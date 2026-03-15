El convenio entre Honduras y Estados Unidos impulsa inversión millonaria en la red sanitaria

El Gobierno de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de USD 46,6 millones para reforzar el sistema sanitario nacional y mejorar la vigilancia epidemiológica. (Cortesía: CESPAD)

El Gobierno de Honduras ha firmado un convenio con Estados Unidos por USD 46,6 millones para reforzar el sistema sanitario nacional de manera integral y de aplicación inmediata. El objetivo de estos fondos, según informó el subsecretario de salud pública Eduardo Midence al medio TVC, es fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país y mejorar la capacidad nacional de respuesta y detección frente a enfermedades transmisibles, ante el contexto regional de nuevos brotes en las Américas.

El acuerdo con Estados Unidos destina USD 46,6 millones al fortalecimiento del sistema sanitario en Honduras

La cooperación internacional permitirá la contratación de médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y especialistas, así como el refuerzo de los laboratorios estatales y el programa nacional de vacunación. De acuerdo con Midence, estos recursos se destinarán no solo al aumento de personal sanitario, sino también a la adquisición de vacunas, la capacitación de equipos de respuesta rápida y la mejora de las capacidades para detectar y manejar brotes epidémicos.

En una respuesta directa proporcionada al medio TVC, Midence detalló: “Estos fondos serán destinados para el fortalecimiento del sistema sanitario de Honduras, específicamente en nuestros puntos de entrada para temas de vigilancia sanitaria. Cabe recalcar que estos puntos de entrada no solamente es contratación de recursos humanos, sino fortalecimiento de nuestros laboratorios, fortalecimiento de nuestro sistema de vacunación.” El subsecretario destacó la importancia de mejorar el sistema de alerta temprana en los controles aéreos, terrestres y marítimos de Honduras.

La cooperación internacional destina fondos para la contratación de médicos, enfermeros, técnicos y especialistas en salud pública en Honduras. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

La situación actual de la cobertura de vacunación en Honduras fue un eje central del anuncio. El país, que históricamente alcanzaba coberturas de hasta 96% en inmunización infantil, enfrenta en la actualidad caídas de hasta 60% en algunos sectores. De acuerdo con Midence, la disminución en el porcentaje de niños vacunados se tradujo en brotes recientes de enfermedades como el sarampión y la tosferina. Confirmó que la tosferina ha provocado la muerte de más de nueve menores de un año en el país, todos sin ninguna dosis de vacuna, según sus declaraciones a TVC.

El subsecretario Midence señaló que la baja cobertura representa una oportunidad de mejora y se comprometió a restablecer el liderazgo de Honduras en inmunización en la región de las Américas.

Honduras será sede de la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas tras la caída en cobertura

El acuerdo bilateral se concentra en fortalecer los puntos de entrada a Honduras, abarcando controles aéreos, terrestres y marítimos con enfoque en alerta temprana sanitaria. (Freepik)

Como parte del esfuerzo de recuperación, el gobierno hondureño, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organizará próximamente la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas, evento normalmente realizado en Canadá y otros países. Según declaraciones al medio TVC, el presidente hondureño dará inicio a estas jornadas en fechas que serán anunciadas próximamente.

Para garantizar el éxito de este plan, Midence hizo un llamado a la corresponsabilidad compartida entre el Estado y las familias, subrayando que la falta de vacunación en menores es un desafío conjunto que requiere la participación de padres, madres y cuidadores. Por su parte, la secretaria general de Salud, Ivette Benítez, declaró a TVC: “Totalmente listos y comprometidos con nuestro país, como dice nuestro presidente.”

El acuerdo firmado con Estados Unidos representa, en opinión de las autoridades sanitarias hondureñas citadas por TVC, no solo un reforzamiento inmediato mediante la contratación masiva de personal, sino un fortalecimiento estructural del sistema de salud y la red de laboratorios, situando a Honduras en mejores condiciones para responder ante eventuales emergencias sanitarias en la región.