Congreso Nacional se encamina a posible juicio político contra consejero del CNE y magistrado del TJE

La suspensión automática de Marlon Ochoa, Mario Morazán y Karen Rodríguez está en juego si se alcanzan los 86 votos necesarios en el Congreso Nacional. (Cortesía: Congreso de Honduras)

El escenario político hondureño se encuentra en un momento de alta tensión tras el anuncio del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sobre la posible activación de un juicio político contra tres altos funcionarios vinculados al sistema electoral y judicial del país.

La medida, que podría discutirse y definirse en el pleno legislativo durante la tarde de este mismo día, ha generado expectativas, cuestionamientos y un intenso debate en distintos sectores.

Los funcionarios señalados en este proceso son el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y la consejera suplente, Karen Rodríguez.

La inclusión de estas figuras en un eventual juicio político refleja la magnitud de la decisión que el Legislativo está considerando, dado el rol clave que desempeñan en la institucionalidad democrática del país.

Según explicó Zambrano, la activación de este mecanismo constitucional depende de la obtención de al menos 86 votos en el pleno del Congreso Nacional, lo que constituye una mayoría calificada. Este requisito no solo responde a lo establecido en la Constitución, sino que también busca garantizar que decisiones de esta naturaleza cuenten con un respaldo amplio y representativo dentro del Poder Legislativo.

Una comisión especial del Congreso, formada por cinco diputados, dirigirá las audiencias y recomendará sanciones o exoneraciones según los méritos jurídicos. (Foto: Congreso Nacional)

El presidente del Congreso detalló que, de acuerdo con reportes recibidos la noche anterior por parte de diversos diputados, ya existiría el número de firmas necesarias para dar paso al inicio del proceso.

No obstante, fue enfático en señalar que antes de proceder con la sesión legislativa realizará una verificación personal de estos apoyos. Esta revisión, según indicó, es fundamental para evitar errores que puedan comprometer la validez del procedimiento o generar consecuencias políticas y legales adversas.

El posible juicio político no solo implica la apertura de un proceso de investigación, sino que también podría tener efectos inmediatos sobre los funcionarios señalados. De alcanzarse los votos requeridos, Ochoa, Morazán y Rodríguez serían suspendidos de sus cargos de manera automática, lo que tendría repercusiones directas en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, dos instituciones clave en la organización y supervisión de los procesos democráticos en Honduras.

Zambrano también advirtió sobre un aspecto crucial del procedimiento: en caso de que el juicio político sea sometido a discusión y no se logre la mayoría calificada, el proceso no podrá volver a intentarse contra los mismos funcionarios hasta el próximo año.

Este elemento introduce un componente de riesgo político significativo, ya que obliga a los promotores de la iniciativa a asegurar previamente el respaldo necesario antes de llevar la propuesta al pleno.

La atención nacional está enfocada en la posibilidad de una decisión que podría transformar el equilibrio de poder y dejar huella en el sistema electoral del país. (Foto: Archivo)

De concretarse la votación favorable, los funcionarios señalados deberán comparecer ante una comisión especial integrada por los diputados Jorge Cálix, Mario Pérez, Kilvett Bertrand, Luz Ernestina Mejía y Antonio Rivera Callejas. Esta comisión tendría la responsabilidad de desarrollar las audiencias correspondientes, analizar las pruebas presentadas y emitir recomendaciones al pleno legislativo.

Mientras algunos sectores consideran que el juicio político es una herramienta legítima para exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos, otros advierten sobre el riesgo de que este mecanismo sea utilizado con fines políticos.

Durante sus declaraciones, Zambrano también dejó abierta la posibilidad de ampliar este tipo de acciones hacia otros actores políticos. En particular, mencionó que podrían existir fundamentos jurídicos para proceder contra diputados que integraron la Comisión Permanente del Congreso.

Aunque no brindó mayores detalles, esta afirmación sugiere que el alcance del juicio político podría extenderse más allá de los tres funcionarios inicialmente señalados.

En las próximas horas, la atención estará centrada en el Congreso Nacional, donde se definirá si se alcanza la mayoría calificada necesaria para dar paso al juicio político.