Honduras

La ONU denuncia ejecuciones y torturas en Honduras bajo el estado de excepción en 2025

Según el informe de la ACNUDH, el estado de excepción rigió desde diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2025 tras veinticuatro prórrogas consecutivas

Guardar
La voz de Juan Carlos
La voz de Juan Carlos Monge expone cómo una medida concebida como temporal se transformó en rutina, generando riesgos para quienes alzan la voz por los derechos humanos. (Foto: EFE)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció violaciones a derechos humanos cometidas en Honduras durante 2025, tras casi dos años de estado de excepción que, según el organismo, perdió su carácter temporal y generó impunidad, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad, en un contexto de alta tensión política y deficiencias estructurales en el sistema judicial, informó la agencia EFE.

El informe anual de la ACNUDH, presentado en Tegucigalpa por Juan Carlos Monge, representante del organismo, confirma que, solo en 2025, durante el gobierno de Xiomara Castro, diecisiete defensores de derechos humanos y comunicadores resultaron asesinados en Honduras.

Esta cifra representa más del doble de los siete casos registrados en 2024, según el mismo documento. Además, el programa estatal de protección para defensores y periodistas enfrenta limitaciones profundas, según Monge, en la última década doce beneficiarios de ese mecanismo fueron asesinados.

La Acnudh documentó durante allanamientos y detenciones sin orden judicial violaciones que afectaron a veinticuatro personas, incluidas tres mujeres. El organismo atribuye a policías y militares ocho desapariciones forzadas, cinco casos de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.

La extensión del estado de
La extensión del estado de excepción transformó la medida en la principal estrategia contra el crimen, según la Acnudh. (foto: EFE)

El informe subraya la preocupación de la ACNUDHpor la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en desapariciones y ejecuciones. En particular, identifica ocho casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el contexto de disputas territoriales entre organizaciones criminales.

El representante Monge explicó a EFE que la extensión del estado de excepción favoreció una discrecionalidad peligrosa en un año marcado por las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, que se desarrollaron, según el balance, en un ambiente crispado y polarizado.

Aunque los comicios, ganados por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, transcurrieron de manera pacífica, el informe señala que estuvieron marcados por ataques verbales, incertidumbre y cuestionamientos contra las autoridades electorales. Monge advirtió: “La confrontación y los ataques contra las autoridades electorales no son una buena noticia para la democracia”.

El informe, presentado ante Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), hace hincapié en las persistentes deficiencias institucionales de Honduras. Entre las principales problemáticas, la Acnudh detectó una falta de investigación penal integral, descoordinación entre organismos y ausencia de persecución efectiva de los responsables.

Las elecciones generales de 2025
Las elecciones generales de 2025 se desarrollaron en Honduras en un clima de alta polarización y confrontación contra autoridades electorales. (Foto: EFE)

La impunidad sigue siendo estructural: “Hay grandes deudas con la justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos”, recalcó Monge durante la presentación del informe en Tegucigalpa. La ACNUDH remarcó que superar este escenario requiere, además de voluntad política, una combinación de capacidad, conocimiento y garantías de seguridad para quienes demandan justicia.

El informe indica que defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Persisten “altos índices de impunidad” y, según el monitoreo de la Oficina, en 2025 se han registrado diecisiete muertes violentas de activistas y periodistas.

Monge lamentó que aún existan múltiples desafíos en la protección estatal a estos sectores y pidió la aprobación urgente de una política nacional de investigación penal integral. En sus palabras, la defensa de los derechos humanos en Honduras es “una labor no solamente legítima, sino necesaria”.

El estudio presentado por la ACNUDH pone además en evidencia la existencia de desafíos estructurales en el acceso a la tierra. Advierte que la ausencia de un registro unificado y la falta de modernización en los catastros municipales perpetúan escenarios de inseguridad jurídica y superposición de títulos. Esta situación impacta especialmente en los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se ven afectados por la carencia de reconocimiento y saneamiento de sus territorios frente a proyectos extractivos

Temas Relacionados

HondurasONUestado de excepcióntorturas2025informedenunciaseguridadcombatecrimen organizadopolicia nacionalcuestionamientos

Últimas Noticias

Sector empresarial en Honduras a la expectativa de reducción de aranceles tras cumbre en Washington

Los empresarios consideran que este encuentro representa una posibilidad concreta para negociar la reducción de aranceles, ampliar la presencia de productos hondureños en el mercado estadounidense y consolidar el papel de las exportaciones como motor del empleo y la retención de talento en el país

Sector empresarial en Honduras a

El Salvador incrementará oportunidades formativas para migrantes retornados a través de cooperación internacional

Un acuerdo formal marca el inicio de un proyecto con duración de treinta meses que busca fortalecer las capacidades, mejorar la infraestructura escolar y ampliar el acceso a formación técnica en varias regiones del país

El Salvador incrementará oportunidades formativas

Universidad Nacional de Costa Rica invertirá más de ₡13,000 millones en infraestructura en 2026: regiones y sedes serán prioridad

Nuevas bibliotecas, laboratorios STEM, residencias y un hospital veterinario forman parte del plan anunciado por la Rectoría

Universidad Nacional de Costa Rica

Guatemala consolida su integración a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

El país centroamericano concretó la entrega formal de su Instrumento de Aceptación, adquiriendo atribuciones en la creación de marcos jurídicos internacionales y reforzando su relevancia en asuntos de cooperación y gobernanza en el entorno global

Guatemala consolida su integración a

La adquisición de AES Corporation transforma el sector energético dominicano

Un grupo liderado por GIP y EQT asumirá el control de la multinacional tras desembolsar más de diez mil millones de dólares, mientras la operación genera expectativas sobre el desarrollo de infraestructuras eléctricas en la región

La adquisición de AES Corporation

TECNO

Usuarios de ChatGPT desinstalan la

Usuarios de ChatGPT desinstalan la app por acuerdo de OpenAI con el Pentágono

Cómo transformar tu WhatsApp con el modo ‘vuelta al cole’ en solo unos pasos

Ni Xuper TV ni Magis TV: estas son las plataformas gratuitas y legales que deberías probar

Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

Google Cloud descubre que más de la mitad de las instituciones financieras mexicanas no puede abrir cuentas digitalmente

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Family Guy’

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

MUNDO

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen