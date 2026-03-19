Honduras

Presidente de Honduras concreta firma de fideicomiso para medicinas y cirugías

El mandatario también abordo otros puntos importantes que se mantienen en la agenda central, entre ellos, la modernización del sistema 911 con cámaras de reconocimiento facial que aumentará la vigilancia urbana y la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad en Honduras.

Guardar
El nuevo fideicomiso sanitario, formalizado
El nuevo fideicomiso sanitario, formalizado en el Banco de Occidente, prioriza la compra masiva de medicamentos y la descentralización de los servicios hospitalarios en Honduras. (Foto: Cortesía)

El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, informó que su administración avanza en la reorganización del sistema sanitario mediante la firma de un fideicomiso, cuyo principal objetivo es reducir la mora quirúrgica y mejorar el acceso a servicios médicos especializados.

Esta medida, anunciada a cincuenta días del inicio de su gestión, busca optimizar la distribución de medicamentos, garantizar el abastecimiento nacional y fortalecer la atención a sectores históricamente vulnerables. Según el propio mandatario, el proceso será acompañado por auditorías internas y externas y el respeto estricto a los derechos laborales, con el propósito de asegurar transparencia en cada etapa.

En el ámbito sanitario, Nasry Asfura subrayó la importancia de atender no solo las 16 mil operaciones pendientes por mora quirúrgica, sino también a 4,527 pacientes renales, quienes recibirán atención más cercana a sus hogares.

El fideicomiso, formalizado en el Banco de Occidente, comprende la compra masiva de medicamentos, la adquisición y mantenimiento de equipo médico para hospitales y la descentralización de servicios. El presidente señaló que este plan contempla además la programación nacional de cirugías bajo vigilancia ciudadana y mediática, para asegurar un proceso transparente y efectivo.

El jefe del Ejecutivo expuso que el programa sanitario tendrá un sistema de auditorías independientes y mecanismos de transparencia abiertos a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Auditorías internas y externas junto
Auditorías internas y externas junto a mecanismos de transparencia garantizarán el manejo responsable y seguro de los recursos destinados a salud en Honduras. (Cortesía: CESPAD)

Estos controles permitirán tomar decisiones fundamentadas que beneficiarán de forma inmediata a quienes esperan intervención quirúrgica y a pacientes crónicos, especialmente aquellos con enfermedades renales. Asfura puntualizó que el suministro de medicinas y la asistencia especializada enfocarán sus esfuerzos principalmente en estos grupos.

Sobre la situación de los empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), Asfura informó que su gobierno gestiona recursos financieros de forma inmediata para cubrir las prestaciones salariales, tras conversaciones con la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Aseguró que no se vulnerarán los derechos laborales y que el pago será completo, El mandatario instó a evitar protestas que afecten a la población, como el bloqueo de vías públicas, y subrayó el compromiso del gobierno con las obligaciones contractuales.

Ante el contexto provocado por la guerra en el Medio Oriente y su impacto en el aumento internacional del precio de los combustibles, Asfura anunció un subsidio temporal destinado a mitigar el efecto en la economía nacional. El presidente destacó la necesidad de promover el uso racional de los carburantes y confió en que una pronta resolución del conflicto internacional facilite la estabilidad de precios.

Un subsidio temporal busca mitigar
Un subsidio temporal busca mitigar el impacto del aumento internacional de combustibles derivado de la guerra en el Medio Oriente, promoviendo el uso racional de carburantes. (Foto:Cortesía)

Asfura detalló que la reorganización institucional implica optimizar recursos públicos con un enfoque en salud, educación e infraestructura. Manifestó que “un país sin seguridad alimentaria no puede vivir” y mencionó que su administración ejecuta políticas integrales orientadas al bienestar social. En este contexto, anunció el fortalecimiento presupuestario de la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, además del empoderamiento progresivo de dichas instituciones.

