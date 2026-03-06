Honduras

Sector empresarial, considera que retorno de Honduras al CIADI fortalece la inversión extranjera y la confianza internacional

Una decisión estratégica que según líderes empresariales podría abrir nuevas puertas para los flujos de capital extranjero al priorizar mayor certidumbre legal y previsibilidad para quienes buscan invertir en el país centroamericano.

Guardar
El sector empresarial hondureño destaca
El sector empresarial hondureño destaca que el CIADI brinda mecanismos internacionales confiables para la resolución de disputas en materia de inversión. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) constituye, de acuerdo con el sector empresarial, una decisión que puede transformar la percepción internacional sobre el país y consolidar sus posibilidades de atraer inversiones extranjera

Según la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, la reincorporación al CIADI envía “una señal positiva al mundo empresarial”, al evidenciar que Honduras está dispuesta a brindar mecanismos internacionales confiables que aseguren la resolución imparcial de controversias en materia de inversión.

La disponibilidad de instituciones de arbitraje reconocidas globalmente constituye, en palabras de Gallardo, un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica, un factor prioritario para las empresas transnacionales antes de decidirse a operar o expandir su presencia en un país.

“El CIADI respalda la seguridad jurídica y genera confianza entre empresas internacionales que buscan un entorno predecible para invertir”, explicó Gallardo. Las características del arbitraje internacional adquieren especial relevancia en sectores clave de la economía, como la maquila, la agroindustria y otras actividades orientadas a la exportación, los cuales dependen directamente de las inversiones extranjeras para generar empleo, incrementar la producción y fortalecer la participación hondureña en los mercados mundiales.

El COHEP señala que la
El COHEP señala que la pertenencia a organismos como el CIADI facilita el comercio internacional y potencia las ventajas competitivas de Honduras. (Foto: Cortesía)

El COHEP subraya que la existencia de mecanismos reconocidos para resolver disputas contribuye a reducir los riesgos para los capitales foráneos, mientras que las ventajas competitivas de Honduras, en particular su proximidad física a Estados Unidos, principal socio comercial, potencian esa atracción al facilitar el comercio y reducir costos logísticos. “Tenemos una gran oportunidad para incrementar nuestras exportaciones y fortalecer la economía nacional si logramos consolidar un entorno favorable para la inversión”, manifestó Gallardo.

Desde la perspectiva legal y empresarial, la reincorporación a este organismo multilateral es interpretada como una oportunidad para reconstruir la credibilidad de Honduras tras el daño reputacional generado por la salida previa del acuerdo. Rodolfo Dumas, abogado y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), sostuvo que la denuncia anterior del tratado tuvo consecuencias “verdaderamente demoledoras” para la confianza internacional. Dumas explicó que “salir de ese sistema causó muchísimo daño a la credibilidad del país, porque el CIADI tiene una altísima reputación internacional”.

El arbitraje del CIADI está integrado en numerosos tratados internacionales firmados por Honduras, entre ellos acuerdos de inversión con países como Canadá, Chile, Colombia, España, Alemania, Estados Unidos, Francia y México. Además, este mecanismo figura explícitamente en instrumentos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

El arbitraje del CIADI garantiza
El arbitraje del CIADI garantiza el cumplimiento de tratados como el CAFTA-DR y acuerdos bilaterales con países como Estados Unidos y la Unión Europea. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

A pesar de valorar positivamente el retorno al sistema de arbitraje internacional, tanto Gallardo como Dumas insisten en que la sola adhesión al CIADI no constituye una solución total a los retos que enfrenta el país para atraer capital extranjero. Dumas plantea que, durante los últimos años, la economía hondureña se ha sostenido principalmente por inversión nacional, debido a la caída de los flujos externos.

Recuperar la confianza internacional, en este sentido, requerirá un proceso gradual apoyado en reformas adicionales. Para mejorar el clima de inversión, Gallardo resaltó la urgencia de avanzar en materia de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, cumplimiento de las leyes y garantía de energía confiable. Estos elementos, en su opinión, influyen directamente en las decisiones de inversión, dado que las empresas valoran la estabilidad institucional y la solidez de la infraestructura antes de comprometer recursos.

Dumas, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de modernizar y simplificar los procesos administrativos del Estado. Destacó la importancia de reducir la burocracia, digitalizar trámites y agilizar permisos y autorizaciones para proyectos de inversión, señalando que actualmente “muchos proyectos están retenidos por trámites largos y complicados”.

Temas Relacionados

HondurasgobiernoNasry AsfuraCIADIretornoexpectativasinversionextranjeracooperaciónconfianzaCOHEPAnabel Galardoimagen internacional

Últimas Noticias

República Dominicana consolida su atractivo para la inversión global con el proyecto aeroportuario de Playa Grande

La anunciada inversión de mil millones de dólares en infraestructura aérea marca un hito para el posicionamiento del país como destino preferente, potenciando el crecimiento de sectores clave y el acceso directo a mercados internacionales

República Dominicana consolida su atractivo

Gobierno de Honduras anuncia proyectos estratégicos tras retorno al CIADI

El ejecutivo considera que el nuevo marco jurídico y la vinculación al CIADI ya generan interés de empresas extranjeras con potencial para movilizar miles de millones de dólares hacia sectores estratégicos.

Gobierno de Honduras anuncia proyectos

Padres de familia se enfrentan a golpes durante un torneo de fútbol infantil en El Salvador: se reportan cuatro capturas

Una discusión en las gradas entre aficionados de College Cup y Jogo Bonito acabó en violencia y detención de cuatro adultos, lo que provocó sanciones severas e inéditas para ambas academias y la intervención policial

Padres de familia se enfrentan

La industria audiovisual guatemalteca suma reconocimiento internacional con Cordillera de fuego

La preselección de la obra en las categorías centrales y técnicas de los Premios Platino refleja la evolución del sector cinematográfico nacional y el potencial de sus narrativas para conectar con audiencias globales

La industria audiovisual guatemalteca suma

43 años de una huella histórica: El día que el Papa Juan Pablo II bendijo suelo salvadoreño

A más de cuatro décadas de un encuentro que cambió el rumbo espiritual de la nación, conmemoramos el aniversario de la llegada de San Juan Pablo II a El Salvador

43 años de una huella

TECNO

De qué trata la nueva

De qué trata la nueva medida de Google para aumentar la seguridad de Chrome y proteger a los usuarios

Lanzan herramienta digital para defendernos de la excesiva vigilancia de la IA

Anthropic midió lo que la IA ya está haciendo con los empleos: no hay despidos masivos, pero los jóvenes ya están siendo expulsados del mercado laboral

Cinco maneras de liberar espacio en Gmail para siempre y gratis

Netflix adquiere una startup de IA para cineastas fundada por Ben Affleck

ENTRETENIMIENTO

“Intento mantener el ego fuera

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow

Buenos Aires apocalíptica y un verano sin fin: la película argentina hecha por jóvenes que llegó al Festival de Málaga

“¿Quién carajos se cree este tipo?”: la pelea entre Russell Crowe y George Clooney que terminó con un regalo musical

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.

MUNDO

Venezuela inspeccionó sus sedes diplomáticas

Venezuela inspeccionó sus sedes diplomáticas en Estados Unidos tras restablecer las relaciones bilaterales

Guerra en Medio Oriente: los kurdos compraron 50 camionetas todo terreno mientras crece la tensión con Irán

Más de 1.000 empleados de Google quedaron varados en Dubái tras el inicio de la Guerra en Medio Oriente

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

Guerra en Medio Oriente: sólo nueve grandes buques cruzaron el Estrecho de Hormuz esta semana