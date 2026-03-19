Presidente de Honduras concreta firma de fideicomiso para medicinas y cirugías

El nuevo fideicomiso sanitario, formalizado en el Banco de Occidente, prioriza la compra masiva de medicamentos y la descentralización de los servicios hospitalarios en Honduras. (Foto: Cortesía)

El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, informó que su administración avanza en la reorganización del sistema sanitario mediante la firma de un fideicomiso, cuyo principal objetivo es reducir la mora quirúrgica y mejorar el acceso a servicios médicos especializados.

Esta medida, anunciada a cincuenta días del inicio de su gestión, busca optimizar la distribución de medicamentos, garantizar el abastecimiento nacional y fortalecer la atención a sectores históricamente vulnerables. Según el propio mandatario, el proceso será acompañado por auditorías internas y externas y el respeto estricto a los derechos laborales, con el propósito de asegurar transparencia en cada etapa.

En el ámbito sanitario, Nasry Asfura subrayó la importancia de atender no solo las 16 mil operaciones pendientes por mora quirúrgica, sino también a 4,527 pacientes renales, quienes recibirán atención más cercana a sus hogares.

El fideicomiso, formalizado en el Banco de Occidente, comprende la compra masiva de medicamentos, la adquisición y mantenimiento de equipo médico para hospitales y la descentralización de servicios. El presidente señaló que este plan contempla además la programación nacional de cirugías bajo vigilancia ciudadana y mediática, para asegurar un proceso transparente y efectivo.

El jefe del Ejecutivo expuso que el programa sanitario tendrá un sistema de auditorías independientes y mecanismos de transparencia abiertos a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Auditorías internas y externas junto a mecanismos de transparencia garantizarán el manejo responsable y seguro de los recursos destinados a salud en Honduras. (Cortesía: CESPAD)

Estos controles permitirán tomar decisiones fundamentadas que beneficiarán de forma inmediata a quienes esperan intervención quirúrgica y a pacientes crónicos, especialmente aquellos con enfermedades renales. Asfura puntualizó que el suministro de medicinas y la asistencia especializada enfocarán sus esfuerzos principalmente en estos grupos.

Sobre la situación de los empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), Asfura informó que su gobierno gestiona recursos financieros de forma inmediata para cubrir las prestaciones salariales, tras conversaciones con la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Aseguró que no se vulnerarán los derechos laborales y que el pago será completo, El mandatario instó a evitar protestas que afecten a la población, como el bloqueo de vías públicas, y subrayó el compromiso del gobierno con las obligaciones contractuales.

Ante el contexto provocado por la guerra en el Medio Oriente y su impacto en el aumento internacional del precio de los combustibles, Asfura anunció un subsidio temporal destinado a mitigar el efecto en la economía nacional. El presidente destacó la necesidad de promover el uso racional de los carburantes y confió en que una pronta resolución del conflicto internacional facilite la estabilidad de precios.

Un subsidio temporal busca mitigar el impacto del aumento internacional de combustibles derivado de la guerra en el Medio Oriente, promoviendo el uso racional de carburantes. (Foto:Cortesía)

Asfura detalló que la reorganización institucional implica optimizar recursos públicos con un enfoque en salud, educación e infraestructura. Manifestó que “un país sin seguridad alimentaria no puede vivir” y mencionó que su administración ejecuta políticas integrales orientadas al bienestar social. En este contexto, anunció el fortalecimiento presupuestario de la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, además del empoderamiento progresivo de dichas instituciones.

En materia de seguridad, el presidente comunicó la modernización del sistema 911 mediante la incorporación de cámaras con reconocimiento facial. De las 7.300 cámaras previamente instaladas, solo 1.520 estaban operativas, según cifras oficiales recogidas por el medio original. La meta es reinstalar y expandir el sistema para incrementar la vigilancia urbana y reducir los índices delictivos.

El jefe de estado aseguró que Honduras está preparada para defender su soberanía sobre los Cayos Zapotillos, actualmente objeto de litigio internacional. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó a Guatemala a intervenir como tercer estado en el proceso iniciado por Belice y Honduras respecto a este archipiélago caribeño.