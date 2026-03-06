Sector empresarial, considera que retorno de Honduras al CIADI fortalece la inversión extranjera y la confianza internacional

El sector empresarial hondureño destaca que el CIADI brinda mecanismos internacionales confiables para la resolución de disputas en materia de inversión. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) constituye, de acuerdo con el sector empresarial, una decisión que puede transformar la percepción internacional sobre el país y consolidar sus posibilidades de atraer inversiones extranjera

Según la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, la reincorporación al CIADI envía “una señal positiva al mundo empresarial”, al evidenciar que Honduras está dispuesta a brindar mecanismos internacionales confiables que aseguren la resolución imparcial de controversias en materia de inversión.

La disponibilidad de instituciones de arbitraje reconocidas globalmente constituye, en palabras de Gallardo, un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica, un factor prioritario para las empresas transnacionales antes de decidirse a operar o expandir su presencia en un país.

“El CIADI respalda la seguridad jurídica y genera confianza entre empresas internacionales que buscan un entorno predecible para invertir”, explicó Gallardo. Las características del arbitraje internacional adquieren especial relevancia en sectores clave de la economía, como la maquila, la agroindustria y otras actividades orientadas a la exportación, los cuales dependen directamente de las inversiones extranjeras para generar empleo, incrementar la producción y fortalecer la participación hondureña en los mercados mundiales.

El COHEP señala que la pertenencia a organismos como el CIADI facilita el comercio internacional y potencia las ventajas competitivas de Honduras. (Foto: Cortesía)

El COHEP subraya que la existencia de mecanismos reconocidos para resolver disputas contribuye a reducir los riesgos para los capitales foráneos, mientras que las ventajas competitivas de Honduras, en particular su proximidad física a Estados Unidos, principal socio comercial, potencian esa atracción al facilitar el comercio y reducir costos logísticos. “Tenemos una gran oportunidad para incrementar nuestras exportaciones y fortalecer la economía nacional si logramos consolidar un entorno favorable para la inversión”, manifestó Gallardo.

Desde la perspectiva legal y empresarial, la reincorporación a este organismo multilateral es interpretada como una oportunidad para reconstruir la credibilidad de Honduras tras el daño reputacional generado por la salida previa del acuerdo. Rodolfo Dumas, abogado y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), sostuvo que la denuncia anterior del tratado tuvo consecuencias “verdaderamente demoledoras” para la confianza internacional. Dumas explicó que “salir de ese sistema causó muchísimo daño a la credibilidad del país, porque el CIADI tiene una altísima reputación internacional”.

El arbitraje del CIADI está integrado en numerosos tratados internacionales firmados por Honduras, entre ellos acuerdos de inversión con países como Canadá, Chile, Colombia, España, Alemania, Estados Unidos, Francia y México. Además, este mecanismo figura explícitamente en instrumentos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

El arbitraje del CIADI garantiza el cumplimiento de tratados como el CAFTA-DR y acuerdos bilaterales con países como Estados Unidos y la Unión Europea. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

A pesar de valorar positivamente el retorno al sistema de arbitraje internacional, tanto Gallardo como Dumas insisten en que la sola adhesión al CIADI no constituye una solución total a los retos que enfrenta el país para atraer capital extranjero. Dumas plantea que, durante los últimos años, la economía hondureña se ha sostenido principalmente por inversión nacional, debido a la caída de los flujos externos.

Recuperar la confianza internacional, en este sentido, requerirá un proceso gradual apoyado en reformas adicionales. Para mejorar el clima de inversión, Gallardo resaltó la urgencia de avanzar en materia de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, cumplimiento de las leyes y garantía de energía confiable. Estos elementos, en su opinión, influyen directamente en las decisiones de inversión, dado que las empresas valoran la estabilidad institucional y la solidez de la infraestructura antes de comprometer recursos.

Dumas, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de modernizar y simplificar los procesos administrativos del Estado. Destacó la importancia de reducir la burocracia, digitalizar trámites y agilizar permisos y autorizaciones para proyectos de inversión, señalando que actualmente “muchos proyectos están retenidos por trámites largos y complicados”.