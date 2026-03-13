Accidente de bus en Honduras deja varios heridos investigan si conductor “peleaba ruta” o fallas mecánicas

El autobús interurbano cayó desde el puente de Los Pinos, municipio de El Porvenir, lo que activó la respuesta de bomberos y Cruz Roja Hondureña. (Foto: Redes Sociales)

Al menos 16 personas heridas fue el saldo que dejó la caída de un autobús interurbano desde el puente Quebrada Seca, en la comunidad de Los Pinos, municipio de El Porvenir, al norte de Honduras.

El percance en Quebrada Seca, se produjo cuando el autobús perdió el control y precipitó a la hondonada bajo el puente. Testigos informaron que el conductor de la unidad “venía peleando ruta”, lo que significa que competía con otro vehículo por captar más pasajeros. Según relataron, circulaba a gran velocidad y ejecutaba maniobras peligrosas, que expuso a un alto riesgo a sus pasajeros.

Hay quienes consideran que el incidente pudo derivarse de posibles fallas mecánicas que pudieron haber sido determinantes en el desenlace, una hipótesis que la Policía Nacional de Honduras y las autoridades de tránsito mantienen bajo investigación. El impacto fue de tal magnitud que varios pasajeros resultaron gravemente lesionados tras ser expulsados del vehículo durante la caída.

Testigos informaron que pasajeros salieron expulsados del autobús durante el descenso, agravando la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. (Foto: Redes sociales)

Unidades de rescate y ambulancias llegaron de inmediato al lugar, gestionando la atención y el traslado de los heridos. De los dieciséis lesionados, diez requirieron internación hospitalaria de emergencia, mientras que el resto recibió atención in situ por los servicios de socorro.

Equipos médicos y personal de emergencia se enfocaron en estabilizar a los pacientes, proporcionar primeros auxilios y asegurar la zona para evitar nuevos incidentes. La coordinación de la evacuación y el control del flujo vehicular en el puente formaron parte de las primeras acciones implementadas para contener las consecuencias del accidente.

Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, indican que se trata de una problemática estructural, muchos conductores carecen de licencia, incumplen la revisión vehicular y omiten la utilización de casco y chaleco reflectivo, una omisión que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha resultado fatal para numerosas familias hondureñas.

Sobre esta realidad, enfatizan en que: “Facilitar una motocicleta a alguien sin licencia es un error grave que podría costar la vida de un ser querido.”

Investigan si fallas técnicas del autobús o el mal estado de la carretera influyeron en la tragedia ocurrida en las rutas cercanas a La Ceiba. (Foto: Redes sociales)

<b>Principal causa de muerte</b>

En Honduras, los accidentes viales sigue siendo la principal causa de muerte y la mayoría de victimas son motociclistas. Durante el reciente fin de semana, 18 motociclistas murieron en accidentes ocurridos en diversos puntos del país, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Esta cifra eleva a 141 las víctimas fatales en lo que va de 2024 solo entre este sector, un indicador que subraya el liderazgo de los accidentes viales como principal causa de muerte en Honduras, como informó el organismo vial. Tales números otorgan dimensión nacional a un problema que afecta tanto a particulares como al transporte público.

Ante el crecimiento sostenido de los siniestros viales, el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Lenin Morell, demandó la adopción inmediata de medidas robustas. Entre las propuestas dirigidas a reducir la siniestralidad se encuentran la regulación estricta en la venta de motocicletas, la exigencia de seguro obligatorio con cobertura a terceros, el empleo de casco certificado y chaleco reflectivo, y controles periódicos al transporte público para asegurar condiciones mecánicas y de seguridad.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y el cumplimiento normativo, dos frentes en los que, según reconocen las autoridades, la ciudadanía y los operadores del transporte deben comprometerse de modo más decidido.

Denunciar las irregularidades y vigilar el proceder de menores y jóvenes al volante forman parte del llamado principal para revertir una tendencia de fatalidad en las carreteras hondureñas.