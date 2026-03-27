El horror de la “casa loca”de Honduras, epicentro de un crimen infantil sin precedentes

La “casa loca” quedó como símbolo del terror impuesto por la pandilla MS-13 en San Pedro Sula (CANVA).

San Pedro Sula, en el norte de Honduras, vivió en 2014 uno de los capítulos más oscuros de su historia. El hallazgo de tres niños asesinados en la colonia La Pradera marcó el inicio de una investigación que expuso una práctica criminal conocida como la “casa loca”.

El nombre de Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias “El Trece”, quedó vinculado a este caso que sacudió a la opinión pública hondureña e internacional. La mañana en que desaparecieron Kenneth Castellanos, de 7 años, su hermano Anthony y su amigo Luis Edgardo dejó una huella imborrable en la rutina de La Pradera.

Los tres salieron como cualquier otro día, pero no regresaron, en esa época negarse a colaborar con la Mara Salvatrucha (MS-13) no era visto como una simple decisión, sino como un acto de alto riesgo en un entorno donde la pandilla dominaba el territorio.

Fotografías de los niños desaparecidos en La Pradera, cuyas muertes impactaron a toda la comunidad de San Pedro Sula (Foto cortesía E Heraldo).

Las primeras pistas surgieron cuando la policía local halló varios bultos envueltos en sacos de polietileno en sectores cercanos. Lo que parecía basura resultó ser algo mucho más grave: los cuerpos de los menores, con claros signos de tortura y violencia extrema.

Además, autopsias revelaron marcas de quemaduras, asfixia y desmembramiento posterior a la muerte, pruebas que, según confirmó La Prensa, demostraron la brutalidad con la que actuó el grupo criminal.

El giro en la investigación: ciencia forense y una bicicleta como prueba clave

La indignación no tardó en manifestarse. Durante años, San Pedro Sula figuró entre las ciudades más violentas del mundo y la desaparición de niños sumó una nueva dimensión al temor cotidiano.

La presión de la comunidad y el interés internacional obligaron a las autoridades a intervenir con métodos científicos poco habituales en la región. De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, la utilización de luminol para detectar rastros de sangre y el resguardo de testimonios protegidos resultaron decisivos en la investigación.

El caso dio un giro el 20 de junio de 2014, cuando un operativo policial irrumpió en una vivienda común de La Pradera. El ambiente en el interior era frío, las paredes mostraban manchas y el olor a productos de limpieza no logró ocultar los restos de lo ocurrido. Entre los objetos encontrados, la pequeña bicicleta de Kenneth Castellanos se convirtió en la prueba material que conectó el lugar con los niños desaparecidos.

La bicicleta de una de las víctimas fue clave para vincular el inmueble con el caso de los menores desaparecidos (CANVA).

La “casa loca”, la condena a “El Trece” y el legado que persiste en La Pradera

Según fuentes judiciales citadas por El Heraldo, la vivienda funcionó como una “casa loca”, un centro de detención y tortura dirigido por Medina Alcerro. Bajo su mando, la casa se utilizó para interrogar y castigar a quienes se negaban a servir a la MS-13. Los testimonios recogidos durante el juicio confirmaron que los niños fueron reclutados por la fuerza y asesinados al rechazar la oferta de actuar como vigilantes para la pandilla.

El proceso judicial contra Héctor Alejandro Medina Alcerro y otros implicados se extendió durante tres años. En febrero de 2017, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictó una condena acumulada superior a 100 años de prisión para el principal acusado. La sentencia incluyó los delitos de asesinato, asociación ilícita y privación de libertad.

Doce años después, en marzo de 2026, Medina Alcerro continúa recluido en una celda de máxima seguridad. Los efectos de aquel caso todavía afectan a la colonia La Pradera y a la ciudad.

Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias “El Tío”, identificado por las autoridades como el principal responsable de la “casa loca” en La Pradera (Foto cortesía El Heraldo).

La modalidad de la “casa loca” mutó: organizaciones criminales comenzaron a utilizar apartamentos alquilados o locales comerciales para eludir el control policial, como señaló un informe reciente de la organización Human Rights Watch.

La historia de los niños de La Pradera permanece como una advertencia sobre las consecuencias de la descomposición social y la violencia extrema. El nombre de Héctor Alejandro Medina Alcerro, alias “El Trece”, se pronuncia con cautela en San Pedro Sula.

Para las familias Castellanos y Hernández, la justicia no se mide en la duración de la condena, sino en la ausencia de tres niños que no volvieron a casa y cuya memoria resiste al olvido de una ciudad marcada por la violencia.