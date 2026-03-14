Honduras

Estrangulan y abandonan cuerpo de miembro de la comunidad LGBTQ+ en un puente en Honduras

Los equipos de investigación de la policía y especialistas de medicina forense iniciaron el levantamiento cadavérico hacia las 5:30 de la mañana. El procedimiento concluyó a las 6:10 am.

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La policía hondureña investiga el
La policía hondureña investiga el crimen bajo el puente de la colonia El Carrizal, un punto estratégico de conexión vial en Tegucigalpa. (Foto: Redes sociales)

La madrugada del viernes 13 de marzo marcó un nuevo episodio de violencia en la capital de Honduras. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, miembro de la comunidad LGBTQ+, en un transitado sector de Comayagüela. Envuelto en sábanas, el cadáver fue hallado bajo el puente del retorno en la colonia El Carrizal, un punto clave de conexión vial. Este hallazgo dio inicio a una investigación sobre las circunstancias del homicidio.

Durante este tiempo, los agentes inspeccionaron la escena y recolectaron pruebas, entre ellas documentación relevante para el curso del caso. El cuerpo correspondía a un hombre de entre 25 y 30 años, que no portaba documentos de identificación personal.

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue la vestimenta de la víctima, llevaba un vestido negro, una chamarra ocre y una faja moldeadora negra. Estas características llevaron a que se identificara como miembro de la comunidad LGBTQ+. El informe forense reseñó la presencia de varios tatuajes, cuyo registro será clave en los próximos días para la identificación por parte de familiares.

Las autoridades encontraron casquillos ‘Luger’
Las autoridades encontraron casquillos ‘Luger’ y una bolsa plástica junto al cadáver, pruebas clave que pasan a análisis técnico en el proceso penal. (Foto: Redes sociales

El proceso realizado en el sitio indicó que la muerte se produjo por asfixia por estrangulamiento, calculando que ocurrió entre tres y cuatro horas antes de la intervención policial. El examen externo del cadáver mostró una herida contusa en el mentón y hematomas en el lado izquierdo del rostro. Este conjunto de lesiones sugieren una agresión física previa al fallecimiento. Además, la autopsia preliminar describió un surco completo en el cuello, típico de los casos de estrangulamiento.

Durante la inspección, los agentes hallaron objetos posiblemente ligados al hecho, una bolsa plástica y dos casquillos metálicos. Los casquillos estaban marcados con la inscripción “Luger”, correspondiente a munición compatible con ciertas armas de fuego, aunque hasta el momento no se ha confirmado relación directa con la causa de muerte. Según indicaron, todos los indicios fueron embalados bajo protocolos periciales y serán materia de análisis técnico.

La ubicación del cuerpo en una de las zonas más transitadas de Comayagüela centra la atención en la búsqueda de testigos o imágenes de cámaras de seguridad. Comercios y viviendas cercanas cuentan con sistemas de videovigilancia, por lo que la policía solicitará estos registros para verificar posibles movimientos o presencias sospechosas previas al hallazgo.

Las autoridades instan a cualquier persona con información o datos sobre la identidad de la víctima a colaborar con la investigación, ante la dificultad que supone la ausencia de documentos para esclarecer aspectos claves sobre el origen y el entorno social del fallecido.

El Ministerio Público resguarda el
El Ministerio Público resguarda el cuerpo mientras espera la llegada de familiares para la identificación y profundiza la investigación forense. (Foto: Redes sociales)

El hallazgo, registrado específicamente sobre la gasolinera UNO de la colonia El Carrizal, corresponde a un punto de alta circulación vehicular y peatonal, lo que aumenta la expectativa de obtener datos relevantes que permitan reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

De acuerdo con los agentes en el lugar, la presencia de cámaras de seguridad privadas podría resultar esencial para determinar si el cuerpo fue abandonado bajo el puente o si el homicidio ocurrió en ese mismo espacio. El acceso y análisis de estos registros ya forman parte del plan investigativo de las autoridades.

La existencia de heridas visibles, los indicios balísticos y el contexto social de la víctima ponen de manifiesto la complejidad de la violencia en Tegucigalpa y Comayagüela. Este caso se suma a los homicidios sin resolver que enfrenta la policía hondureña, que persiste en su labor para establecer el móvil, identificar responsables y dar respuesta a las demandas de justicia que plantea la comunidad LGBTQ+ y la sociedad en general.

El cuerpo permanecerá bajo resguardo en la morgue del Ministerio Público hasta la identificación definitiva y la posterior entrega a sus familiares.

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