Nasry Asfura participa en la toma de posesión del presidente de Chile y reafirma los lazos históricos entre ambas naciones

Honduras y Chile cumplen 160 años de relaciones diplomáticas, destacando colaboraciones en comercio, educación, cultura y desarrollo técnico. (Foto: Cortesía)

La histórica participación del presidente de Honduras Nasry Asfura en la investidura de José Antonio Kast como nuevo jefe de Estado de Chile, realizada el 11 de marzo, marcó no solo un respaldo público al proceso democrático chileno, sino también un gesto de consolidación de más de 160 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La ceremonia se convirtió en una plataforma para que Honduras reafirmara su compromiso con la cooperación internacional y la promoción de alianzas estratégicas que potencien el desarrollo económico y la presencia regional.

Tanto la asistencia de Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, como la participación activa de la delegación oficial, subrayaron la intención hondureña de renovar la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión.

El 29 de marzo, Honduras y Chile conmemorarán oficialmente 160 años de relaciones diplomáticas, un vínculo, ha abarcado colaboraciones en comercio, educación, cultura y desarrollo técnico. Durante la recepción en el Palacio de Cerro Castillo, las delegaciones dialogaron sobre proyectos de cooperación y evaluaron los desafíos regionales, mostrando la voluntad política de ambas partes para reforzar la agenda común.

Las delegaciones de Honduras y Chile dialogaron sobre proyectos de cooperación y desafíos regionales en el Palacio de Cerro Castillo. (Foto: Cortesía)

Nasry Asfura envió un mensaje de reconocimiento al pueblo chileno: “Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad”.

El gobierno hondureño, a través de Asfura, manifestó que “Honduras seguirá trabajando junto a las naciones amigas por un futuro de prosperidad para nuestros pueblos”, lo que reafirma el objetivo de establecer alianzas estratégicas que propicien proyectos de cooperación, inversión y crecimiento económico.

A lo largo de más de un siglo y medio, Honduras y Chile han compartido espacios multilaterales, promoviendo valores como la democracia, el desarrollo sostenible y la cooperación regional. Durante la toma de posesión, la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, impuso la banda presidencial a Kast, lo que reafirmó el traspaso democrático del poder como piedra angular de la estabilidad institucional.

La presencia de la delegación hondureña representó “un gesto de respaldo a los procesos democráticos en la región” y una muestra de la relevancia que Honduras concede a su política exterior, orientada a atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo nacional.

Honduras y Chile comparten una agenda común en foros multilaterales, promoviendo la democracia, la cooperación técnica y el desarrollo sostenible. (Foto: Cortesía)

En sus declaraciones, Asfura afirmó: “Desde Chile reitero mi compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Honduras, buscando siempre oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país”.

Durante el evento, los mandatarios reafirmaron los lazos de amistad y cooperación entre Honduras y Chile. Esta participación subraya el compromiso hondureño con la colaboración regional y la profundización de las relaciones diplomáticas con el país sudamericano.

La jornada incluyó un saludo protocolar con las delegaciones, poniendo de manifiesto el interés común en mantener espacios de diálogo y entender la importancia de la cooperación para el desarrollo compartido.

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile consolidándose como uno de los líderes conservadores con mayor influencia en la política nacional. En su carrera ha alternado experiencia legislativa, dirección de partidos políticos y presencia en diversas elecciones presidenciales.

El nuevo mandatario ha tenido una participación activa en el debate público y es ampliamente conocido en el escenario político chileno.