Honduras

Nasry Asfura participa en la toma de posesión del presidente de Chile y reafirma los lazos históricos entre ambas naciones

El evento, celebrado en el edificio del Congreso Nacional de Chile, congregó a líderes internacionales y representantes diplomáticos de múltiples países

Guardar
Honduras y Chile cumplen 160
Honduras y Chile cumplen 160 años de relaciones diplomáticas, destacando colaboraciones en comercio, educación, cultura y desarrollo técnico. (Foto: Cortesía)

La histórica participación del presidente de Honduras Nasry Asfura en la investidura de José Antonio Kast como nuevo jefe de Estado de Chile, realizada el 11 de marzo, marcó no solo un respaldo público al proceso democrático chileno, sino también un gesto de consolidación de más de 160 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La ceremonia se convirtió en una plataforma para que Honduras reafirmara su compromiso con la cooperación internacional y la promoción de alianzas estratégicas que potencien el desarrollo económico y la presencia regional.

Tanto la asistencia de Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, como la participación activa de la delegación oficial, subrayaron la intención hondureña de renovar la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión.

El 29 de marzo, Honduras y Chile conmemorarán oficialmente 160 años de relaciones diplomáticas, un vínculo, ha abarcado colaboraciones en comercio, educación, cultura y desarrollo técnico. Durante la recepción en el Palacio de Cerro Castillo, las delegaciones dialogaron sobre proyectos de cooperación y evaluaron los desafíos regionales, mostrando la voluntad política de ambas partes para reforzar la agenda común.

Las delegaciones de Honduras y
Las delegaciones de Honduras y Chile dialogaron sobre proyectos de cooperación y desafíos regionales en el Palacio de Cerro Castillo. (Foto: Cortesía)

Nasry Asfura envió un mensaje de reconocimiento al pueblo chileno: “Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad”.

El gobierno hondureño, a través de Asfura, manifestó que “Honduras seguirá trabajando junto a las naciones amigas por un futuro de prosperidad para nuestros pueblos”, lo que reafirma el objetivo de establecer alianzas estratégicas que propicien proyectos de cooperación, inversión y crecimiento económico.

A lo largo de más de un siglo y medio, Honduras y Chile han compartido espacios multilaterales, promoviendo valores como la democracia, el desarrollo sostenible y la cooperación regional. Durante la toma de posesión, la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, impuso la banda presidencial a Kast, lo que reafirmó el traspaso democrático del poder como piedra angular de la estabilidad institucional.

La presencia de la delegación hondureña representó “un gesto de respaldo a los procesos democráticos en la región” y una muestra de la relevancia que Honduras concede a su política exterior, orientada a atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo nacional.

Honduras y Chile comparten una
Honduras y Chile comparten una agenda común en foros multilaterales, promoviendo la democracia, la cooperación técnica y el desarrollo sostenible. (Foto: Cortesía)

En sus declaraciones, Asfura afirmó: “Desde Chile reitero mi compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Honduras, buscando siempre oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país”.

Durante el evento, los mandatarios reafirmaron los lazos de amistad y cooperación entre Honduras y Chile. Esta participación subraya el compromiso hondureño con la colaboración regional y la profundización de las relaciones diplomáticas con el país sudamericano.

La jornada incluyó un saludo protocolar con las delegaciones, poniendo de manifiesto el interés común en mantener espacios de diálogo y entender la importancia de la cooperación para el desarrollo compartido.

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile consolidándose como uno de los líderes conservadores con mayor influencia en la política nacional. En su carrera ha alternado experiencia legislativa, dirección de partidos políticos y presencia en diversas elecciones presidenciales.

El nuevo mandatario ha tenido una participación activa en el debate público y es ampliamente conocido en el escenario político chileno.

Temas Relacionados

Hondurasgobiernopresidente de la repúblicaNasry AsfuraToma de posesiónPresidente ChileJosé Anotnio Kastlazos historicosacompañamientotraspaso de mando

Últimas Noticias

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año

La alerta Amber debe activarse desde el momento en que ocurra un supuesto extravío, sustracción, desaparición o paradero desconocido de un menor de edad

En Panamá han desaparecido 375

Turista estadounidense pierde la vida tras un incidente inesperado durante su visita a un volcán de El Salvador

Un ciudadano de origen norteamericano perdió la vida mientras visitaba una zona natural de Santa Ana, de acuerdo con la información confirmada por organismos estatales y personal militar que participaron en la extracción del cuerpo

Turista estadounidense pierde la vida

La crisis de incendios en El Salvador alcanzó el 98% de incremento en 2026 respecto al año anterior

Las estadísticas recopiladas por entidades estatales muestran una escalada significativa de episodios de fuego en distintas zonas, atribuyendo tanto a factores naturales como a acciones humanas la magnitud de este fenómeno

La crisis de incendios en

En su 195 periodo de sesiones en Guatemala la CIDH describe el crimen organizado como una amenaza grave

La comisión pone énfasis en la necesidad de estrategias estatales centradas en la prevención, la eficacia en la justicia y la reparación para las personas afectadas, evitando abordajes limitados o únicamente punitivos

En su 195 periodo de

Hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos es detenido en Olancho

Las autoridades aprehendieron a un ciudadano requerido por una corte estadounidense debido a supuestos delitos contra menores, después de labores de seguimiento e inteligencia coordinadas en el oriente del país

Hondureño solicitado en extradición por

TECNO

Sony confirma los juegos que

Sony confirma los juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Deluxe en marzo de 2026

Descubre cómo personalizar las fotos de tus contactos en llamadas con los nuevos Pixel 10a

Investigadores proponen usar ‘imanes invisibles’ para hacer computadoras 1.000 veces más rápidas

Meta queda en evidencia: su propio consejo advierte fallos en la detección de deepfakes en conflictos

WhatsApp permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS moviliza a

Concierto de BTS moviliza a Seúl: así se prepara la capital coreana para el multitudinario evento gratuito

Premios Oscar 2026: qué pasó con las estrellas de la selfie más famosa de Hollywood

“Zootopia 2″, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La nieta del dictador Benito Mussolini entra a la casa de Big Brother: Alessandra Mussolini será concursante de “Grande Fratello VIP 2026”

Taylor Swift vuelve a coronarse como la cantante más rica del mundo

MUNDO

Israel aseguró que está “logrando

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

Andrei Serbin Pont: “Irán no necesita controlar el estrecho de Ormuz, necesita asegurarse de que el costo de operar sea alto”

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

El nerviosismo en Wall Street provocó cierres a la baja debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio

Rusia restringió el acceso a internet y limitó servicios móviles en Moscú y otras regiones