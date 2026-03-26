Honduras

Pablo Reyes Theodore asume como nuevo Fiscal General de Honduras y promete fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público

El presidente del Poder Legislativo Tomás Zambrano presentó la moción de elección, respaldada por la mayoría del pleno legislativo, que permitió la rápida juramentación de Reyes Theodore

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El Congreso Nacional de Honduras designa con urgencia al nuevo titular del Ministerio Público en medio de una crisis de legitimidad e independencia institucional. (Foto: Congreso Nacional)
El Congreso Nacional de Honduras designa con urgencia al nuevo titular del Ministerio Público en medio de una crisis de legitimidad e independencia institucional. (Foto: Congreso Nacional)

Pablo Emilio Reyes Theodore, destacado abogado y notario hondureño, fue designado este jueves como Fiscal General de la República de Honduras a través de una decisión urgente del Congreso Nacional tras la destitución inmediata de Johel Zelaya mediante juicio político.

El nuevo jefe del Ministerio Público anunció que su administración priorizará la recuperación de la confianza social y la consolidación de la independencia institucional, en respuesta a la crisis de legitimidad y a las crecientes demandas de transparencia en el país.

El nuevo Fiscal General asumirá el período restante originalmente asignado a Zelaya, que concluye en febrero de 2029. Este relevo marca un cambio relevante en la conducción del Ministerio Público, institución clave para la persecución penal y el combate a la impunidad.

Reyes Theodore, quien en 2023 obtuvo una calificación de 75,26% en el concurso oficial para la Fiscalía, situándose entre los mejor evaluados, explicó que ha iniciado diálogos estratégicos con los principales directores del Ministerio Público.

Durante su primer discurso, detalló que sostuvo reuniones con el fiscal general adjunto Marcio Cabañas, el director antidrogas Ramiro Muñoz, el titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Jaime Quintanilla y el portavoz Yuri Mora. Los encuentros tuvieron como objetivo generar propuestas orientadas a mejorar la calidad de los servicios y la institucionalidad del Ministerio Público.

La nueva gestión del Fiscal General promete fortalecer las áreas jurídicas, periciales y de medicina forense para combatir la impunidad. (Foto: Cortesía)
La nueva gestión del Fiscal General promete fortalecer las áreas jurídicas, periciales y de medicina forense para combatir la impunidad. (Foto: Cortesía)

Al dialogar con la prensa tras su asunción, Reyes Theodore definió como prioridad el combate a la impunidad y la protección de las víctimas. Explicó que su administración fortalecerá las áreas jurídicas, periciales y de medicina forense, sectores fundamentales para restaurar la efectividad y el prestigio de la Fiscalía.

Expresó: “Estoy asumiendo con alto sentido de responsabilidad y compromiso este digno cargo como Fiscal General de la República”, e insistió: “Ninguna persona se encuentra por encima de la ley”.

Desde el momento de su investidura, Reyes Theodore delineó un plan para elevar la eficiencia de las investigaciones penales e incrementar la credibilidad institucional. Anunció que uno de los ejes de su gestión será el desarrollo y capacitación del recurso humano, con énfasis en la recuperación del sentido de pertenencia de los empleados de la Fiscalía.

La formación continua y el equipamiento técnico especializado serán, según el funcionario, instrumentos esenciales para que la Fiscalía responda a los desafíos contemporáneos de criminalidad y corrupción.

El nuevo titular del Ministerio Público comunicó su intención de establecer un modelo de gestión fundamentado en la transparencia y la rendición de cuentas. Señaló que la ciudadanía debe experimentar el respaldo efectivo del Ministerio Público y la certeza de que todos los responsables de delitos serán procesados conforme a derecho, sin importar su peso político o su influencia social.

“Mi propósito es servir a la sociedad hondureña, garantizar justicia y que ninguna persona esté por encima de la ley”, reiteró Reyes Theodore.

El nuevo Fiscal General de Honduras destaca la importancia de la rendición de cuentas y la colaboración interinstitucional nacional e internacional. (Foto: Cortesía)
El nuevo Fiscal General de Honduras destaca la importancia de la rendición de cuentas y la colaboración interinstitucional nacional e internacional. (Foto: Cortesía)

En un escenario marcado por demandas de autonomía y eficacia, el nuevo Fiscal General identificó como prioridades la modernización de las áreas forenses y de investigación, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional.

Su equipo de trabajo, integrado por profesionales de reconocida trayectoria, colaborará en la ejecución de estrategias dirigidas a incrementar la capacidad operativa y técnica del Ministerio Público.

Señaló que la consolidación del ente acusador como organismo autónomo, imparcial y eficiente dependerá de la efectividad en el manejo de casos complejos de crimen organizado, corrupción y narcotráfico.

La designación de Reyes Theodore fue observada de cerca por múltiples sectores de la sociedad hondureña, que expresaron inquietud ante la posible injerencia política y la necesidad de mantener la independencia institucional.

Diversas voces dentro y fuera del Congreso advirtieron la importancia de que todas las decisiones sean respaldadas por criterios técnicos y legales, y no por presiones externas.

El nombramiento de Pablo Emilio Reyes Theodore y la solemne transición en el Ministerio Público inician un nuevo proceso de renovación institucional. El objetivo declarado es que la institución reafirme el principio de que nadie está por encima de la justicia y restablezca la confianza de la ciudadanía en la legalidad y el funcionamiento eficiente del sistema judicial hondureño.

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