Sector empresarial en Honduras a la expectativa de reducción de aranceles tras cumbre en Washington

Los empresarios consideran que este encuentro representa una posibilidad concreta para negociar la reducción de aranceles, ampliar la presencia de productos hondureños en el mercado estadounidense y consolidar el papel de las exportaciones como motor del empleo y la retención de talento en el país

El sector privado de Honduras ha depositado sus mayores expectativas en la reunión que sostendrá el presidente Nasry Asfura en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el contexto de una cumbre política que agrupa a líderes aliados del mandatario estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Manuel Hernández, la prioridad central para la representación empresarial radica en la eliminación total o parcial de los aranceles que hoy pagan los exportadores hondureños. Hernández enfatizó: “Resultados sería el tema arancelario: reducción del tema arancelario; eliminarlo sería lo más conveniente”.

Hernández indicó que la ubicación geográfica de Honduras, cercana a Estados Unidos, permite reducir costos logísticos y acortar tiempos de entrega, otorgando ventaja sobre países más distantes. Aclaró que los aranceles limitan la competitividad en comparación con países con condiciones preferenciales. Detalló: “Sería importante hacerle la propuesta al presidente de los Estados Unidos de eliminar el arancel, porque Honduras es un país que necesita de las exportaciones. Traer dinero fresco es muy importante para Honduras”.

Datos de Fedecámara sostienen que, Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y absorbe la mayoría de las exportaciones nacionales, lo cual potencia la generación de divisas y fortalece la maquila, la agroindustria y la manufactura ligera.

Para el sector empresarial hondureño, ampliar el acceso al mercado estadounidense impacta las cuentas nacionales y, especialmente, la creación de empleo formal y la retención de mano de obra calificada. Hernández explicó que aumentar la oferta exportadora agrícola e industrial permitiría incrementar la producción, contratar a más trabajadores y reducir la migración que históricamente afecta al país.

“Somos un socio estratégico que podemos producir bastantes vegetales y exportarlos a Estados Unidos,” sostuvo Hernández. Subrayó además que es fundamental combinar la supresión de aranceles con más producción y una mejora sostenida en la calificación de la fuerza laboral: “Nosotros tenemos que ser un país en el que tengamos más mano de obra calificada para poder tener mejores ingresos de nuestros conciudadanos aquí en Honduras”.

La retención de talento continúa como preocupación. Hernández planteó que la fuga de capital humano limita el desarrollo nacional y que fortalecer el flujo exportador y el acceso preferencial al mercado estadounidense ayudaría a disuadir la migración de profesionales y trabajadores especializados. Remarcó que la relación con Estados Unidos debería trascender la venta de productos y abarcar cooperación tecnológica, formación y atracción de inversiones extranjeras.

La reunión en Washington tiene, para los empresarios, una dimensión política. Representa la ocasión de reafirmar la alianza bilateral entre Honduras y Estados Unidos en un contexto donde la confianza mutua puede traducirse en inversiones y condiciones comerciales favorables. Hernández expuso que el diálogo con la administración de Donald Trump es un recurso para exponer directamente los intereses de Honduras y negociar acuerdos para el desarrollo nacional.

Desde el sector empresarial admiten que, aunque una baja de aranceles reduciría los costos de exportación y diversificaría la oferta hondureña, se requiere mejorar infraestructura, logística, seguridad jurídica y formación técnica para aprovechar estos cambios de mercado.

