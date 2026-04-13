Honduras

El Gobierno de Honduras asumirá temporalmente el subsidio al alza de tarifas del transporte, dice empresario

La decisión busca evitar que los incrementos recientes en los combustibles se traduzcan en mayores costos para los usuarios de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba mediante la cobertura estatal de los ajustes tarifarios

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La administración hondureña implementará un apoyo económico que evitará incrementos en el precio de los viajes urbanos, interurbanos y suburbanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba por los próximos meses (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)
La administración hondureña implementará un apoyo económico que evitará incrementos en el precio de los viajes urbanos, interurbanos y suburbanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba por los próximos meses (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)

El Gobierno de Honduras asumirá de forma temporal el subsidio al aumento de la tarifa del transporte urbano, interurbano y suburbano, para frenar el impacto del alza en los combustibles relacionada con la crisis en Oriente Medio, según declaraciones de Jorge Lanza, empresario del sector transporte, recogidas por La Tribuna de Honduras y Hondudiario.

La medida permitirá que, mientras no se estabilicen los precios de los combustibles, las tarifas del transporte no aumenten en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Lanza explicó que solo en esas ciudades el subsidio gubernamental cubrirá los incrementos aprobados. Aún así, al cierre de esta nota el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre no había hecho anuncios o declaraciones a través de sus cana

Durante una reunión con autoridades nacionales celebrada en Siguatepeque, los transportistas acordaron el aumento del 15 % en el transporte interurbano, un ajuste de 4 a 8 lempiras para el sector suburbano y una subida de 2 lempiras en la tarifa urbana. En las zonas fuera de las cuatro principales ciudades, el alza sí se aplicará al usuario, según las mismas fuentes.

Presentan variedad de alternativas

El reciente aumento en el precio del petróleo, impulsado por la inestabilidad en Medio Oriente, provoca una subida significativa en los combustibles en Honduras, generando presión directa sobre la economía de los consumidores. Frente a este escenario, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, instó el pasado 6 de abril tanto al gobierno como al sector privado a repartir el esfuerzo de mitigación del alza, sugiriendo que ambos actores deben contribuir para evitar que el ajuste recaiga solamente en el Estado.

Las tarifas del transporte urbano e interurbano se mantienen estables en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba gracias a subsidios oficiales (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)
Las tarifas del transporte urbano e interurbano se mantienen estables en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba gracias a subsidios oficiales (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)

Según afirmó Tejada al medio El Libertador, la respuesta fiscal y empresarial determinará si los hondureños pueden ver aliviado el impacto en su poder adquisitivo. Entre 10 mil y 13 mil millones de lempiras anuales se recaudan a través del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), según precisó Tejada al medio local.

El precio internacional del crudo, que en los últimos días ha fluctuado entre USD 109 y USD 112 el barril, según informó El Libertador, repercute de manera directa en el costo final que pagan los consumidores en cada estación de servicio. Sin embargo, Tejada subrayó que el costo interno no depende únicamente de las variaciones globales, sino que está integrado por la estructura impositiva nacional y los márgenes de ganancia establecidos por las empresas del ramo, factores que deben ser gestionados de manera conjunta para ofrecer una respuesta integrada ante la crisis.

En respuesta a la coyuntura, Tejada sostuvo que cualquier alivio fiscal temporario debe acompañarse de una “reducción en las ganancias del sector privado”. De este modo, señaló que la solución no pasa por sacrificar exclusivamente los ingresos fiscales, sino por un ajuste equilibrado que amortigüe el traslado de costos al consumidor.

Centroamérica en aplicación de estrategias

Varios países centroamericanos han presentado propuestas o alternativas ante el incremento de precios. Ejemplo de ello es Guatemala.

El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)
El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)

El Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Economía, impulsaron ante el Congreso de la República de Guatemala un subsidio porQ8 al diésel y Q4 a las gasolinas, limitado a un máximo deQ1.300 millones durante dos meses, como respuesta puntual al aumento internacional de los precios del petróleo que amenaza el bienestar de las familias guatemaltecas.

Panamá ha implementado acciones coordinadas para mitigar el impacto económico derivado del aumento de los combustibles en el país. Entre las medidas adoptadas destaca un programa de alivio dirigido específicamente al transporte público, el sector de carga y la pesca artesanal.

En el ámbito laboral, el Gobierno ha dispuesto que las instituciones estatales disminuyan el uso de su flota vehicular y apliquen turnos escalonados con el objetivo de reducir el consumo nacional de energía. El Ejecutivo también ha impuesto restricciones a los viajes internacionales de los funcionarios, tras el encarecimiento de los pasajes aéreos asociado al incremento en el precio del combustible para aviones.

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