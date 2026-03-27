Honduras

Se despide expresidenta del poder judicial Ráquel Obando: llama a fortalecer las instituciones y defender la justicia sin temor

Su decisión, comunicada a la “familia judicial” y a la ciudadanía, busca evitar que el Poder Judicial quede atrapado en enfrentamientos que considera no benefician a la población, mientras el país atraviesa por desafíos de legitimidad y exigencias de reformas estructurales.

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La ex presidenta de la Corte Suprema mantendrá su labor como magistrada, afirmando su compromiso con una justicia accesible y cercana a la ciudadanía. (Foto: Poder Judicial)
La ex presidenta de la Corte Suprema mantendrá su labor como magistrada, afirmando su compromiso con una justicia accesible y cercana a la ciudadanía. (Foto: Poder Judicial)

La renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras se produce en medio de un escenario de acusaciones públicas y tensiones internas que, según explicó en su mensaje de despedida, amenazan la estabilidad institucional y la confianza en el sistema judicial.

En su declaración pública, la ahora ex titular del máximo órgano de justicia del país reconoció que su renuncia se da en un contexto “complejo”, marcado por señalamientos hacia su administración que, según sus propias palabras, han impactado tanto en su vida personal como en el ámbito institucional.

Además calificó estas acusaciones como “injustas” y subrayó que mantuvo durante su gestión “estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública”, de acuerdo con la información difundida en su comunicado oficial.

El relevo en la presidencia, asumida por el magistrado Wagnert Vallecido, ocurre en un escenario donde, según coinciden analistas consultados, el principal desafío será restablecer la confianza de la ciudadanía, frente a una percepción deteriorada de la imparcialidad judicial.

Este cambio deja abiertas incertidumbres sobre la continuidad y el alcance de los procesos institucionales iniciados durante la gestión saliente

Wagnert Vallecido asume la presidencia de la Corte Suprema con el desafío de recuperar la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial hondureña. (Foto: Cortesía)
Wagnert Vallecido asume la presidencia de la Corte Suprema con el desafío de recuperar la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial hondureña. (Foto: Cortesía)

En su mensaje de despedida, la ex titular de la Corte hizo énfasis en el factor humano detrás de su decisión. Dirigió uno de los pasajes más personales a su familia: “Soy esposa, madre y abuela, y desde ese lugar profundamente humano, no puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia”, y lamentó que sus seres queridos hayan tenido que enfrentar las repercusiones de las críticas, que consideró alejadas de la realidad.

Subrayó que su historia de servicio público es conocida y valorada por su entorno, reiterando su “conciencia tranquila” respecto al cumplimiento de sus funciones.

La exfuncionaria resaltó que la dimisión no representa un retiro de su vocación pública, sino una reorientación dentro del propio sistema judicial. Confirmó que seguirá actuando como magistrada en la sala que se le asigne, y manifestó que mantendrá el compromiso de procurar “una justicia accesible, firme y cercana a la ciudadanía”.

En sus palabras: “He servido con convicción, con transparencia y con la conciencia tranquila, honrando la responsabilidad que me fue confiada. Pero mi vocación no termina aquí; seguiré sirviendo con la misma determinación y entrega”.

El anuncio incluyó un mensaje directo de respaldo a Wagnert Vallecido, nuevo presidente de la Corte, deseando que su gestión sea guiada “con sabiduría para beneficio de nuestra amada nación”. Con esa declaración, intentó subrayar una imagen de continuidad institucional y de apoyo al proceso de relevo, pese a la coyuntura.

La ex presidenta subraya en su despedida el impacto familiar de las acusaciones, defendiendo su apego a la Constitución y a la ley hondureña. (Foto: Congreso Nacional)
La ex presidenta subraya en su despedida el impacto familiar de las acusaciones, defendiendo su apego a la Constitución y a la ley hondureña. (Foto: Congreso Nacional)

La ex presidenta aprovechó su mensaje para agradecer a magistrados, jueces, defensores y personal administrativo, destacando su “compromiso” y el esfuerzo diario para sostener la administración de justicia. Expresó: “A cada servidor y servidora judicial que sostiene con su trabajo diario la administración de justicia en Honduras, gracias por su compromiso”, reconociendo el papel central del trabajo colectivo en el funcionamiento del sistema.

Según lo planteado en su declaración el Poder Judicial debe encarar retos como la modernización del sistema, la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la transparencia.

La ex presidenta justificó públicamente su gestión al afirmar: “Mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública. Esa ha sido y seguirá siendo la base de cada una de mis decisiones”.

Este pronunciamiento se produce al cierre de un ciclo en el cual, según analistas citados en el comunicado, las disputas internas y externas —no especificadas en detalle por la funcionaria— deterioraron el clima en el máximo tribunal.

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