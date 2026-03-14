Honduras celebra el Día del Deportista y honra a sus figuras

El Día del Deportista Hondureño se celebra cada 14 de marzo en honor a la disciplina y esfuerzo de los atletas nacionales. (Cortesía: Radio House)

El 14 de marzo, Honduras rinde homenaje a sus atletas con la celebración del Día del Deportista Hondureño, una fecha que reconoce la disciplina, el esfuerzo y la pasión de quienes representan al país en diversas disciplinas. Según información oficial, esta conmemoración fue instituida en 1948 por el Congreso Nacional bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino, mediante el Decreto 76, con el objetivo de fomentar la participación deportiva y resaltar el valor de quienes han elevado el nombre del país.

La creación de esta efeméride tiene su origen en la búsqueda de promover valores como la perseverancia, la salud y el orgullo nacional que aporta el deporte, según datos de organismos oficiales. La primera celebración coincidió con un hecho relevante para la comunidad deportiva: el 15 de marzo de 1948 se inauguró el Estadio Nacional de Tegucigalpa, un espacio que se convirtió en símbolo de la actividad atlética hondureña.

A lo largo de los años, diferentes instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), han impulsado actividades y reconocimientos para atletas de distintas disciplinas. Estas iniciativas subrayan el impacto positivo del deporte en la juventud y el desarrollo personal, según reportes de medios locales y entidades educativas.

La conmemoración fue creada en 1948 bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino mediante el Decreto 76 para promover el deporte en Honduras. (Cortesía: Radio House)

Figuras del deporte hondureño alcanzan reconocimiento internacional, con el fútbol como principal referente

El deporte hondureño ha producido figuras de renombre internacional, especialmente en el fútbol. David Suazo es considerado uno de los máximos exponentes en el extranjero, tras una destacada carrera en la Serie A italiana y la obtención del campeonato con el Inter de Milán. Otro referente es Carlos Pavón, quien se consolidó como el máximo goleador histórico de la selección nacional y fue pieza clave en la clasificación al Mundial de 2010.

La historia del fútbol hondureño también está marcada por jugadores como José Enrique “Coneja” Cardona, quien tuvo un paso sobresaliente por el Atlético de Madrid, así como por el defensa Maynor Figueroa, reconocido por superar las 170 apariciones con la selección. Gilberto Yearwood, legendario mediocampista, dejó su huella en el fútbol español.

En otros deportes, Honduras ha contado con destacados representantes. Mauricio Dubón alcanzó notoriedad al convertirse en campeón de la Serie Mundial en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con los Astros de Houston, según datos oficiales. En el boxeo internacional, Teófimo López, nacido en Estados Unidos de padres hondureños, ha conquistado múltiples campeonatos mundiales. La leyenda de la NFL Steve Van Buren, originario de La Ceiba, figura en el Salón de la Fama del fútbol americano.

El deporte hondureño brilla también en el béisbol, el boxeo y la NFL con Mauricio Dubón, Teófimo López y Steve Van Buren, respectivamente. Credit: James A. Pittman-Imagn Images

El listado de atletas sobresalientes se amplía con nombres como Ana Joselina Fortín, exnadadora olímpica con una destacada trayectoria individual, Rolando Palacios, considerado el mejor velocista en la historia del país, y Kevin Mejía, luchador grecorromano con logros a nivel continental.

La celebración del Día del Deportista Hondureño no solo reconoce los logros individuales, sino que también resalta el papel del deporte como motor de integración social y de promoción de hábitos saludables. La efeméride se mantiene como un recordatorio anual del compromiso nacional con el desarrollo y el reconocimiento del talento deportivo.