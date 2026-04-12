La Secretaría de Salud de Honduras recibe más de 780,000 vacunas para jornada nacional de 2026

La Dra. Odalys García, Jefa del PAI, informa sobre la recepción de vacunas contra el Sarampión, Rubeola, Paperas y Hepatitis B, como preparación para la Jornada Nacional de Vacunación y la Semana de Vacunación de las Américas./ Secretaría de Salud de Honduras

La Secretaría de Salud de Honduras ha recibido más de 780,000 dosis de vacunas en una operación clave para garantizar el abastecimiento en todo el territorio previo a la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, que se celebrará en mayo de 2026. La llegada de estos biológicos marca un paso fundamental en los esfuerzos del país por proteger a la población contra enfermedades prevenibles y reforzar la cobertura inmunológica tras los desafíos heredados de la pandemia.

Una pila de cajas blancas de gran tamaño, identificadas con etiquetas impresas, se encuentra sobre una tarima dentro de un espacio que parece ser un área de descarga o almacenamiento. Dos personas manipulan las cajas y revisan su contenido. Se observan otras apiladas a la derecha, de color marrón y con etiquetas visibles, así como un ambiente iluminado por luz natural que ingresa desde una puerta abierta.

El espacio muestra paredes y estanterías metálicas, junto a equipos de refrigeración o almacenamiento en frío. Las cajas blancas presentan textos y símbolos de manipulación. La composición transmite una escena de logística y abastecimiento. Así son las instalaciones logísticas de la Secretaría, donde decenas de cajas, identificadas con etiquetas, fueron descargadas cuidadosamente por personal equipado.

Estas cajas contienen 741,800 dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas, así como 40,000 dosis de hepatitis B para adultos. La distribución de los lotes se programó para asegurar que las vacunas lleguen de manera oportuna a las regiones sanitarias de todo el país y estén disponibles en los establecimientos de salud durante toda la campaña.

La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), enfatizó la importancia de la planificación anticipada y la logística eficiente para el éxito de la Jornada Nacional.

“Con la llegada de estas vacunas estamos garantizando que la población tenga acceso oportuno y gratuito durante toda la Jornada Nacional de Vacunación. Nuestro objetivo es proteger a niños, jóvenes y adultos contra enfermedades prevenibles”, afirmó García en declaraciones difundidas por la Secretaría de Salud. La funcionaria detalló que el país también está recibiendo lotes de vacunas contra la influenza y que el proceso de distribución continuará en los próximos días.

Las autoridades sanitarias recalcaron que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que hicieron un llamado a la población a participar activamente en la jornada. “Esta planificación permitirá que las vacunas estén disponibles de manera segura y eficiente en todo el territorio nacional”, reiteró García.

Evolución y desafíos de la vacunación en el país

Honduras cuenta con una larga tradición de campañas nacionales de vacunación, iniciadas en 1985 y reforzadas cada año con acciones específicas para mantener la erradicación y control de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la rubéola. A lo largo de los años, el Programa Ampliado de Inmunizaciones ha incorporado nuevas vacunas y estrategias, incluyendo la Semana de Vacunación en las Américas y campañas integradas para enfermedades emergentes como la influenza y el COVID-19.

La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles como la tosferina y mantiene a Honduras en alerta ante el posible retorno del sarampión./(Secretaría de Salud de Honduras)

No obstante, el país enfrenta desafíos significativos en materia de cobertura. Según datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la cobertura de vacunación en niños menores de un año alcanzó el 86% en 2025, mientras que en los mayores de esa edad se situó en 84%. Aunque se observa una mejoría respecto al 2024, cuando la cobertura fue del 79% para menores de un año, las cifras se mantienen por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para lograr inmunidad colectiva. Las regiones de Cortés, Atlántida, Valle, Ocotepeque y la ciudad de San Pedro Sula reportan niveles inferiores al promedio nacional, lo que representa un reto adicional para las autoridades.

La baja cobertura ha tenido repercusiones directas en la salud pública. Durante el último año se ha registrado un aumento de casos de enfermedades prevenibles como la tosferina, y Honduras permanece en alerta ante el riesgo de reintroducción del sarampión, enfermedad que no se ha presentado en el país durante más de dos décadas. La desinformación y la desconfianza generadas durante la emergencia por COVID-19 han impactado en la percepción de las vacunas, afectando tanto la inmunización infantil como la de adultos.

Para revertir esta situación, la Secretaría de Salud ha intensificado los esfuerzos de información, distribución y aplicación de vacunas, con el compromiso de garantizar que ningún niño, adolescente o adulto mayor quede sin protección. La doctora García subrayó la importancia de que los padres y responsables lleven a sus hijos a los centros de salud y completen los esquemas de vacunación recomendados.

La Jornada Nacional de Vacunación 2026 representa una nueva oportunidad para avanzar hacia la meta de cobertura óptima y fortalecer la confianza de la población en las vacunas como herramienta fundamental para la salud colectiva.