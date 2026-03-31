Honduras

Honduras promueve beneficios del carnet de discapacidad, pero la información no llega a todos

Los ciudadanos con diversos tipos de discapacidad pueden obtener un documento oficial que certifica su condición y les permite acceder a descuentos en transporte, salud y alimentación, aunque persisten desafíos en la difusión en áreas rurales

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Desde 2023 la Sedesol difunde campañas para promover el documento, pero la información no tiene el alcance esperado. Foto cortesía.
Desde 2023 la Sedesol difunde campañas para promover el documento, pero la información no tiene el alcance esperado. Foto cortesía.

Miles de hondureños con discapacidad todavía desconocen que existe un documento oficial que les permite ejercer derechos y acceder a beneficios en diversos ámbitos de la vida cotidiana, según detalla una publicación del periódico local Tunota.com.

El carnet de discapacidad que fue emitido por la Secretaría de Desarrollo Social ha ganado visibilidad recientemente por su difusión en plataformas digitales y el nuevo impulso del interés social por la inclusión.

Este documento, emitido de forma gratuita, certifica la condición de la persona y permite acceder a descuentos directos en transporte urbano y nacional, atención médica, hospedaje y alimentación.

Entre los beneficios más destacados- citados en la nota- se encuentran el descuento del 25 % en autobuses urbanos y rebajas del 30 % en boletos aéreos y marítimos a nivel nacional. Las consultas médicas, restaurantes y hoteles ofrecen una disminución del 20 % para quienes presentan el carnet.

Pueden solicitar el carnet todas las personas hondureñas con limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales. Los interesados deben presentar la fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) o partida de nacimiento en el caso de menores de edad, una constancia médica que certifique la discapacidad y, si corresponde, la documentación del tutor.

Cuando la persona no puede movilizarse, la documentación puede enviarse de manera digital.

Puntos de atención y horarios para tramitar el carnet

En Tegucigalpa, el trámite se realiza en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, sobre el bulevar Juan Pablo II, de lunes a viernes entre las 8:00 y 16:00 horas. En San Pedro Sula, los solicitantes deben dirigirse al edificio Plaza, barrio Barandillas, Oficina de Integración Familiar, local 18-A, donde la atención se extiende hasta las 17:00 horas.

El carnet abarca una variedad de discapacidades: físicas, sensoriales, intelectuales, psicosociales y múltiples. Esta cobertura busca asegurar el acceso pleno a los beneficios estipulados por la legislación nacional.

Difusión en redes sociales y desafío de acceso universal

Hombre en silla de ruedas sube a autobús exprés S6 de MTA usando una rampa desplegada en una calle urbana, con otros pasajeros esperando en la parada.
Uno de los principales beneficios del documento es el descuento en las tarifas del transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información difundida a través de TikTok e Instagram ha impulsado que más personas conozcan el alcance de este derecho y se animen a solicitar el carnet. A pesar de estos avances, el acceso en zonas rurales sigue siendo limitado y es necesario garantizar que la información llegue a toda la población.

El carnet de discapacidad facilita que miles de ciudadanos participen activamente en la vida pública y accedan con mayor facilidad a servicios básicos. Con su promoción, Honduras avanza hacia una sociedad más equitativa, aunque persiste el reto de extender la cobertura y eliminar barreras informativas.

Más de un millón de hondureños enfrentan barreras por discapacidad

La información difundida a través de TikTok e Instagram ha impulsado que más personas conozcan el alcance de este derecho y se animen a solicitar el carnet. Aunque autoridades han reconocido que falta mayor alcance. Foto cortesía redes sociales.
La información difundida a través de TikTok e Instagram ha impulsado que más personas conozcan el alcance de este derecho y se animen a solicitar el carnet. Aunque autoridades han reconocido que falta mayor alcance. Foto cortesía redes sociales.

La identificación de más de un millón de hondureños con discapacidad marca un desafío persistente para la inclusión en educación y empleo, a pesar de la existencia de leyes nacionales e internacionales que garantizan sus derechos.

En 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) estimó que el 14% de la población de Honduras, es decir, más de 1.3 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad, según lo informado por conadeh.hn. Esta cifra pone en evidencia tanto el aumento de los registros como la persistente brecha de acceso a derechos básicos.

Según la misma entidad, aproximadamente uno de cada siete habitantes del país enfrenta barreras físicas, sensoriales o cognitivas. Este sector social presenta una diversidad de condiciones adquiridas mayoritariamente por enfermedad, pero también por orígenes genéticos, traumas o el propio proceso de envejecimiento.

Las leyes existen, pero la protección se queda en el papel

Pese al marco normativo —que incluye la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad y la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— la distancia entre la proclamación legal y la realidad persiste. Según elheraldo.hn, el sector de personas con discapacidad sigue siendo uno de los más vulnerables y desatendidos.

A nivel nacional, la infraestructura educativa y los sistemas de apoyo siguen siendo insuficientes, mientras que persiste la discriminación y la baja visibilización en el diseño de políticas públicas.

La deuda social y estatal permanece vigente, evidenciada por los datos de participación y la falta de accesibilidad, a pesar del reconocimiento formal de los derechos que asisten a más de un millón de personas en Honduras.

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