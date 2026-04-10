Honduras: Congreso y sector privado analizan medidas para estabilizar precios de combustibles

La Comisión de Minería e Hidrocarburos, presidida por el diputado Erick Alvarado, impulsa medidas para mitigar el impacto del alza de los carburantes en la economía hondureña. (Foto: Congreso Nacional)

En respuesta al impacto económico de la volatilidad internacional de los precios del petróleo, el Congreso Nacional de Honduras ha iniciado negociaciones con actores clave del sector privado para buscar mecanismos que permitan estabilizar los precios de los combustibles en el país.

El objetivo de este proceso, liderado por la Comisión de Minería e Hidrocarburos bajo la presidencia del diputado Erick Alvarado, es mitigar los efectos adversos sobre la economía hondureña derivados de las constantes alzas en los carburantes, y construir alternativas sostenibles de protección al consumidor ante un fenómeno global que repercute directamente en la competitividad y en el poder adquisitivo de los hogares.

Durante la reunión de trabajo realizada con dirigentes empresariales, se destacó una propuesta que ha cobrado fuerza en el debate: la creación de un fondo de estabilización destinado a amortiguar futuras subidas de los precios internacionales del crudo.

Esta medida, detallada por representantes como Jesús Ramón Yacamán Ali y Juan Carlos Segovia, contempla reunir hasta 600 millones de lempiras, recursos que se acumularían durante períodos de precios bajos para ser utilizados posteriormente como subsidios cuando los valores internacionales se incrementen.

El diálogo permitió visibilizar la preocupación de asociaciones como la Asociación Hondureña de Empresarios de Productos Derivados del Petróleo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, cuyos delegados subrayaron la urgente necesidad de adoptar mecanismos que otorguen mayor previsibilidad al mercado interno.

Organizaciones empresariales hondureñas destacan la urgencia de mecanismos que aseguren mayor previsibilidad en el mercado interno de los combustibles. (Foto: Congreso Nacional)

En la actualidad, Honduras depende principalmente de la importación de combustibles, una vulnerabilidad que expone a la economía nacional ante factores externos como los conflictos geopolíticos y las decisiones de los grandes productores globales, según advirtió Alvarado.

En uno de los datos comparativos más relevantes surgidos de la discusión, el legislador remarcó que el país mantiene actualmente los precios de combustibles más bajos en Centroamérica, a excepción de Panamá y El Salvador.

Este resultado, en palabras de Alvarado, es consecuencia de subsidios implementados recientemente, que han cubierto “hasta el 50 % de los incrementos en las últimas semanas”.

Si bien esta política ha contenido el alza para los consumidores, los participantes en la mesa enfatizaron el desafío fiscal que implica sostenerla, motivo por el cual se estudian alternativas de mayor equilibrio y viabilidad a largo plazo.

La vulnerabilidad de Honduras frente a los cambios en el valor del petróleo internacional ha impulsado, además del fondo de estabilización, la consideración de ajustes graduales en las tarifas de combustibles.

El enfoque planteado implica la aplicación de incrementos semanales en lugar de subidas abruptas, estrategia que, de acuerdo con los representantes empresariales, podría disminuir tanto el impacto económico directo como el efecto psicológico negativo que experimentan sectores sensibles, como el transporte y la logística, quienes trasladan rápidamente los costos adicionales a los bienes y servicios de primera necesidad.

El mantenimiento de subsidios ha cubierto hasta el 50% de los incrementos recientes en combustibles, pero plantea desafíos fiscales y busca alternativas sostenibles. (Foto: Congreso Nacional)

La propuesta fue ampliamente bienvenida por los asistentes a la reunión, quienes consideraron que una transición suave permitiría a los consumidores y a las empresas programar mejor sus gastos, minimizando las distorsiones que los ajustes drásticos suelen provocar en las cadenas de valor.

Según expresó Jesús Ramón Yacamán Ali tras el encuentro: “Hemos recibido bastante aceptación por parte de la comisión; hay un compromiso por parte del Congreso Nacional por buscar soluciones y estamos complacidos con el trato y las intenciones que ellos tienen. El trabajo va por buen camino”.

El proceso de diálogo entre el Congreso Nacional, la Comisión de Minería e Hidrocarburos y los principales representantes del sector privado ocurre en un momento en que la economía del país enfrenta presiones inflacionarias y desafíos para sostener el crecimiento, elementos que otorgan al precio de los combustibles un peso especial en la competitividad empresarial y la capacidad adquisitiva de la población.

La combinación de propuestas –fondo de estabilización, ajustes graduales y continuidad de subsidios parciales– constituye una hoja de ruta sujeta a la capacidad de ejecución y coordinación efectiva entre las autoridades y el sector privado.