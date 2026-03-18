Honduras

Honduras: Fiscalía revela testigo clave que vincula a exjefe militar con narcos y presunto pago de un millón de dólares

Este señalamiento, se produce mientras el Congreso Nacional discute la posible aprobación de amnistías a favor de ex jerarcas militares

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El testimonio clave de un
El testimonio clave de un testigo protegido bajo juramento avala la denuncia sobre el soborno entregado a Romeo Vásquez Velásquez en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, acusó públicamente al exjefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez de participar en reuniones con narcotraficantes y recibir un millón de dólares en efectivo.

De acuerdo con lo anunciado por Zelaya, el Ministerio Público dispone del testimonio de un testigo protegido que, bajo juramento y ante un tribunal, implicó a Vásquez Velásquez en una reunión celebrada en San Pedro Sula. Según la declaración, el excomandante habría sido acompañado por el testigo a dicho encuentro, donde recibió cantidades específicas: 680 mil dólares en una bolsa y 320 mil dólares en otra, sumando un total de un millón de dólares.

Esta denuncia no se limita a un episodio aislado. El testimonio comprende la descripción de otros encuentros, también de carácter clandestino, en los que Vásquez Velásquez habría recibido dinero de supuestos capos del narcotráfico, aunque en estos casos el testigo no especificó los montos implicados.

El fiscal general subrayó que este relato, validado formalmente ante un juez, forma parte de una investigación más amplia que desde mayo de 2025 se nutre de diversas pruebas, incluido un “narcovideo” difundido por el Ministerio Público y presentado como punto de partida para la intensificación de las pesquisas.

ARCHIVO: Romeo Vásquez Velásquez niega
ARCHIVO: Romeo Vásquez Velásquez niega los señalamientos y denuncia una persecución política en el contexto de la lucha anticorrupción hondureña. (Foto: EFE/STR)

“El testigo ha jurado decir la verdad ante un juez. Esa es la verdad que el pueblo hondureño debe conocer”, sostuvo Johel Zelaya, refiriéndose a la validez jurídica del testimonio. La cifra exacta del supuesto soborno, un millón de dólares en dos entregas separadas, proporciona un anclaje concreto a la acusación y diferencia esta causa de otras investigaciones ventiladas públicamente en Honduras.

En una intervención que buscó afianzar la postura institucional, el fiscal rechazó las voces que lo acusan de actuar por intereses políticos y reiteró: “No voy a ceder ante los corruptos, seguiré con la misma contundencia luchando contra la corrupción y el crimen organizado”.

El director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, ratificó la gravedad del escenario y explicó: “Los cárteles que operan en Honduras lo hacen con apoyo de estructuras criminales internacionales”, destacando la complejidad y alcance del fenómeno.

El fiscal confirma operativos y
El fiscal confirma operativos y avances en investigaciones sobre el desvío de fentanilo, una sustancia clave para las drogas sintéticas en Honduras. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Romeo Vásquez Velásquez respondió de inmediato, rechazando categóricamente los señalamientos. Calificó de “mentiroso” al fiscal y tachó la investigación de persecución política: “Con pruebas falsas no me va a doblar a mí… si las tuviera, ya las habría presentado”.

Afirmó que las acusaciones buscan dañar su imagen y la de su familia y denunció una supuesta estrategia para desacreditarlo. Dijo también: “No va a venir nadie a manchar mi nombre”, y aseguró que presentará pruebas para desmentir los señalamientos cuando sea necesario.

El exjefe militar expresó no temer a un posible proceso judicial e insistió en que el “juicio político” debería dirigirse contra el propio fiscal. En su opinión, la causa responde a intereses de poder y evidencia un caso de “justicia selectiva”. Vásquez Velásquez defendió su trayectoria, declarando: “Yo he servido a este país con honor”.

El Ministerio Público sostiene la firmeza y solidez de las investigaciones y ha reiterado la necesidad de fortalecer su presupuesto para combatir el crimen organizado de manera efectiva. Según Zelaya, el combate frontal a estas redes incluye la reciente designación de nuevos funcionarios, como Ramiro Muñoz en la DLCN

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