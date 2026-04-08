Transportistas de carga pesada en Honduras mantienen tarifa mínima de USD 1.24 por kilómetro recorrido

El IHTT establece un recargo temporal de USD 0,22 por kilómetro ante el incremento de precios internacionales del combustible. /(Foto: Shutterstock)

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó que la tarifa mínima autorizada para el transporte de carga pesada en Honduras se mantiene en USD 1,24 por kilómetro recorrido, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo 0528-2019.

Esta tarifa aplica para rutas de hasta 90 kilómetros y contempla el costo por remolque cuando corresponda, bajo la regulación vigente. El comunicado oficial, emitido por la Comisión Directiva del IHTT y publicado en sus redes sociales, busca dar claridad y estabilidad al sector, que enfrenta presiones económicas derivadas del alza en los precios internacionales de los combustibles.

Junto a la tarifa base, el IHTT aprobó un ajuste temporal adicional de USD 0.22 por kilómetro recorrido, que funcionará como un recargo independiente de la tarifa mínima.

Este ajuste busca compensar el incremento sostenido en los precios de los combustibles, un factor que ha impactado directamente en los costos operativos de las empresas de transporte de carga, tanto a nivel nacional como internacional.

El ajuste será revisado y actualizado periódicamente, de acuerdo al comportamiento del mercado internacional de combustibles, para garantizar que la tarifa se mantenga alineada con las condiciones reales del sector. Una vez que los precios de los combustibles se estabilicen, este recargo será eliminado y se regresará a las condiciones tarifarias normales.

El IHTT también anunció que, de manera paralela, trabajará en el análisis y actualización de las tarifas mínimas por kilómetro en las mesas técnicas, donde se evalúan todos los factores que inciden en el costo del transporte.

Este proceso, según el comunicado, se realiza de forma periódica para asegurar que la estructura tarifaria refleje la realidad económica del país. Además, el Instituto reiteró que estos ajustes corresponden a una dinámica entre los diferentes actores privados del sector, en la que el Estado actúa como ente regulador y mediador, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

Entre las acciones de control, el IHTT fortalecerá los mecanismos de fiscalización, advirtiendo que existen sanciones para quienes incumplan con el cobro o pago de la tarifa mínima o el ajuste temporal aprobado. El comunicado destaca la implementación del registro nacional de contratos y guías de carga, una medida orientada a mejorar la fiscalización, la auditoría y la transparencia en las operaciones del sector.

La vigencia de estas disposiciones es inmediata, a partir de la emisión del comunicado oficial, y busca ordenar el sector, garantizar la seguridad y promover la equidad en el transporte de carga pesada.

La tarifa mínima vigente busca brindar estabilidad al sector, luego de amenazas de paro nacional por parte de los transportistas. (Foto: Cortesía)

La decisión de mantener la tarifa mínima y aplicar el recargo temporal se produce en un contexto de tensión creciente en el sector de transporte de carga pesada. Recientemente, los transportistas manifestaron que operan con márgenes mínimos de rentabilidad y, en muchos casos, sufrían pérdidas debido al aumento de los combustibles, los costos de mantenimiento y la competencia desleal. Representantes del rubro advirtieron que la situación era insostenible y, de no recibir respuesta a sus demandas, podrían convocar a un paro nacional que paralizaría el movimiento de mercancías en el país.

Los transportistas denunciaron que el ajuste en la tarifa mínima no compensa completamente el incremento de sus gastos operativos. Según testimonios recogidos por Infobae, algunos empresarios aseguraron que las utilidades apenas cubrían los costos básicos, mientras que otros reportaron que los ingresos no alcanzan para renovar unidades o mejorar las condiciones laborales de los conductores. A esto se suma la preocupación por la falta de controles efectivos sobre empresas que pagan por debajo de la tarifa establecida, lo que genera una competencia desigual y agrava la crisis del sector.

Frente a este panorama, los dirigentes de las principales asociaciones de transportistas solicitaron reuniones urgentes con las autoridades del IHTT y otras entidades del gobierno para revisar la política tarifaria, exigir mayor fiscalización y plantear soluciones estructurales para la sostenibilidad del transporte de carga pesada en Honduras.

En ese contexto, el IHTT reiteró su compromiso de garantizar condiciones justas, seguras y transparentes en el transporte de carga pesada, e instó a los actores del sector a mantener el diálogo y la colaboración para evitar medidas de presión que afecten la economía nacional.