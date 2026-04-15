Los obispos de Honduras, Guatemala y Costa Rica respaldan el liderazgo pacifista del Papa

.- El Papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de conferencias 'Djamaa el Djazair' en Argel, Argelia, 13 de abril de 2026. El Papa se ha embarcado en un viaje apostólico de once días a África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. (Papa, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Guinea, Argel) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Las recientes manifestaciones de respaldo al Papa León XIV por parte de las conferencias episcopales de Honduras, Guatemala y Costa Rica han marcado un nuevo episodio en la relación entre el liderazgo católico latinoamericano y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los obispos hondureños defendieron al pontífice tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien lo calificó como “débil con el crimen” en el contexto de la guerra en Irán, destaca una nota de la agencia EFE.

El posicionamiento de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) se hizo público mediante un comunicado en el que los prelados expresaron su respaldo con la frase: “Vamos contigo”.

Según el documento, esta postura responde directamente a las críticas de Trump y refleja la sintonía del episcopado con el mensaje pacifista pronunciado por el Papa durante la reciente vigilia mundial.

En Tegucigalpa, los obispos hondureños difundieron el mensaje: “Querido Papa León XIV, desde Honduras le decimos vamos contigo”. Esta declaración sostiene la afinidad de la Iglesia local con las propuestas de diálogo y multilateralismo del pontífice como métodos para abordar los conflictos internacionales.

Reacción de la Iglesia católica en Honduras ante el conflicto

La CEH recordó que el Papa ha insistido en la urgencia de alzar la voz contra la guerra y el sufrimiento de los inocentes. El episcopado reiteró que el líder de la Iglesia advierte sobre la existencia de vías alternativas a la confrontación, fundamentadas en los principios evangélicos de paz y reconciliación.

Este posicionamiento busca despejar cualquier duda sobre la perspectiva de la Iglesia hondureña y señala que su comunión con el Papa es total y permanente; su liderazgo es un referente en periodos de tensión internacional.

Los obispos costarricenses subrayan la separación entre la misión religiosa del Papado y los intereses políticos o partidistas internacionales. Cortesía: Conferencia Episcopal Costa Rica

Consultada por la postura oficial de la Iglesia católica hondureña ante las críticas de Trump, la CEH subrayó que el vínculo con el pontífice permanece intacto y su mensaje de esperanza y paz guía a la comunidad católica en el país, cita EFE.

El pronunciamiento episcopal aludió, aunque de forma indirecta, a los argumentos de Trump sobre Irán. El presidente estadounidense justificó su accionar con la expresión: “no podía disculparme por evitar cientos de millones de personas muertas” y reiteró su objetivo de evitar un Irán nuclear.

Los obispos, en respuesta, reafirmaron el llamado a soluciones pacíficas y al rechazo de la violencia, en línea con la intervención papal en la vigilia por la paz.

Guatemala y Costa Rica se suman al respaldo al Papa

El respaldo al Papa León XIV también llegó desde la Conferencia Episcopal de Guatemala, que este miércoles también expresó su apoyo al pontífice mediante una carta enviada en el contexto de la guerra mundial y las críticas internacionales a la figura papal.

En el mensaje, destacaron el impacto de la violencia en los sectores más vulnerables y recordaron el sufrimiento histórico de América Latina generado por los conflictos armados.

En la nota, los obispos guatemaltecos expresaron su adhesión espiritual al viaje pastoral del Papa por áfrica y manifestaron su deseo de que “el don de la paz” llegue a las naciones y comunidades afectadas por la guerra.

Miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala participan en una reunión oficial, sentados alrededor de una mesa con documentos y micrófonos. (Archivo Conferencia Episcopal de Guatemala)

El documento concluyó con la promesa de orar por cada iniciativa del pontífice orientada a la reconciliación y la defensa de la vida.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica reafirmó públicamente, el martes, su comunión con el Papa León XIV tras las declaraciones de Trump. El comunicado costarricense también remarcó la independencia del liderazgo religioso frente a los posicionamientos políticos y reiteró la pertinencia del mensaje de la Santa Sede sobre la paz y la reconciliación.

Durante la vigilia del sábado 11 de abril, el Papa insistió: “La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”. Los obispos costarricenses retomaron estas palabras y reforzaron el llamado a la conciliación global y al abandono de objetivos de supremacía o beneficio propio.

El Papa entonces afirmó: “Nada puede atarnos a un destino que ya está escrito. ¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”

El liderazgo latinoamericano católico frente a la coyuntura internacional

Estos pronunciamientos evidencian la voluntad de los episcopados de la región de respaldar al Papa en la defensa del diálogo y la paz. La referencia final de la CEH a la figura de Pedro y a “la fuerza del servicio” como modelo cristiano resume el sentido del apoyo: la fortaleza de la Iglesia reside en la fidelidad al Evangelio y en la búsqueda activa de la reconciliación internacional.

Una fotografía compuesta muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los líderes políticos de Argelia en el centro cultural de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa El Djazair), donde criticó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales", en Mohamadia, Argel, Argelia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

De esta manera, los obispos de Honduras, Guatemala y Costa Rica presentaron una respuesta conjunta a la controversia, validando la autoridad moral del Papa León XIV y ratificando su compromiso con la paz en un contexto global de incertidumbre y enfrentamiento.