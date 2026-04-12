Honduras

Localizan cuerpo que pertenece a estudiante hondureño desaparecido en playa de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador localizó este sábado un cuerpo que corresponde a Olvin Alexander Mejía Solís, el tercer estudiante hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una corriente marina el viernes

Guardar
La Fuerza Armada de El Salvador localizó un cuerpo en alta mar durante la búsqueda del tercer estudiante hondureño desaparecido en La Libertad. (Cortesía: Redes sociales)
La Fuerza Armada de El Salvador localizó un cuerpo en alta mar durante la búsqueda del tercer estudiante hondureño desaparecido en La Libertad. (Cortesía: Redes sociales)

Fuerza Armada de El Salvador, por medio de la Marina Nacional, localizó este sábado un cuerpo frente a las costas de San Diego y Las Flores, en el departamento de La Libertad, que podría corresponder a Olvin Alexander Mejía Solís, el tercer estudiante universitario hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una corriente marina el viernes.

El hallazgo se produjo aproximadamente a una milla náutica de la línea de playa, según el comunicado oficial de la institución castrense.

La noticia llega mientras los equipos de rescate y las autoridades de El Salvador mantienen activas las labores de búsqueda desde el incidente ocurrido en Playa Las Flores, donde tres jóvenes hondureños fueron sorprendidos por la fuerza del mar.

Una embarcación de la Marina Nacional localizó un cuerpo a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, que podría corresponder al estudiante hondureño desaparecido. (Cortesía: Fuerza Armada)
Una embarcación de la Marina Nacional localizó un cuerpo a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, que podría corresponder al estudiante hondureño desaparecido. (Cortesía: Fuerza Armada)

Posteriormente, en otra publicación, la Fuerza Armada señaló que: “La víctima ha sido identificada como Olvin Alexander Mejía Solís, de 20 años, de nacionalidad hondureña”.

De igual forma, la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) expresó públicamente su dolor ante la tragedia. Por medio de una nota manifestó:

“A través de sus autoridades, alumnos, docentes y personal administrativo: Expresa su profundo pesar, ante el sensible fallecimiento del estudiante Olvin Alexander Mejía Solis, alumno del Campus Santa Rosa de Lima. Nos unimos en oración, elevando nuestras súplicas a Dios, Señor de la vida, para que lo reciba en su gloria eterna y conceda consuelo a su familia, fortaleza y paz en medio del dolor, confiando en la esperanza de la resurrección. Que la fe en Cristo sea luz en este momento de duelo y que su amor abrace a todos sus seres queridos”.

Consternación tras la tragedia en Playa Las Flores

Durante horas de la tarde del viernes, socorristas y guardavidas de Cruz Verde Majahual acudieron de inmediato al lugar, encontrándose con dos personas sin signos vitales. Se trata de Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos eran estudiantes de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

El incidente se registró cuando los tres jóvenes, todos originarios de Honduras y estudiantes, visitaban la playa salvadoreña durante tras un viaje de estudios, compuesto por 41 personas.

De acuerdo con informes del medio HCH, una fuerte corriente arrastró a los estudiantes mar adentro. Las tareas de rescate permitieron la recuperación inmediata de los cuerpos de Valle Aguilar y Romero Lemus, quienes ya no presentaban signos vitales al ser encontrados por los guardavidas.

Los estudiantes universitarios de la UNICAH, Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus, fallecieron tras ser arrastrados por el mar en playa Las Flores. (Cortesía: Cruz Verde)
Los estudiantes universitarios de la UNICAH, Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus, fallecieron tras ser arrastrados por el mar en playa Las Flores. (Cortesía: Cruz Verde)

La situación ha generado consternación tanto en Honduras como en El Salvador. Organizaciones estudiantiles, familiares y representantes de la UNICAH se han pronunciado en redes sociales y medios locales, lamentando el hecho.

El departamento de La Libertad es uno de los principales destinos turísticos de la zona costera salvadoreña, conocido por sus playas y la presencia de corrientes marinas que pueden resultar peligrosas.

Traslado de los cuerpos a tierras hondureñas

Alexis Roberto Romero Lemus tenía 21 años y era originario de Santa Rosa de Copán, mientras que Fredy Arnulfo Valle Aguilar tenía 20 años y provenía de San Jorge, Ocotepeque.

Según informó HCH, durante la mañana de este sábado, los cuerpos sw ambos fueron trasladados al punto fronterizo de El Poy entre Honduras y El Salvador.

Tras ser recuperados en una playa de El Salvador, los cuerpos de Alexi Roberto Lemus y Fredy Arnulfo Valle Aguilar fueron trasladados al punto fronterizo de El Poy. (Cortesía: HCH)
Tras ser recuperados en una playa de El Salvador, los cuerpos de Alexi Roberto Lemus y Fredy Arnulfo Valle Aguilar fueron trasladados al punto fronterizo de El Poy. (Cortesía: HCH)

Se mantiene la espera para la entrega a sus familias y la realización de los respectivos actos fúnebres.

Temas Relacionados

Fuerza Armada de El SalvadorLa LibertadRepatriación de MigrantesEl SalvadorHonduras

Últimas Noticias

Guatemala: Comunidad y familia despide a Jesler Estuardo Palacios tras su hallazgo en el lago de Atitlán

La comunidad de Santa Cruz Barillas acompaña a familiares y amigos que recibieron los restos del joven, luego de una semana de búsqueda

Guatemala: Comunidad y familia despide a Jesler Estuardo Palacios tras su hallazgo en el lago de Atitlán

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial

La revista Faro extiende las investigaciones más allá de la sala del museo del Canal de Panamá.

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial

La Secretaría de Salud de Honduras recibe más de 780,000 vacunas para jornada nacional de 2026

El país recibió inmunizaciones contra sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, distribuidas para fortalecer la cobertura nacional antes de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación que se realizará en mayo de 2026 en todo el territorio.

La Secretaría de Salud de Honduras recibe más de 780,000 vacunas para jornada nacional de 2026

Las lluvias llevan a dos provincias dominicanas a alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias tomó la medida debido a la persistencia de precipitaciones y al riesgo de inundaciones, mientras se mantiene la coordinación con organismos de respuesta

Las lluvias llevan a dos provincias dominicanas a alerta roja

República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

El acto de apertura contó con la presencia de representantes gubernamentales y del sector privado, quienes destacaron el impacto en el desarrollo económico y turístico de Samaná y la diversificación de servicios para los visitantes

República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

TECNO

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Epic Games estaría desarrollando un nuevo juego shooter con personajes de Disney

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Cómo transferir una cuenta de WhatsApp a un nuevo celular

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama

MUNDO

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

JD Vance informó que se va de Islamabad luego de que Irán no aceptara los términos de EEUU para alcanzar la paz

Negociaciones en Pakistán: cuáles fueron las principales discrepancias entre EEUU e Irán

Viktor Orbán aseguró que este domingo logrará una victoria “que sorprenderá a todos” en las elecciones de Hungría

Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo