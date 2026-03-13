Honduras registra tercer masacre en menos de una semana, cinco nuevas victimas mortales

Las autoridades hondureñas intensifican los operativos policiales tras el ataque ocurrido en la aldea El Espino, zona estratégica para el tráfico ilícito. (Foto: Redes Sociales

Según informes de la Policía Nacional, el ataque se produjo en la aldea El Espino, un corredor montañoso zona que ha sido identificada como ruta habitual para esquivar los operativos policiales, donde en días recientes se han intensificado los patrullajes tras otros episodios violentos.

El hallazgo de los cuerpos motivó la intervención inmediata de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena para recolectar pruebas.

Los agentes encontraron a cinco hombres, jóvenes en su mayoría, con múltiples impactos de bala; algunos presentaban mutilaciones y portaban chalecos antibalas.

Además, entre las pertenencias de los fallecidos se localizaron camisetas con la inscripción “Cartel del Diablo C.D.D.” y gráficos de paquetes de droga y armas doradas. Este elemento, señalado por los investigadores, fortalece la hipótesis de que las víctimas mantenían vínculos directos con actividades ilícitas en la región, como el microtráfico de drogas y la extorsión.

La violencia en Sulaco no constituye un caso aislado. La masacre de El Espino representa el segundo crimen múltiple en el municipio en menos de siete días

Investigadores plantean hipótesis de venganza y disputa territorial entre bandas por el control del microtráfico y la extorsión en el corredor nororiente. (Foto: redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe relación entre ambos escenarios violentos, aunque la proximidad temporal y el contexto delictivo abren interrogantes sobre una posible escalada de enfrentamientos entre bandas.

En el sitio del ataque, la presencia de armas de grueso calibre y la indumentaria hallada en los cuerpos fueron consignadas como señales claras de que el grupo asesinado operaba bajo la estructura del denominado Cartel del Diablo, liderado por “El Esteban”, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional.

Tras recibir los reportes de la balacera, los agentes desarrollaron un dispositivo de seguridad en las comunidades aledañas y reforzaron los controles en los accesos a las zonas montañosas, con el objetivo de ubicar a los posibles responsables y evitar un nuevo aumento de la violencia. Al finalizar la jornada, las autoridades no habían informado capturas relacionadas con el caso.

El subcomisionado Eduardo Rivera, de la Policía Nacional de Honduras, afirmó que se han establecido varias líneas de investigación. Explicó que las primeras indagaciones apuntan a dos escenarios principales, que el múltiple homicidio haya sido una venganza entre estructuras criminales, o bien el resultado de un enfrentamiento motivado por la disputa del control sobre actividades ilícitas, en especial la extorsión y el microtráfico en el corredor nororiente de Honduras.

La Policía Nacional refuerza la seguridad en las zonas montañosas de Sulaco para ubicar a los responsables y prevenir nuevos episodios violentos. (Foto:Redes sociales)

Según el subcomisionado: “Ellos se dedican al microtráfico y se dedican a la extorsión, pues tienen múltiples enemigos; entonces el día de hoy tuvieron un enfrentamiento entre bandas y a estas cinco personas les quitaron la vida”, declaró en el informe policial.

También detalló que la emboscada ocurrió en una ruta frecuentada por estos grupos para evadir la presencia policial, y agregó que los agresores conocían los movimientos de sus víctimas, lo que permitió realizar un ataque sorpresivo de alto grado de violencia.

En las horas posteriores al ataque, los forenses identificaron a dos de los fallecidos: César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino, ambos jóvenes presuntamente vinculados al Cartel del Diablo. Las autoridades siguen el proceso para identificar los otros tres cuerpos mediante reconocimiento familiar y análisis pericial, mientras los operativos policiales continúan activos en la zona.

La recurrencia de hechos como este mantiene la preocupación de la población en niveles elevados. Líderes comunitarios solicitan a las autoridades el aumento de estrategias de seguridad para contener la violencia y reducir el riesgo de que los enfrentamientos entre grupos criminales generen nuevas víctimas en Sulaco y los alrededores