarios y escolares protectores.

La OMS subraya que la prevención y el manejo del sobrepeso y la obesidad requieren acciones multisectoriales que integren al sector salud, la educación, la agricultura, el urbanismo y la sociedad civil, destacando la importancia de intervenciones sostenidas y colaborativas para generar cambios duraderos en los estilos de vida de la población.