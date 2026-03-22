Honduras

El gobierno hondureño destaca necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana en CELAC

La representante diplomática de Honduras enfatizó que la región debe incrementar la colaboración política y social para afrontar problemáticas como el cambio climático, el desarrollo tecnológico y las desigualdades persistentes en el contexto internacional

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La canciller de Honduras, Mireya
La canciller de Honduras, Mireya Agüero, destaca el compromiso hondureño con la integración regional en la X Cumbre CELAC en Bogotá. ( Cortesía: Proceso Digital)

Durante la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Bogotá, la canciller de Honduras, Mireya Agüero, reafirmó el compromiso del país con la integración regional y el fortalecimiento del diálogo político. En el encuentro de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, la diplomática resaltó el papel de la CELAC como espacio de concertación ante los desafíos globales que enfrenta la región.

La funcionaria hondureña subrayó la importancia de consolidar la unidad de América Latina y el Caribe para responder a la desigualdad social, el cambio climático, las transformaciones tecnológicas y las tensiones geopolíticas. “La CELAC debe consolidarse como un espacio real de concertación política que permita a la región actuar de manera coordinada y con mayor incidencia en el ámbito internacional”, señaló Agüero.

Agüero destacó que Honduras impulsa una nueva etapa en su política exterior, orientada a la obtención de resultados y bajo el liderazgo del presidente Nasry Asfura. El objetivo, expresó, consiste en proyectar al país como un socio confiable dentro de la región y ante la comunidad internacional. Además, la canciller reiteró el compromiso de Honduras con los principios del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. “Creemos firmemente en el multilateralismo como herramienta esencial para construir consensos, promover la cooperación y enfrentar los desafíos globales de manera colectiva”, sostuvo.

La representante de la diplomacia hondureña también identificó la educación como un eje estratégico para el desarrollo, al afirmar que una educación inclusiva y de calidad permite reducir brechas, fortalecer la investigación científica y preparar a las sociedades para los retos del siglo XXI. Además, abogó por profundizar el diálogo político entre los países miembros y por fortalecer los lazos con socios extrarregionales sobre la base del entendimiento, el respeto mutuo y el beneficio compartido.

CELAC se consolida como espacio
CELAC se consolida como espacio clave de concertación política ante desafíos globales que afectan a América Latina y el Caribe. REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante la cumbre, Honduras manifestó su respaldo a la CELAC como mecanismo de diálogo regional y expresó reconocimiento a la República de Colombia por la conducción de la presidencia pro tempore, así como sus mejores deseos a la República Oriental del Uruguay en el inicio de su gestión.

La CELAC: un foro de integración regional

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) agrupa a los 33 países soberanos de América Latina y el Caribe, constituyéndose como el principal mecanismo de diálogo y cooperación política regional que excluye a Estados Unidos y Canadá. Este foro reúne a naciones desde México hasta Argentina y Chile, incluyendo a todas las islas caribeñas, con el objetivo de promover la integración y la concertación política entre países de la región.

La CELAC funciona sin una sede formal ni una secretaría permanente. La conducción del organismo corresponde a la Presidencia Pro Témpore, que rota anualmente entre los estados miembros. El mecanismo articula su actividad a través de cumbres de jefes de Estado y reuniones de cancilleres, en las que se definen posiciones comunes y se impulsa una agenda latinoamericana y caribeña en el escenario internacional.

está conformado por 33 países. En América del Norte y Central participan México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El Caribe está representado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. En América del Sur forman parte Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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