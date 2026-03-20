Más de 1.1 millones de hogares en Honduras están liderados por padres que viven con sus hijos, revela informe del INE

El 55.3 % de los padres jefes de hogar en Honduras tiene limitado acceso a la educación, con estudios solo hasta sexto grado. (Freepik)

Más de 1.1 millones de hogares en Honduras están dirigidos por padres que conviven con sus hijos, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato, correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de julio de 2025, refleja el peso específico y persistente del rol paterno en la estructura social.

Dentro del total de 2 millones 780 mil 759 hogares analizados, el informe detalla que 1 millón 174 mil 850 están encabezados por padres que viven con sus hijos.

Uno de los aspectos destacados en el informe del INE es la brecha en el acceso educativo de los padres. Solo el 8.8 %, es decir, 103 mil 436 personas, ha logrado cursar educación superior, mientras que una mayoría del 55.3 %, equivalente a 649 mil 217 padres, tiene estudios limitados a entre primer y sexto grado. Este panorama representa una de las barreras que limitan las oportunidades laborales y el nivel de ingresos de estas familias.

Honduras contabiliza 1 millón 174 mil 850 hogares en los que el jefe de familia es un padre que reside con sus hijos. El 55.3 % de estos padres tiene educación básica limitada y solo el 8.8 % alcanzó la educación superior, datos provenientes del informe del INE publicado en julio de 2025. Estas cifras dimensionan el alcance y las limitaciones de la paternidad activa en el país.

El 51.5 % de los padres jefes de hogar reside en áreas urbanas y el 48.5 % vive en zonas rurales, destacando una distribución casi igual. (Foto: Destacada)

El estudio del INE señala una distribución casi igual entre áreas urbanas y rurales: el 51.5 % de los padres reside en ciudades y el 48.5 % en zonas rurales, correspondiendo a 604 mil 903 y 569 mil 947 hogares respectivamente. El Distrito Central reúne el 10.6 % de estos hogares y San Pedro Sula el 6.8 %, vinculado a su condición de principales polos económicos del país.

En relación con la edad, el 33 % de los padres jefes de hogar tiene entre 45 y 59 años. El 23.8 % corresponde a 60 años o más, el 23.3 % está entre los 35 y 44 años, el 17 % en el rango de 25 a 34 años y el 2.9 % corresponde a jóvenes de 15 a 24 años. Este desglose muestra que la mayor parte de la jefatura familiar recae en adultos con trayectorias laborales consolidadas, factor importante para la estabilidad económica.

Sobre el estado civil, la unión libre predomina con un 48.3 %, seguida del matrimonio formal con un 44.7 %. Los solteros representan el 2.9 %, los viudos el 2.8 % y los separados o divorciados el 1.2 %. Estas cifras reflejan los cambios en las formas de organización familiar y el aumento de la unión libre frente al matrimonio tradicional.

El INE indica que el ingreso per cápita promedio de los hogares encabezados por padres es de 4.228 lempiras mensuales. En áreas urbanas, el promedio asciende a 5.606 lempiras, mientras que en zonas rurales es de 2.778 lempiras. Esta diferencia evidencia una de las principales desigualdades persistentes, asociada a la limitada oferta laboral y de servicios en el ámbito rural.

La mayoría de los padres jefes de hogar en Honduras tiene entre 45 y 59 años, consolidándose como el principal grupo de liderazgo familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de los padres en el mercado laboral es elevada: el 83.8 % está ocupado, solo el 1.5 % permanece desocupado y el 14.7 % se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Entre los empleados, el 57.6 % trabaja como obrero o trabajador del sector privado, lo que representa 563 mil 827 personas. Además, el 34.3 % de los ocupados se dedica a actividades del sector primario —agricultura, ganadería, silvicultura y pesca—, destacando la importancia de este rubro en la economía doméstica, sobre todo en zonas rurales.

El informe del Instituto Nacional de Estadística señala que, a pesar del esfuerzo y la alta participación laboral de los padres jefes de hogar, subsisten desafíos relevantes: el acceso insuficiente a la educación, las brechas de ingresos entre regiones y la dependencia de sectores económicos con vulnerabilidad.

Estos factores repercuten en las condiciones de vida de más de un millón de hogares donde la figura paterna asume protagonismo tanto en la economía como en la cohesión familiar.