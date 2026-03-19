Gobierno hondureño y empresa internacional impulsan modernización de Puerto Castilla para convertirlo en eje logístico regional

La iniciativa de modernización de Puerto Castilla busca ampliar el muelle para recibir buques de mayor tamaño y aumentar el flujo de mercancías internacionales. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, mantuvo una reunión con Renato Acuña, principal directivo de Dole Fresh Fruit International, para avanzar en la modernización de Puerto Castilla y consolidar su papel en el desarrollo portuario del Caribe hondureño como parte de una estrategia destinada a posicionar al país como centro logístico regional y generar nuevas oportunidades económicas a nivel nacional.

En este encuentro, el mandatario hondureño y el líder empresarial de Dole Fresh Fruit International coincidieron en la relevancia de transformar Puerto Castilla mediante un modelo que combine inversión pública y privada, además de la participación de socios estratégicos que contribuyan a ampliar las capacidades portuarias.

Esta iniciativa apunta a incrementar el flujo de mercancías y atraer nuevas rutas comerciales, en un contexto regional en el que países vecinos han realizado inversiones significativas en sus propias terminales marítimas durante los últimos años, lo que impulsa a Honduras a acelerar su proceso de modernización para no quedar rezagado en la competencia portuaria internacional.

La agenda acordada durante la reunión incluye la modernización de los sistemas logísticos y administrativos del puerto, incorporando tecnologías que agilicen la gestión operativa, reduzcan los tiempos de espera y aseguren mayor transparencia en los procesos.

La colaboración público-privada liderada por Dole Fresh Fruit International promete fortalecer la red logística de Honduras y mejorar los servicios portuarios regionales. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Según el análisis de Dole Fresh Fruit International, la eficiencia operativa es hoy un factor crítico para la competitividad portuaria mundial, por lo que resulta central en la visión de revolución logística planteada por ambas partes.

La participación de Dole en el proyecto destaca por su experiencia en cadenas de suministro internacionales y su prolongada presencia en el comercio de productos agrícolas en Honduras.

A partir de esta trayectoria, Acuña propuso evaluar nuevas inversiones no solo en infraestructura física, sino también en la capacitación de capital humano y el fortalecimiento institucional, para situar a Puerto Castilla como un nodo estratégico en la red logística centroamericana. La expectativa es que estas inversiones se traduzcan en dinamismo económico y perfeccionamiento de los servicios portuarios.

El gobierno hondureño ha delineado el proyecto como parte de una política nacional orientada a convertir al país en centro logístico clave, favorecido por su ubicación geográfica entre el Atlántico y el Pacífico. Este plan contempla la construcción y rehabilitación de corredores terrestres que conecten ambos océanos, con Puerto Castilla como pieza fundamental para atraer inversión extranjera directa y dinamizar la economía nacional.

La modernización portuaria de Puerto Castilla prevé generar empleo local y dinamizar la economía del Caribe hondureño mediante mayores oportunidades laborales. (Foto: Archivo)

Uno de los beneficios sociales más esperados, según el Ejecutivo, es la generación de empleo local. Las obras de expansión y modernización portuaria podrían traducirse en nuevas fuentes laborales para las comunidades del Caribe hondureño, una zona históricamente rezagada en índices de desarrollo económico.

Además, la mejora del puerto impactaría en sectores complementarios como transporte, logística, comercio e industria, facilitando la conectividad y reduciendo costos operativos, factores clave para crear un entorno atractivo para la inversión.

Durante la reunión entre Nasry Asfura y Renato Acuña, ambas partes subrayaron la necesidad de diálogo fluido y coordinación estrecha para convertir los acuerdos en avances concretos. La visión compartida pretende ubicar a Puerto Castilla como un hub logístico capaz de atender a buques de gran escala, optimizar las operaciones y convertirse en motor de desarrollo tanto para Honduras como para la región centroamericana.

El fortalecimiento portuario propuesto por DOLE tendría un efecto multiplicador en el resto de actores económicos nacionales. Al ampliar y modernizar Puerto Castilla, se espera que aumente la llegada de empresas vinculadas a transporte, logística y servicios, acelerando la integración de Honduras al comercio internacional y fomentando la competitividad regional.

Según autoridades, ituar a Puerto Castilla en el centro de la red logística de Centroamérica permitiría a Honduras evitar el rezago respecto de países vecinos que han invertido recientemente en sus terminales marítimas, consolidando su papel en las rutas comerciales globales.