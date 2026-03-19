“Por no respetar a mujeres casadas”: hallan asesinado a taxista en San Pedro Sula y dejan mensaje junto a su cuerpo

La desaparición y posterior hallazgo del cadáver de un taxista VIP conmocionó a la colonia Roca de Cristo, San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

La violencia volvió a golpear la ciudad de San Pedro Sula, luego de que un taxista fuera encontrado sin vida en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, en un hecho que ha generado consternación entre vecinos, familiares y el gremio del transporte.

La víctima fue identificada como Leandro García, de 33 años, conductor de taxi VIP y residente de la colonia Islas del Progreso, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares el lunes 16 de marzo, tras ser secuestrado alrededor de las 19:30 en la colonia Montefresco. La familia inició la búsqueda esa misma noche, motivada por la falta de noticias y el temor a un desenlace fatal.

Su cadáver fue encontrado dos días después en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, tras el aviso al Sistema Nacional de Emergencia 911, según confirmaron los agentes de la Policía Nacional al arribar al lugar.

Junto al cuerpo, las autoridades hallaron un rótulo de color verde con un mensaje intimidante, en el que citó: “Por no respetar las mujeres casadas”.

Las autoridades hondureñas hallaron el cuerpo de Leandro García junto a un mensaje intimidante, en un posible caso vinculado a crimen organizado. (Foto: Cortesía)

El automóvil de García, herramienta indispensable para su oficio, fue hallado abandonado la mañana del martes 17 de marzo, hecho que incrementó la angustia de la familia y el gremio de taxistas.

Especialistas en seguridad remarcan que la exposición constante en la vía pública y el contacto con desconocidos convierten a los conductores en objetivos particularmente desprotegidos.

El levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias forenses se llevaron a cabo siguiendo el protocolo, con la zona protegida por agentes policiales para conservar la escena. El cadáver fue trasladado a la morgue local, donde la autopsia buscará esclarecer el hecho.

La aparición del letrero amenazante junto al cuerpo constituye el eje de las indagaciones actuales. Analistas sostienen que este tipo de mensajes es habitual en bandas criminales que utilizan la intimidación para marcar territorio. No se descarta que el asesinato esté conectado a disputas personales.

La familia de García, lo describe como alguien dedicado a su pareja y a sus dos hijas menores. Su muerte generó un vacío profundo y consolidó el temor por la seguridad en San Pedro Sula. Vecinos de la colonia Roca de Cristo relatan que, aunque hechos violentos de tal calibre no habían ocurrido recientemente, la inseguridad se mantiene como una constante en la comunidad.

El sector del transporte reclama mayor protección tras el secuestro y asesinato de un conductor en condiciones de extrema vulnerabilidad. (Foto: Cortesía)

Según investigaciones de la policia nacionalse detalló que había sido denunciado en años anteriores, específicamente en 2018, por hechos relacionados con violencia doméstica.

Las autoridades policiales afirman que mantienen abiertas todas las líneas de investigación y analizan tanto el entorno personal de la víctima como posibles nexos con bandas criminales. Recogen pruebas materiales y testimonios para dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mediados de marzo de 2026 se han documentado al menos 473 homicidios a nivel nacional, una tendencia que mantiene a la región norte como una de las más afectadas, según reportes recogidos por el medio fuente.

Para los expertos, esta estadística refleja la magnitud de la problemática que enfrentan tanto taxistas como conductores privados, quienes deben operar en un contexto hostil y con escasa protección frente al crimen organizado y la delincuencia común.