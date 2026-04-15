Guatemala

Gobierno de Guatemala impulsa la construcción de institutos tecnológicos regionales

La administración nacional ha iniciado obras orientadas a ampliar la educación media en diversas regiones, con el propósito de facilitar el acceso a estudios técnicos y mejorar las oportunidades profesionales para la juventud guatemalteca

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Ministerio de Educación en Guatemala planifica construir institutos tecnológicos
Ministerio de Educación y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, avanzan en la planificación de la construcción de institutos tecnológicos. (UCEE)

El Gobierno de Guatemala ha iniciado la edificación de diez institutos tecnológicos regionales, orientados a superar una deuda estructural en la educación media del país y dinamizar el acceso a oportunidades académicas y laborales para los jóvenes, informó Prensa Libre. Esta estrategia busca incrementar la cobertura educativa y acercar la enseñanza a zonas donde la oferta era limitada, facilitando la continuidad de estudios más allá de la primaria.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), el proceso ya se encuentra en etapa avanzada: se realizó el levantamiento topográfico y los estudios de suelo para asegurar la solidez de las estructuras. Al mismo tiempo, se implementan los procedimientos legales y administrativos para la convocatoria pública del proyecto, con la expectativa de abrir el concurso de ofertas entre mayo y junio.

El plan prevé la construcción de un instituto en cada una de las siguientes regiones: Chisec (Alta Verapaz), San Felipe (Retalhuleu), Cuilapa (Santa Rosa), Río Hondo (Zacapa), Rabinal (Baja Verapaz), Nebaj (Quiché), San Jorge La Laguna (Sololá), Escuintla (Escuintla), San Benito (Petén) y Mixco (Guatemala). Los institutos ofrecerán carreras alineadas con la demanda laboral local, lo que incrementa las posibilidades de inserción laboral para los egresados y, según el CIV, responde al objetivo de vincular la formación académica con el desarrollo económico de cada municipio.

Impacto en el acceso a la educación media

Esta medida se complementa con iniciativas recientes como la doble jornada en 500 institutos de educación secundaria dentro de centros educativos ya existentes. Con esta modalidad, más de 25 mil estudiantes pueden continuar sus estudios sin tener que desplazarse largas distancias, situación que históricamente dificultaba el acceso a la educación media en comunidades apartadas.

El Plan Conecta, impulsado por el CIV, incluye no solo la construcción de carreteras, sino también la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura pública dedicada a educación y salud. De acuerdo con la UCEE, estas obras garantizan “un uso adecuado de los fondos públicos”, generando un impacto directo en “miles de jóvenes en el país”. El comunicado oficial sostiene que acercar la educación secundaria a las comunidades mediante estos institutos regionales permitirá que un número creciente de jóvenes acceda a opciones educativas previamente inaccesibles, lo que apunta a transformar el desarrollo social y económico de Guatemala.

El Congreso avanza en la aprobación de la apoyo estatal a institutos por cooperativa

En paralelo, el Congreso de Guatemala aprobó en tercer debate la Iniciativa 6616, destinada a reformar el Decreto 17-95, conocido como Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. El objetivo principal de la propuesta es mejorar el salario de los docentes y fortalecer el respaldo presupuestario estatal para los institutos educativos gestionados por cooperativas.

Entre las medidas incluidas en la reforma, resalta la intención de adecuar la legislación a las necesidades actuales del sector educativo guatemalteco, en particular en lo que respecta a la educación técnica y media. La iniciativa prioriza la atención de brechas estructurales existentes en el sistema nacional y promueve el fortalecimiento administrativo de los centros educativos participantes.

La actualización legislativa prevé que los maestros de estos institutos, cuyas remuneraciones han sido tradicionalmente bajas, accedan a mejores condiciones salariales. Además, con la nueva ley, los institutos por cooperativa recibirán un incremento del apoyo financiero estatal, lo que tendrá un efecto directo en la mejora tanto de la enseñanza como de la infraestructura de la educación secundaria y técnica en Guatemala.

Ministerio de Educación en Guatemala planifica construir institutos tecnológicos
Ministerio de Educación y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, avanzan en la planificación de la construcción de institutos tecnológicos. (UCEE)

Cambios clave para los docentes y financiamiento

De acuerdo al texto, la iniciativa garantizará que el Estado asigne mayores recursos a estos institutos, permitiendo así una equiparación progresiva de los salarios en comparación con otros planteles oficiales. Las organizaciones que representan a los docentes celebraron la decisión, señalando que "la mejora presupuestaria representa un avance para la estabilidad laboral de los educadores“.

El Ministerio de Educación afirmó que la modificación facilitará una gestión más eficiente y transparente de los fondos públicos dirigidos a los institutos por cooperativa. Según cifras oficiales, existen más de 200 centros educativos gestionados bajo este modelo en todo el país.

Las autoridades educativas recalcaron que el fortalecimiento administrativo será clave para garantizar la calidad educativa, mientras que los nuevos recursos permitirán inversiones en equipamiento y programas de formación.

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