En materia de seguridad, el presidente comunicó la modernización del sistema 911 mediante la incorporación de cámaras con reconocimiento facial. De las 7.300 cámaras previamente instaladas, solo 1.520 estaban operativas, según cifras oficiales recogidas por el medio original. La meta es reinstalar y expandir el sistema para incrementar la vigilancia urbana y reducir los índices delictivos.

El jefe de estado aseguró que Honduras está preparada para defender su soberanía sobre los Cayos Zapotillos, actualmente objeto de litigio internacional. Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó a Guatemala a intervenir como tercer estado en el proceso iniciado por Belice y Honduras respecto a este archipiélago caribeño.

Temas Relacionados

HondurasPresidenteNasry Asfurafirmafideicomisosemergencuasaludmedicinascirugias

Últimas Noticias

El Ministerio Público investiga posible sobreprecio en venta de combustibles en Guatemala

Las autoridades iniciaron acciones tras recibir reportes de diferencias significativas entre el costo real de importación y el precio cobrado al consumidor, lo que afecta al sector transporte y hogares con bajo poder adquisitivo

El Ministerio Público investiga posible

De Ciudad Victoria a Fresno: la historia del salvadoreño que se convirtió en alcalde en California

Víctor Martínez, nacido en Cantón Rojitas, ciudad Victoria, Cabañas, se convirtió en el primer salvadoreño en liderar Mendota, California, tras una carrera marcada por el servicio social y la conexión con la comunidad latina

De Ciudad Victoria a Fresno:

Breeze Airways abrirá ruta directa entre Tampa y Costa Rica con tarifas desde $129

La nueva conexión aérea operará dos veces por semana a partir de octubre y refuerza la conectividad con Florida, principal mercado emisor de turistas hacia el país

Breeze Airways abrirá ruta directa

Mulino desestima pronunciamiento de Panamá Port Company, acusándola de deteriorar el país a base de “maleantería”

La Corte Suprema de Justicia determinó en enero que el contrato-ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) es “inconstitucional”, pues otorgaba beneficios desproporcionados a la filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings Limited

Mulino desestima pronunciamiento de Panamá

El seguro obligatorio para víctimas de accidentes viales sigue suspendido en Guatemala

La paralización de este sistema dejó sin respaldo económico a quienes resultan lesionados o fallecen por siniestros en las rutas guatemaltecas, mientras la presión social y los llamados legales insisten en exigir una pronta reactivación

El seguro obligatorio para víctimas

TECNO

Diseño profesional para todos: el

Diseño profesional para todos: el plan de Adobe y Nvidia para crear imágenes y videos perfectos en segundos

Cómo saber si alguien me está ignorando en WhatsApp

Así es Pregunta Studio, la nueva IA de YouTube para creadores de contenido

Cuáles son los síntomas de que la batería del celular está fallando

Modo KPop Demon Hunters en WhatsApp: los cincos pasos que debes seguir para activarlo

ENTRETENIMIENTO

‘The Bachelorette‘: un video protagonizado

‘The Bachelorette‘: un video protagonizado por Taylor Frankie Paul provoca la cancelación inmediata del programa

Justin Bieber y Usher habrían tenido un fuerte altercado en la ‘after-party’ de los Oscar que organizó Beyoncé

La familia de Bruce Willis celebra su cumpleaños número 71 en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal

El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” rompe todos los récords con 718 millones de vistas en 24 horas

Keanu Reeves y el misterio de ‘Matrix 5′: ¿volverá Neo a la acción?

MUNDO

La nueva cara del Coliseo:

La nueva cara del Coliseo: vestigios recuperados y mármol travertino transforman al monumento más emblemático de Roma

Estados Unidos investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base de Medio Oriente durante una misión de combate

La guerra en Irán interrumpe las negociaciones sobre Ucrania: Moscú confirma una pausa y Zelensky presiona por reanudarlas

Persecución en Irán: en medio de la guerra, el régimen ejecutó a tres manifestantes, entre ellos un atleta profesional de 19 años

“Hay muchísimo miedo a la represión, nadie quiere salir a la calle”: así es la vida cotidiana en la Cuba bloqueada por Estados Unidos