Hondureño de 31 años es capturado con 170 kilos de cocaína valorada en L57 millones en Guasaule

Jonatan Josué Álvarez Almendárez, conductor del vehículo, fue arrestado y será procesado por el delito de tráfico agravado de drogas ante tribunales hondureños. (Foto: Ministerio Público)

Un cargamento compuesto por 170 kilos de supuesta cocaína fue incautado este miércoles en el sector de Guasaule, en el sur de Honduras, una acción que representa un fuerte golpe para las estructuras del narcotráfico y refuerza el control sobre una de las rutas clave del tráfico ilícito de drogas hacia Norteamérica.

El decomiso, ejecutado en el marco del Plan Comunidades Seguras 2026, subraya no solo el impacto económico superior a 57 millones de lempiras, según estimaciones oficiales, sino también una intensificación de la vigilancia para prevenir la salida de cargamentos con destino a mercados internacionales, donde el valor de la droga puede multiplicarse considerablemente.

El cargamento fue descubierto en un vehículo detenido durante operativos de patrullaje y control en las inmediaciones del puesto fronterizo de Guasaule, una zona identificada por las autoridades como corredor estratégico del tráfico ilegal debido a su conectividad terrestre con Nicaragua y al constante flujo de transporte. En el procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas inspeccionaron un vehículo tipo pick-up Toyota, modelo Xtra Cab V6, placa JAS 0219, detectando alteraciones en su estructura.

El operativo se desarrolló dentro del Plan Comunidades Seguras 2026, que prioriza patrullajes e inspecciones en zonas fronterizas de alto riesgo. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Durante la revisión, los funcionarios hallaron, ocultos en compartimientos falsos, los 170 paquetes, algunos debajo de la paila, otros en la llanta de repuesto, así como dentro del tanque de combustible, según informó la policía hondureña. El diseño de estos escondites pone de manifiesto el nivel de planificación y especialización con que operan las redes del crimen organizado en la región, capacitadas técnicamente para fabricar compartimientos capaces de evadir métodos policiales tradicionales de inspección.

Se observaron en algunos paquetes símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, considerados por las autoridades como posibles identificadores de la procedencia o destino del cargamento dentro del flujo transnacional del narcotráfico en Centroamérica. Los investigadores analizan si estas marcas tienen vinculación con organizaciones criminales específicas que operan en la zona.

El conductor arrestado en flagrancia fue identificado por el Ministerio Público como Jonatan Josué Álvarez Almendárez, de 31 años, originario de Santa Ana de Yusguare en el mismo departamento de Choluteca. Inicialmente, la identidad del sospechoso se mantuvo confidencial, hasta que el Ministerio Público confirmó el nombre y dispuso la preparación de un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de tráfico agravado de drogas.

Las autoridades detectaron símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, en los paquetes, posibles identificadores de redes de crimen organizado. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Álvarez Almendárez será presentado ante un tribunal competente, donde enfrentará cargos que, de acuerdo con la legislación hondureña, contemplan penas graves de prisión por delitos contra la salud pública. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y la Dirección Policial Antidrogas, lidera el procedimiento de judicialización y análisis forense de la sustancia para confirmar científicamente su composición y pureza.

El vehículo y los paquetes fueron decomisados y asegurados como pruebas. Técnicos antinarcóticos realizarán los análisis de laboratorio que determinarán legalmente la sustancia y su nivel de pureza, requisito fundamental para la acusación formal.

Las autoridades destacaron el efecto de este decomiso, describiéndolo como “una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, al frustrar la salida de un volumen de droga con alto potencial de lucro para el crimen organizado si llegaba a mercados internacionales.

Puntos como Guasaule concentran la atención de las fuerzas de seguridad por la facilidad de camuflar cargamentos ilícitos entre el alto tránsito de transporte de carga y vehículos particulares vinculados al comercio legal entre Honduras y Nicaragua.