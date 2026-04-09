Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Imágenes del momento en que las autoridades hondureñas trasladan a los tres hombres detenidos, señalados como los principales sospechosos del secuestro del menor Patrick Sammir. Los sujetos son escoltados por agentes fuertemente armados./La Tribuna

Las autoridades hondureñas trasladaron a los presuntos responsables del secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde iniciaron el proceso de investigación para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

El operativo de captura se llevó a cabo en distintos sectores y culminó con la aprehensión de Selvin Omar Martínez (inicialmente reportado como Bingomar Martínez), César David López y Alex Josué Sánchez Suazo, señalados como presuntos implicados en el rapto del menor.

Según la información preliminar publicada por La Tribuna, Martínez sería el supuesto líder del grupo que orquestó el secuestro. Las detenciones se efectuaron luego de una serie de operativos ejecutados en la ciudad de Siguatepeque, tras el traslado del menor desde Taulabé por parte de sus captores. Al ser presentados ante las autoridades, los detenidos negaron su participación en el delito.

Selvin Omar Martínez dijo ante los medios de comunicación que él no está vinculado con este hecho. “Yo no tengo nada que ver, no sé por qué me involucran. No conozco a los familiares del niño”, declaró. Otro de los implicados manifestó que su detención se debió a que se encontraba cerca del lugar, mientras que el tercero aseguró desconocer completamente lo ocurrido. Pese a estas afirmaciones, las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos y definir el grado de participación de los capturados.

Los detenidos solicitaban cinco millones de lempiras a la familia de Patrick Sammir por el rescate del menor./ (Policía Nacional de Honduras)

El secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez, ocurrido en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, generó alarma a nivel nacional. De acuerdo con los informes de medios locales, los secuestradores exigían cinco millones de lempiras (188,260 dólares) a cambio de la liberación del niño, lo que provocó la difusión masiva de videos del momento previo al rapto y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la búsqueda. La presión social y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad permitieron dar con el paradero del menor la noche del 8 de abril, logrando su rescate sano y salvo.

El momento del reencuentro entre Patrick y su familia se convirtió en símbolo de alivio y esperanza para la comunidad. El conmovedor episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. Las imágenes muestran al niño siendo recibido entre abrazos, lágrimas y muestras de profunda alegría por parte de sus seres queridos y vecinos. Algunos de los presentes, visiblemente emocionados, elevaron oraciones y entonaron cantos de agradecimiento, celebrando que el menor regresara con vida tras las horas de angustia vividas por el secuestro.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, recabar pruebas y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos en el caso. El proceso de investigación avanza en la DPI, donde los sospechosos permanecen bajo custodia mientras se amplía la recolección de testimonios, análisis de videos y demás elementos que permitan robustecer el expediente judicial.

El caso de Patrick Sammir Girón Chávez ha puesto en evidencia la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y la solidaridad de la comunidad, que se volcó en apoyo a la familia del menor. La intervención rápida y coordinada de las autoridades fue clave para evitar un desenlace fatal y devolver la tranquilidad a la población.

La Policía de Honduras también compartió imágenes de uno de los vehículos donde pudo haber sido movilizado Patrick Sammir tras su secuestro./ (Policía de Honduras)

Hoy, la historia de Patrick se transforma en ejemplo de resiliencia y en un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana y la labor policial en la lucha contra el secuestro y la violencia. La familia del menor, rodeada de muestras de apoyo, agradeció públicamente la intervención de los cuerpos policiales y el respaldo de la sociedad, marcando así el inicio de una nueva etapa tras el dramático episodio.