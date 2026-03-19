Honduras aplicará la vacuna contra el sarampión en terminales aéreas, terrestres y marítimas ante la Semana Santa

La Secretaría de Salud lanza campaña preventiva de inmunización gratuita y segura en todos los centros de salud del país. /(Forbes Centroamérica)

Ante la alerta epidemiológica por el aumento de casos de sarampión en países de la región, la Secretaría de Salud de Honduras anunció el despliegue de brigadas de vacunación en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos del país.

Esta medida coincide con el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa, cuando se espera un incremento importante en la movilidad interna y externa de la población hondureña.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la vacunación contra el sarampión se establece como una recomendación preventiva y no constituye un requisito obligatorio para viajar a nivel nacional.

No se ha instruido a las aerolíneas ni a otros medios de transporte a exigir el carné de vacunación para la movilización de pasajeros dentro del país. Sin embargo, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso, las jornadas de vacunación se realizarán tanto en terminales como en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, así como en los centros fronterizos.

La Secretaría de Salud enfatizó que la vacuna es segura, gratuita y está disponible en todos los centros de salud del país. Se invita a la población a acudir de manera oportuna para inmunizarse, especialmente ante la proximidad de la Semana Santa y la posibilidad de exposición en eventos masivos o en desplazamientos internacionales.

La estrategia forma parte de una campaña ampliada de prevención para evitar la reintroducción y propagación del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por secreciones respiratorias y afectar principalmente a la población infantil.

Recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud

La vacunación contra el sarampión no es un requisito para viajar dentro de Honduras, pero se recomienda ante el aumento de casos.

Las autoridades sanitarias hicieron énfasis en la protección de los grupos más vulnerables y emitieron una serie de recomendaciones específicas:

Niños menores de dos años: Deben iniciar la aplicación de la primera dosis a los doce meses y completar el esquema de vacunación a los dieciocho meses.

Niños de seis meses a once meses con veintinueve días: Se recomienda una dosis extra de la vacuna si viajan hacia o desde países con brotes activos de sarampión, administrada dos semanas antes del viaje. Esta dosis no sustituye el esquema regular de vacunación.

Viajeros internacionales mayores de cinco años: Si se dirigen a países donde hay circulación del virus, deben aplicarse la vacuna si no pueden comprobar el antecedente vacunal, independientemente de la fecha del viaje.

Personas con enfermedades crónicas no controladas y embarazadas: Se les recomienda no viajar a países con brotes activos de sarampión y evitar lugares cerrados o eventos masivos.

Población general: Mantenerse informada a través de canales oficiales y acudir a los centros de salud para verificar el estado de su esquema de vacunación. La vacuna está contraindicada para mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como pacientes con VIH o cáncer. A estos grupos se les aconseja no viajar a destinos con circulación activa del virus. La Secretaría de Salud reiteró que la vigilancia epidemiológica se mantendrá activa y que la información a la población será una prioridad durante esta temporada.

Controles adicionales y contexto internacional

Hondureños que viajen a Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá deben presentar obligatoriamente su carné de vacunación contra el sarampión. (Redes sociales)

Según información publicada por el diario La Tribuna, la disposición sanitaria incluye la coordinación con el Instituto Nacional de Migración. A partir de ahora, los hondureños que viajen a Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá deberán presentar, de forma obligatoria, el carné de vacunación contra el sarampión, aplicado al menos catorce días antes de salir del país. Este requisito responde a la alerta vigente en la región y al flujo constante de viajeros por puntos fronterizos como Corinto, Agua Caliente y Florida, Copán.

Las autoridades informaron que el carné de vacunación podrá presentarse en formato físico o digital en el momento de abandonar el territorio nacional. Además, se implementarán controles sanitarios a las personas que ingresen a Honduras desde esos países. Si se detectan síntomas compatibles con sarampión, se aplicarán medidas de aislamiento preventivo para descartar contagios.

La decisión se toma en un contexto de alta movilidad, no solo por las vacaciones de Semana Santa, sino también ante la cercanía de eventos internacionales como la Copa Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, lo cual prevé un aumento significativo en el flujo de viajeros hondureños.

Expertos citados por La Tribuna recordaron que el sarampión puede contagiar entre doce y dieciocho personas a partir de un solo caso, por lo que la vacunación constituye la principal herramienta para evitar la propagación del virus. Las autoridades instaron a la ciudadanía a cumplir con las medidas y a mantenerse informada para proteger la salud pública durante la temporada vacacional.