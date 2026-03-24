Honduras

Honduras: Fiscal Johel Zelaya denuncia amenazas a muerte de la MS-13

El funcionario detalló que busca amparo fuera del país tras denunciar intimidaciones y plazos reducidos para su defensa en el Congreso nacional. La aparición de advertencias de la MS-13 y la limitación de tiempo han llevado al funcionario a emprender nuevas acciones legales ante entidades extranjeras

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El proceso político avanza mientras
El proceso político avanza mientras otros altos funcionarios judiciales, como Marlon Ochoa y Rebeca Raquel Obando, también se enfrentan a posibles juicios políticos. (Foto: Redes sociales)

El suspendido fiscal general de la República, Johel Zelaya, denunció en una entrevista con Radio América haber recibido amenazas de muerte por parte de la Mara MS-13, e indicó que recurrirá a instancias internacionales para garantizar sus derechos procesales tras afirmar que su defensa ante el Congreso Nacional ha quedado limitada por el plazo otorgado.

El funcionario fue citado este martes para comparecer en el marco del juicio político, bajo condiciones que, sostiene, vulneran el debido proceso.

Zelaya relató que recibió la propuesta de un alto funcionario del actual Gobierno para renunciar a su cargo antes de enfrentar el juicio político, según detalló.

Subrayó que el pleno del Congreso Nacional solo le concedió 16 horas para presentar su defensa, un plazo que calificó como “inaudito” y precisó que, tras su suspensión, no puede requerir información al Ministerio Público, lo que le impide reunir la documentación necesaria en ese periodo.

El fiscal enfatizó que la ley le otorga treinta días para defenderse y que el tiempo actual contrasta con esa disposición

“Me ha llegado información de amenazas de la MS contra mi persona, para atentar contra mi vida”, manifestó Zelaya en la entrevista. Explicó que estas amenazas comenzaron hace unos quince días y reiteró su preocupación: “Quiero dejarlo claro, hay amenazas de la MS contra mi persona.”

Respecto al ‘narcovideo’, Zelaya explicó
Respecto al ‘narcovideo’, Zelaya explicó que los videos existen desde hace doce años y no contienen pruebas judiciales contundentes. (Foto: Cortesía)

El procedimiento de juicio político consta de dos etapas: una fase investigativa, cuya duración será determinada por el pleno del Congreso Nacional y una fase de discusión y votación que puede prolongarse hasta cinco días desde la presentación del informe por parte de la Comisión Especial, Zelaya sostuvo que ser citado este martes con plazos tan cortos afecta de manera directa su derecho a la defensa.

Frente a señalamientos que lo vinculan con el Partido Libertad y Refundación (Libre), aclaró que bajo su gestión al frente del Ministerio Público se presentaron requerimientos fiscales contra personas de todos los partidos políticos. Defendió que su trabajo estuvo sometido a “varias presiones”, pero afirmó retirarse “con la frente en alto”.

Al ser consultado sobre el llamado “narcovideo” en el que aparece Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, el fiscal explicó que esos videos llevan doce años siendo públicos y que no muestran “ningún tipo de transacción”, por lo que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para presentar requerimientos judiciales en este caso.

Zelaya también anticipó acciones ante instancias internacionales, afirmando: “Voy a acudir a instancias internacionales para que se respeten los debidos procesos.” Insistió en que el juicio político en su contra responde a intereses políticos y expresó: “Hoy me voy con la frente en alto.”

El Congreso Nacional de Honduras
El Congreso Nacional de Honduras inicia juicio político contra Johel Zelaya, generando controversia por los plazos restringidos para la defensa del fiscal. (Foto: Archivo)

El fiscal suspendido afirmó que su separación obedece a un "acto meramente político" y negó estar vinculado a corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos. Declaró que antes del proceso se le propuso renunciar o enfrentar juicio político, propuesta que rechazó al sostener que no incurrió en irregularidades

Desde su perspectiva, la medida abre un riesgo para el país al activar un precedente institucional de alcance incierto. “Se ha abierto una puerta muy peligrosa”, advirtió el funcionario, e instó a cuestionar los efectos de la decisión más allá de intereses partidarios.

El impacto de la situación, según Zelaya, ha afectado a su círculo más cercano., responsabilizó al Estado por cualquier eventualidad sobre su persona y lanzó una advertencia: “Si a mí me llega a pasar algo, van a haber problemas en este país”, pronosticó, agregando que sectores que le respaldan no permanecerán pasiv

Al cierre, informó sobre previsiones de nuevos juicios políticos que incluirían advertencias similares contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. Consultado sobre su salida del Ministerio Público, afirmó: “Me voy con los mismos amigos que siempre tuve.”

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