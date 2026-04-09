Honduras

Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Tras su detención en Siguatepeque, los tres sospechosos del secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez fueron trasladados bajo estricta custodia de las autoridades a la Dirección Policial de Investigaciones para iniciar el proceso judicial en su contra.

Guardar
Imágenes del momento en que las autoridades hondureñas trasladan a los tres hombres detenidos, señalados como los principales sospechosos del secuestro del menor Patrick Sammir. Los sujetos son escoltados por agentes fuertemente armados./La Tribuna

Las autoridades hondureñas trasladaron a los presuntos responsables del secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde iniciaron el proceso de investigación para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

El operativo de captura se llevó a cabo en distintos sectores y culminó con la aprehensión de Selvin Omar Martínez (inicialmente reportado como Bingomar Martínez), César David López y Alex Josué Sánchez Suazo, señalados como presuntos implicados en el rapto del menor.

Según la información preliminar publicada por La Tribuna, Martínez sería el supuesto líder del grupo que orquestó el secuestro. Las detenciones se efectuaron luego de una serie de operativos ejecutados en la ciudad de Siguatepeque, tras el traslado del menor desde Taulabé por parte de sus captores. Al ser presentados ante las autoridades, los detenidos negaron su participación en el delito.

Selvin Omar Martínez dijo ante los medios de comunicación que él no está vinculado con este hecho. “Yo no tengo nada que ver, no sé por qué me involucran. No conozco a los familiares del niño”, declaró. Otro de los implicados manifestó que su detención se debió a que se encontraba cerca del lugar, mientras que el tercero aseguró desconocer completamente lo ocurrido. Pese a estas afirmaciones, las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos y definir el grado de participación de los capturados.

Los detenidos solicitaban cinco millones de lempiras a la familia de Patrick Sammir por el rescate del menor./ (Policía Nacional de Honduras)
Los detenidos solicitaban cinco millones de lempiras a la familia de Patrick Sammir por el rescate del menor./ (Policía Nacional de Honduras)

El secuestro de Patrick Sammir Girón Chávez, ocurrido en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, generó alarma a nivel nacional. De acuerdo con los informes de medios locales, los secuestradores exigían cinco millones de lempiras (188,260 dólares) a cambio de la liberación del niño, lo que provocó la difusión masiva de videos del momento previo al rapto y un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la búsqueda. La presión social y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad permitieron dar con el paradero del menor la noche del 8 de abril, logrando su rescate sano y salvo.

El momento del reencuentro entre Patrick y su familia se convirtió en símbolo de alivio y esperanza para la comunidad. El conmovedor episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. Las imágenes muestran al niño siendo recibido entre abrazos, lágrimas y muestras de profunda alegría por parte de sus seres queridos y vecinos. Algunos de los presentes, visiblemente emocionados, elevaron oraciones y entonaron cantos de agradecimiento, celebrando que el menor regresara con vida tras las horas de angustia vividas por el secuestro.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, recabar pruebas y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos en el caso. El proceso de investigación avanza en la DPI, donde los sospechosos permanecen bajo custodia mientras se amplía la recolección de testimonios, análisis de videos y demás elementos que permitan robustecer el expediente judicial.

El caso de Patrick Sammir Girón Chávez ha puesto en evidencia la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y la solidaridad de la comunidad, que se volcó en apoyo a la familia del menor. La intervención rápida y coordinada de las autoridades fue clave para evitar un desenlace fatal y devolver la tranquilidad a la población.

La Policía de Honduras también compartió imágenes de uno de los vehículos donde pudo haber sido movilizado Patrick Sammir tras su secuestro./ (Policía de Honduras)
La Policía de Honduras también compartió imágenes de uno de los vehículos donde pudo haber sido movilizado Patrick Sammir tras su secuestro./ (Policía de Honduras)

Hoy, la historia de Patrick se transforma en ejemplo de resiliencia y en un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana y la labor policial en la lucha contra el secuestro y la violencia. La familia del menor, rodeada de muestras de apoyo, agradeció públicamente la intervención de los cuerpos policiales y el respaldo de la sociedad, marcando así el inicio de una nueva etapa tras el dramático episodio.

Temas Relacionados

HondurasPatrick SammirProceso de investigaciónSecuestroDirección Policial de Investigaciones

Últimas Noticias

Un grito en la profundidad: La heroica pero frustrada jornada por hallar a Jesler Palacios en el Atitlán, Guatemala

En una noche donde el Lago de Atitlán decidió ocultar sus secretos bajo corrientes traicioneras y una oscuridad absoluta, un grupo de pescadores y rescatistas voluntarios protagonizó una jornada de heroísmo al límite de sus fuerzas

Un grito en la profundidad: La heroica pero frustrada jornada por hallar a Jesler Palacios en el Atitlán, Guatemala

Planta desalinizadora en El Majahual beneficia a 140 familias en El Salvador

El sistema, que inicia con la extracción de agua de pozos y emplea procesos de pretratamiento y desalinización, permitirá a 140 familias acceder a agua potable

Planta desalinizadora en El Majahual beneficia a 140 familias en El Salvador

“Soy tu animal materno”: La película de la cineasta Valentina Maurel que lleva a Costa Rica a Cannes

Con su segundo largometraje, “Soy tu animal materno”, la directora de 38 años rompe un techo de cristal para el cine de su país

“Soy tu animal materno”: La película de la cineasta Valentina Maurel que lleva a Costa Rica a Cannes

El presidente Mulino destaca avances económicos y de infraestructura ante el sector privado de Panamá

La intervención más reciente del mandatario incluyó cifras de crecimiento en áreas como el turismo, la logística y el empleo, resaltando la importancia de la gestión pública eficiente y la cooperación empresarial para sostener la recuperación nacional

El presidente Mulino destaca avances económicos y de infraestructura ante el sector privado de Panamá

Ángela Russo es nombrada como nueva Defensora del Pueblo panameño

Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, contó con los votos de la bancada oficialista

Ángela Russo es nombrada como nueva Defensora del Pueblo panameño

TECNO

Alerta del FBI: lista de apps en iPhone y Android que debes eliminar porque podrían espiarte

Alerta del FBI: lista de apps en iPhone y Android que debes eliminar porque podrían espiarte

Cómo identificar a una persona con alto coeficiente intelectual en una reunión de amigos, según la IA

Cómo saber si alguien está conectado a tu WiFi: pasos para identificar intrusos en tu red

Robo de datos personales, fraudes y más riesgos de tener activado el Bluetooth en lugares públicos

SteamGPT podría ser una realidad: Valve empieza a probar la IA en la plataforma de videojuegos

ENTRETENIMIENTO

Bryan Cranston explicó por qué no vuelve Erik Per Sullivan como Dewey en Malcolm in the Middle: “Dijo que no”

Bryan Cranston explicó por qué no vuelve Erik Per Sullivan como Dewey en Malcolm in the Middle: “Dijo que no”

Qué canciones cantará BTS en Latinoamérica: así fue el primer concierto de la gira ARIRANG en Corea del Sur

La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

MUNDO

Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano

Benjamin Netanyahu informó que Israel mantendrá conversaciones de paz directas con el Líbano

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú

El túnel que se convirtió en pasadizo secreto y hoy es uno de los museos más sorprendentes del Reino Unido

Rusia devolvió a Ucrania los restos de 1.000 soldados en el último canje de cuerpos entre los dos países

El régimen de Irán negó que vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de EEUU e Israel