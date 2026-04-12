Localizan cuerpo que pertenece a estudiante hondureño desaparecido en playa de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador localizó un cuerpo en alta mar durante la búsqueda del tercer estudiante hondureño desaparecido en La Libertad. (Cortesía: Redes sociales)

Fuerza Armada de El Salvador, por medio de la Marina Nacional, localizó este sábado un cuerpo frente a las costas de San Diego y Las Flores, en el departamento de La Libertad, que podría corresponder a Olvin Alexander Mejía Solís, el tercer estudiante universitario hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una corriente marina el viernes.

El hallazgo se produjo aproximadamente a una milla náutica de la línea de playa, según el comunicado oficial de la institución castrense.

La noticia llega mientras los equipos de rescate y las autoridades de El Salvador mantienen activas las labores de búsqueda desde el incidente ocurrido en Playa Las Flores, donde tres jóvenes hondureños fueron sorprendidos por la fuerza del mar.

Una embarcación de la Marina Nacional localizó un cuerpo a una milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, que podría corresponder al estudiante hondureño desaparecido. (Cortesía: Fuerza Armada)

Posteriormente, en otra publicación, la Fuerza Armada señaló que: “La víctima ha sido identificada como Olvin Alexander Mejía Solís, de 20 años, de nacionalidad hondureña”.

De igual forma, la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) expresó públicamente su dolor ante la tragedia. Por medio de una nota manifestó:

“A través de sus autoridades, alumnos, docentes y personal administrativo: Expresa su profundo pesar, ante el sensible fallecimiento del estudiante Olvin Alexander Mejía Solis, alumno del Campus Santa Rosa de Lima. Nos unimos en oración, elevando nuestras súplicas a Dios, Señor de la vida, para que lo reciba en su gloria eterna y conceda consuelo a su familia, fortaleza y paz en medio del dolor, confiando en la esperanza de la resurrección. Que la fe en Cristo sea luz en este momento de duelo y que su amor abrace a todos sus seres queridos”.

Consternación tras la tragedia en Playa Las Flores

Durante horas de la tarde del viernes, socorristas y guardavidas de Cruz Verde Majahual acudieron de inmediato al lugar, encontrándose con dos personas sin signos vitales. Se trata de Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos eran estudiantes de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

El incidente se registró cuando los tres jóvenes, todos originarios de Honduras y estudiantes, visitaban la playa salvadoreña durante tras un viaje de estudios, compuesto por 41 personas.

De acuerdo con informes del medio HCH, una fuerte corriente arrastró a los estudiantes mar adentro. Las tareas de rescate permitieron la recuperación inmediata de los cuerpos de Valle Aguilar y Romero Lemus, quienes ya no presentaban signos vitales al ser encontrados por los guardavidas.

Los estudiantes universitarios de la UNICAH, Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus, fallecieron tras ser arrastrados por el mar en playa Las Flores. (Cortesía: Cruz Verde)

La situación ha generado consternación tanto en Honduras como en El Salvador. Organizaciones estudiantiles, familiares y representantes de la UNICAH se han pronunciado en redes sociales y medios locales, lamentando el hecho.

El departamento de La Libertad es uno de los principales destinos turísticos de la zona costera salvadoreña, conocido por sus playas y la presencia de corrientes marinas que pueden resultar peligrosas.

Traslado de los cuerpos a tierras hondureñas

Alexis Roberto Romero Lemus tenía 21 años y era originario de Santa Rosa de Copán, mientras que Fredy Arnulfo Valle Aguilar tenía 20 años y provenía de San Jorge, Ocotepeque.

Según informó HCH, durante la mañana de este sábado, los cuerpos sw ambos fueron trasladados al punto fronterizo de El Poy entre Honduras y El Salvador.

Tras ser recuperados en una playa de El Salvador, los cuerpos de Alexi Roberto Lemus y Fredy Arnulfo Valle Aguilar fueron trasladados al punto fronterizo de El Poy. (Cortesía: HCH)

Se mantiene la espera para la entrega a sus familias y la realización de los respectivos actos fúnebres.