Honduras

El convenio entre Honduras y Estados Unidos impulsa inversión millonaria en la red sanitaria

La transferencia de fondos busca fortalecer la vigilancia sanitaria en puntos estratégicos, optimizar la capacitación de personal y reforzar la infraestructura de laboratorios frente a nuevas amenazas epidemiológicas en el país centroamericano

Guardar
El Gobierno de Honduras y
El Gobierno de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de USD 46,6 millones para reforzar el sistema sanitario nacional y mejorar la vigilancia epidemiológica. (Cortesía: CESPAD)

El Gobierno de Honduras ha firmado un convenio con Estados Unidos por USD 46,6 millones para reforzar el sistema sanitario nacional de manera integral y de aplicación inmediata. El objetivo de estos fondos, según informó el subsecretario de salud pública Eduardo Midence al medio TVC, es fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país y mejorar la capacidad nacional de respuesta y detección frente a enfermedades transmisibles, ante el contexto regional de nuevos brotes en las Américas.

El acuerdo con Estados Unidos destina USD 46,6 millones al fortalecimiento del sistema sanitario en Honduras

La cooperación internacional permitirá la contratación de médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y especialistas, así como el refuerzo de los laboratorios estatales y el programa nacional de vacunación. De acuerdo con Midence, estos recursos se destinarán no solo al aumento de personal sanitario, sino también a la adquisición de vacunas, la capacitación de equipos de respuesta rápida y la mejora de las capacidades para detectar y manejar brotes epidémicos.

En una respuesta directa proporcionada al medio TVC, Midence detalló: “Estos fondos serán destinados para el fortalecimiento del sistema sanitario de Honduras, específicamente en nuestros puntos de entrada para temas de vigilancia sanitaria. Cabe recalcar que estos puntos de entrada no solamente es contratación de recursos humanos, sino fortalecimiento de nuestros laboratorios, fortalecimiento de nuestro sistema de vacunación.” El subsecretario destacó la importancia de mejorar el sistema de alerta temprana en los controles aéreos, terrestres y marítimos de Honduras.

La cooperación internacional destina fondos
La cooperación internacional destina fondos para la contratación de médicos, enfermeros, técnicos y especialistas en salud pública en Honduras. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

La situación actual de la cobertura de vacunación en Honduras fue un eje central del anuncio. El país, que históricamente alcanzaba coberturas de hasta 96% en inmunización infantil, enfrenta en la actualidad caídas de hasta 60% en algunos sectores. De acuerdo con Midence, la disminución en el porcentaje de niños vacunados se tradujo en brotes recientes de enfermedades como el sarampión y la tosferina. Confirmó que la tosferina ha provocado la muerte de más de nueve menores de un año en el país, todos sin ninguna dosis de vacuna, según sus declaraciones a TVC.

El subsecretario Midence señaló que la baja cobertura representa una oportunidad de mejora y se comprometió a restablecer el liderazgo de Honduras en inmunización en la región de las Américas.

Honduras será sede de la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas tras la caída en cobertura

El acuerdo bilateral se concentra
El acuerdo bilateral se concentra en fortalecer los puntos de entrada a Honduras, abarcando controles aéreos, terrestres y marítimos con enfoque en alerta temprana sanitaria. (Freepik)

Como parte del esfuerzo de recuperación, el gobierno hondureño, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organizará próximamente la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas, evento normalmente realizado en Canadá y otros países. Según declaraciones al medio TVC, el presidente hondureño dará inicio a estas jornadas en fechas que serán anunciadas próximamente.

Para garantizar el éxito de este plan, Midence hizo un llamado a la corresponsabilidad compartida entre el Estado y las familias, subrayando que la falta de vacunación en menores es un desafío conjunto que requiere la participación de padres, madres y cuidadores. Por su parte, la secretaria general de Salud, Ivette Benítez, declaró a TVC: “Totalmente listos y comprometidos con nuestro país, como dice nuestro presidente.”

El acuerdo firmado con Estados Unidos representa, en opinión de las autoridades sanitarias hondureñas citadas por TVC, no solo un reforzamiento inmediato mediante la contratación masiva de personal, sino un fortalecimiento estructural del sistema de salud y la red de laboratorios, situando a Honduras en mejores condiciones para responder ante eventuales emergencias sanitarias en la región.

Temas Relacionados

Gobierno de HondurasVacunación InfantilEnfermedades TransmisiblesOrganización Panamericana de la Salud

Últimas Noticias

“Decían que nadie se subiría con otra mujer”: La historia de la salvadoreña que revolucionó el transporte femenino

Lorena fundó Línea Rosa en El Salvador para romper el estigma de que el transporte es “cosa de hombres”. Doce años después, su empresa de movilidad exclusiva para mujeres creció un 1,000%

“Decían que nadie se subiría

Tragedia aérea en Guatemala: Siniestro deja tres fallecidos y un sobreviviente

Las autoridades reportaron el fallecimiento de tres ocupantes y una persona herida de gravedad tras el desplome de una aeronave tipo Cessna 182, lo que activó protocolos de emergencia y movilización de equipos de rescate

Tragedia aérea en Guatemala: Siniestro

Banqueros panameños se oponen a proyecto de ley que elimina deudas sin orden judicial

El gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que pedirá al presidente José Raúl Mulino que vete la iniciativa legislativa

Banqueros panameños se oponen a

La embajada de Estados Unidos denuncia trato cruel contra ancianos y enfermos en Nicaragua

Autoridades estadounidenses advierten sobre severidad creciente en el trato hacia figuras opositoras ancianas bajo custodia oficialista, mientras organismos internacionales aumentan presión por cambios en el escenario nacional.

La embajada de Estados Unidos

“Una batalla tras otra” y “Sinners” marcan un año de duelos cerrados para los Óscar, según crítico salvadoreño

El crítico salvadoreño Rolando Medina López desgrana sus apuestas sobre las películas, directores y actores favoritos de la temporada en diálogo con Infobae. Entre análisis estadístico y pasión cinéfila, anticipa una de las competencias más reñidas de los últimos años y explica por qué.

“Una batalla tras otra” y

TECNO

YouTube en Argentina: la lista

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Estudio sugiere que los juguetes con IA pueden representar un riesgo de seguridad para los niños

Cómo funciona el detector de WhatsApp que alerta sobre enlaces vinculados a estafas

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

ENTRETENIMIENTO

Sebastian Bach habló por primera

Sebastian Bach habló por primera vez sobre el episodio en que Christina Applegate dejó a Brad Pitt por él

Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead

Sarah Michelle Gellar habla sobre el futuro del remake de ‘Buffy la cazavampiros’: “Quería que lo escucharan de mí”

La guitarra de David Gilmour de Pink Floyd alcanza un precio récord en una subasta en Nueva York

Dave Mustaine prepara un salto del rock a la actuación y la mentoría artística

MUNDO

El régimen norcoreano realizó ejercicios

El régimen norcoreano realizó ejercicios militares con 12 lanzacohetes en medio de las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

Operación Furia Épica: EEUU desplegó un bombardero B-52 en una misión nocturna contra Irán

La Unión Europea decidió prorrogar las sanciones contra 2.600 personas y entidades por su vínculo con la invasión a Ucrania

Donald Trump habló sobre el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei: “He oído que no está vivo”

Otras tres futbolistas iraníes renunciaron al asilo en Australia y regresaron a su país: “Están siendo fuertemente intimidadas”